Город Оренбург интересен не только своей историей, но и своей архитектурой.

Я расскажу, как в городе, ещё недавно обнесённом крепостной стеной, где процветала караванная торговля, появились великолепные образцы особняков, торговых и доходных домов, гостиниц в стиле модерн. В начале 20 века во многом благодаря этому «стилю индивидуальностей» наш город получил черты, присущие только ему. Мы посетим район старого оренбургского рынка, купеческие кварталы, а также центральную улицу исторического центра — Советскую.

Перед нами пройдёт череда построек в стиле провинциального модерна.

Вы узнаете, где располагались первые в нашем городе кинотеатры, здания кадетского корпуса, первая женская гимназия, куда Пушкин ходил в баню, что Л. Н. Толстой рассказывал об оренбургских купцах, как они сколотили свои капиталы, и как меньше чем за полвека Оренбург пробежал свой путь от азиатской караванной торговли к мировоззрению в стиле модерн.

Вы услышите о людях, которые хотели оставить свой след в истории, желали идти в ногу со временем и имели для этого немалые возможности. Мы не обойдёмся без городских историй, легенд, таинственных знаков и мистических мест.