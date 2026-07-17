Город Оренбург интересен не только своей историей, но и своей архитектурой.
Я расскажу, как в городе, ещё недавно обнесённом крепостной стеной, где процветала караванная торговля, появились великолепные образцы особняков, торговых и доходных домов, гостиниц в стиле модерн.
Вы услышите о людях, которые хотели оставить свой след в истории, желали идти в ногу со временем и имели для этого немалые возможности.
Я расскажу, как в городе, ещё недавно обнесённом крепостной стеной, где процветала караванная торговля, появились великолепные образцы особняков, торговых и доходных домов, гостиниц в стиле модерн.
Вы услышите о людях, которые хотели оставить свой след в истории, желали идти в ногу со временем и имели для этого немалые возможности.
Описание экскурсииГород Оренбург интересен не только своей историей, но и своей архитектурой. Я расскажу, как в городе, ещё недавно обнесённом крепостной стеной, где процветала караванная торговля, появились великолепные образцы особняков, торговых и доходных домов, гостиниц в стиле модерн. В начале 20 века во многом благодаря этому «стилю индивидуальностей» наш город получил черты, присущие только ему. Мы посетим район старого оренбургского рынка, купеческие кварталы, а также главную улицу исторического центра — Советскую. Перед нами пройдёт череда построек в стиле провинциального модерна. Вы узнаете, где располагались первые в нашем городе кинотеатры, здания кадетского корпуса, первая женская гимназия, куда Пушкин ходил в баню, что Л. Н. Толстой рассказывал об оренбургских купцах, как они сколотили свои капиталы, и как меньше чем за полвека Оренбург пробежал свой путь от азиатской караванной торговли к мировоззрению в стиле модерн. Вы услышите о людях, которые хотели оставить свой след в истории, желали идти в ногу со временем и имели для этого немалые возможности. Мы не обойдёмся без городских историй, легенд, таинственных знаков и мистических мест.
Любое свободное в календаре время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите квартал
- Который в народе называли «путоловским» банки
- Особняки
- Доходные и торговые дома и гостиницы
- Принадлежавшие богатым оренбургским купцам и промышленникам
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советская, 26
Завершение: Ул. Кирова, 28/пер. Матросский, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Любое свободное в календаре время
Экскурсия длится около 2 часов 20 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Хочу выразить благодарность за прекрасно организованную и невероятно познавательную экскурсию. Информация подавалась настолько увлекательно и живо, что два часа пролетели как одно мгновение.
Очень понравился индивидуальный подход. Это был идеальный баланс фактов, красоты и хорошего настроения!)
Очень понравился индивидуальный подход. Это был идеальный баланс фактов, красоты и хорошего настроения!)
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О
Чудесная прогулка по городу, замечательный гид Людмила - интеллигентная, приветливая. Оренбург открылся с интересной стороны.
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Г
Экскурсия была очень познавательная, прозвучало много исторических фактов. Самое главное, что была предоставлена возможность увидеть красивые дома в стиле модерн, купеческие усадьбы с магазинами. Спасибо за радушие, прекрасный язык и интеллегентность автору экскурсии Людмиле.
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А
Спасибо за познавательную экскурсию!
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П
Огромная благодарность экскурсоводу Людмиле за интересную экскурсию, новые знания и эмоции, полученные на экскурсии!!!! Мы ходили всем классом (7-ой класс), детям очень понравилось - знакомые места, дома и улицы, оказывается,
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Р
Очень рекомендую эту экскурсию приезжающим в город на короткое время, если нет возможности заранее искать адреса красивых домов, бродить в их поисках. Историческая застройка сохранилась вне центральной улицы точечно: нет
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