Город Оренбург интересен не только своей историей, но и своей архитектурой

Город Оренбург интересен не только своей историей, но и своей архитектурой.

Я расскажу, как в городе, ещё недавно обнесённом крепостной стеной, где процветала караванная торговля, появились великолепные образцы особняков, торговых и доходных домов, гостиниц в стиле модерн.

Вы услышите о людях, которые хотели оставить свой след в истории, желали идти в ногу со временем и имели для этого немалые возможности.
Оренбург в стиле модерн
Оренбург в стиле модерн
Оренбург в стиле модерн
Оренбург в стиле модерн
Оренбург в стиле модерн
Оренбург в стиле модерн
Оренбург в стиле модерн

Что вы увидите 🤩

  • Вы увидите квартал
  • который в народе называли «путоловским» банки
  • особняки
  • доходные и торговые дома и гостиницы
  • принадлежавшие богатым оренбургским купцам и промышленникам.
Город Оренбург интересен не только своей историей, но и своей архитектурой.
Я расскажу, как в городе, ещё недавно обнесённом крепостной стеной, где процветала караванная торговля, появились великолепные образцы особняков, торговых и доходных домов, гостиниц в стиле модерн. В начале 20 века во многом благодаря этому «стилю индивидуальностей» наш город получил черты, присущие только ему. Мы посетим район старого оренбургского рынка, купеческие кварталы, а также центральную улицу исторического центра — Советскую.
Перед нами пройдёт череда построек в стиле провинциального модерна.
Вы узнаете, где располагались первые в нашем городе кинотеатры, здания кадетского корпуса, первая женская гимназия, куда Пушкин ходил в баню, что Л. Н. Толстой рассказывал об оренбургских купцах, как они сколотили свои капиталы, и как меньше чем за полвека Оренбург пробежал свой путь от азиатской караванной торговли к мировоззрению в стиле модерн.
Вы услышите о людях, которые хотели оставить свой след в истории, желали идти в ногу со временем и имели для этого немалые возможности. Мы не обойдёмся без городских историй, легенд, таинственных знаков и мистических мест.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
1 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Советская, 26
Завершение: ул. Кирова, 28/пер. Матросский, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Любое свободное в календаре время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Любое свободное в календаре время

Людмила М.
Людмила М.
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Людмила М. проводит ещё 1 экскурсию

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