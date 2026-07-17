Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Город Оренбург интересен не только своей историей, но и своей архитектурой.



Я расскажу, как в городе, ещё недавно обнесённом крепостной стеной, где процветала караванная торговля, появились великолепные образцы особняков, торговых и доходных домов, гостиниц в стиле модерн.



Вы услышите о людях, которые хотели оставить свой след в истории, желали идти в ногу со временем и имели для этого немалые возможности. 5 17 отзывов

Людмила Ваш гид в Оренбурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 4000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 17 отзывов 2 часа 20 минут 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Город Оренбург интересен не только своей историей, но и своей архитектурой. Я расскажу, как в городе, ещё недавно обнесённом крепостной стеной, где процветала караванная торговля, появились великолепные образцы особняков, торговых и доходных домов, гостиниц в стиле модерн. В начале 20 века во многом благодаря этому «стилю индивидуальностей» наш город получил черты, присущие только ему. Мы посетим район старого оренбургского рынка, купеческие кварталы, а также главную улицу исторического центра — Советскую. Перед нами пройдёт череда построек в стиле провинциального модерна. Вы узнаете, где располагались первые в нашем городе кинотеатры, здания кадетского корпуса, первая женская гимназия, куда Пушкин ходил в баню, что Л. Н. Толстой рассказывал об оренбургских купцах, как они сколотили свои капиталы, и как меньше чем за полвека Оренбург пробежал свой путь от азиатской караванной торговли к мировоззрению в стиле модерн. Вы услышите о людях, которые хотели оставить свой след в истории, желали идти в ногу со временем и имели для этого немалые возможности. Мы не обойдёмся без городских историй, легенд, таинственных знаков и мистических мест.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вы увидите квартал

Который в народе называли «путоловским» банки

Особняки

Доходные и торговые дома и гостиницы

Принадлежавшие богатым оренбургским купцам и промышленникам Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Советская, 26 Завершение: Ул. Кирова, 28/пер. Матросский, 2 Когда и сколько длится? Когда: Любое свободное в календаре время Экскурсия длится около 2 часов 20 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.