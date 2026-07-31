Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Оренбурга

В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
В Оренбурге каждый дом имеет свою историю и хранит свою тайну.
На этой экскурсии вы отыщете образцы архитектуры модерна, ставшего художественным языком целой эпохи.
Представите Оренбург конца XIX-начала XX веков, постараетесь прочувствовать читать дальшеуменьшить
его настроения, устремления и нравы. Рассмотрите купеческие особняки, дома, гостиницы и узнаете, какие известные люди в них бывали. Мы отдалимся от центральных улиц и углубимся в район старого оренбургского рынка.
Посетим квартал, который в народе называли «путоловским», и пройдем по одной из главных купеческих улиц.
А также увидим место, где в разные времена находились оренбургская крепость и великолепный Казанский собор.
Немного погуляем по улице Советская - оренбургскому Арбату - и завершим путешествие возле Гостиного двора и бывшего доходного дома купца Панкратова, благодаря которому Оренбург часто сравнивают с Северной столицей
Мы отдалимся от центральных улиц и углубимся в район старого оренбургского рынка. Посетим квартал, который в народе называли «путоловским», и пройдем по одной из главных купеческих улиц. А также увидим место, где в разные времена находились оренбургская крепость и великолепный Казанский собор. Немного погуляем по улице Советская — оренбургскому Арбату — и завершим путешествие возле Гостиного двора и бывшего доходного дома купца Панкратова, благодаря которому Оренбург часто сравнивают с Северной столицей.
Оренбург и модерн
Вы увидите городские особняки, доходные дома и гостиницы в стиле модерн, принадлежавшие богатым оренбургским купцам и промышленникам. Раскроете, где находились кинотеатры, первый кадетский корпус и женская гимназия. А также: в какую баню ходил Пушкин, что Лев Толстой говорил о местных купцах и как Оренбург проделал путь от азиатской караванной торговли до модернистского мировоззрения. И конечно, не обойдется без экскурсов в историю, городских легенд, масонских знаков и мистических мест.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Оренбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1502 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Людмила. Я не родилась в Оренбурге, но так давно здесь живу (30 лет), что он стал «моим». Я люблю его старые улочки, гуляя по которым читать дальшеуменьшить
можно проследить жизнь города от основания до наших дней. По профессии я историк, но отношусь к Оренбургу не как историк, а как человек, которому этот город интересен. Интересен людьми, архитектурой и неуловимым колоритом. К сожалению, время и сложный климат не щадят никого. Дома, как и люди, рождаются, стареют и уступают место новым постройкам. Город меняет свой облик. Мне бы хотелось сохранить в памяти людей то уникальное, что у нас есть. Именно поэтому я решила проводить экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 104 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
103
4
1
3
–
2
–
1
–
Алеся
Экскурсия была увлекательная. Запрос был следующий… рассказать об исторической архитектуре зданий, расположенных на конкретной улице. Аудитория состояла из 8 человек. Все были в восторге. Узнали много неожиданных историй и фактов про здания, мимо которых проходим часто, но даже представить не могли, что они столько всего пережили.
Вам был полезен этот отзыв?
Вера
Прекрасная экскурсия. Очень советую тем, кто интересуется модерном, провинциальными купеческими городами.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Огромное спасибо Людмиле за прекрасную и содержательную экскурсию, благодаря которой мы с девушкой узнали множество интересной информации об архитектуре Оренбурга. От души желаю и других благодарных посетителей. Успехов вам!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Очень интересная экскурсия! Людмила с большим энтузиазмом рассказывает о городе. С ней с виду обычные здания играют совершенно другими красками! Большое спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Интересная и познавательная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дмитрий
Пешеходная экскурсия по Оренбургу «Оренбург в стиле модерн» состоялась 30 октября 2022 г. Нас было три человека, и мы представляли разные города (Москва, Новосибирск, Актобе). Людмила провела для нас прекрасную экскурсию читать дальшеуменьшить
по Оренбургу! В рамках темы и маршрута она очень интересно и профессионально рассказала о городе, о его истории, о людях и, конечно же, о домах (и не только в стиле модерн). Из экскурсии мы узнали много нового, любопытного и весьма интересного. Отныне на Оренбург мы смотрим другими глазами. Людмиле мы выражаем искреннюю благодарность, а всем гостям Оренбурга (и не только гостям, но и жителям) обязательно сходить на пешеходную экскурсию по маршруту «Оренбург в стиле модерн». Дмитрий 31.10.2022 г.