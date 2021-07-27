Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Оренбурга

Погулять по старинным улочкам и раскрыть особенности местной архитектуры

5
4 отзыва
В Оренбурге каждый дом имеет свою историю и хранит свою тайну.

Вы отыщете образцы архитектуры модерна, ставшего художественным языком целой эпохи.

Представите Оренбург конца XIX-начала XX веков, постараетесь прочувствовать его настроения, устремления и нравы.

Рассмотрите купеческие особняки, дома, гостиницы и узнаете, какие известные люди в них бывали.
Оренбург в стиле модерн
Оренбург в стиле модерн
Оренбург в стиле модерн
Оренбург в стиле модерн
Оренбург в стиле модерн
Оренбург в стиле модерн
Оренбург в стиле модерн

Что вас ожидает

Необычный маршрут

Мы отдалимся от центральных улиц и углубимся в район старого оренбургского рынка. Посетим квартал, который в народе называли «путоловским», и пройдем по одной из главных купеческих улиц. А также увидим место, где в разные времена находились оренбургская крепость и великолепный Казанский собор. Немного погуляем по улице Советская — оренбургскому Арбату — и завершим путешествие возле Гостиного двора и бывшего доходного дома купца Панкратова, благодаря которому Оренбург часто сравнивают с Северной столицей.

Оренбург и модерн

Вы увидите городские особняки, доходные дома и гостиницы в стиле модерн, принадлежавшие богатым оренбургским купцам и промышленникам. Раскроете, где находились кинотеатры, первый кадетский корпус и женская гимназия. А также: в какую баню ходил Пушкин, что Лев Толстой говорил о местных купцах и как Оренбург проделал путь от азиатской караванной торговли до модернистского мировоззрения. И конечно, не обойдется без экскурсов в историю, городских легенд, масонских знаков и мистических мест.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

🚩 Начало и место завершения: в районе Драматического театра
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Людмила. Я не родилась в Оренбурге, но так давно здесь живу (30 лет), что он стал «моим». Я люблю его старые улочки, гуляя по которым можно проследить жизнь города от основания до наших дней. По профессии я историк, но отношусь к Оренбургу не как историк, а как человек, которому этот город интересен. Интересен людьми, архитектурой и неуловимым колоритом. К сожалению, время и сложный климат не щадят никого. Дома, как и люди, рождаются, стареют и уступают место новым постройкам. Город меняет свой облик. Мне бы хотелось сохранить в памяти людей то уникальное, что у нас есть. Именно поэтому я решила проводить экскурсии.
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4 настоящих отзыва от туристов

С
27 июля 2021
Очень интересная экскурсия! 2 часа пролетели незаметно и легко. Благодаря экскурсии узнали много познавательного об истории города Оренбурга. Спасибо большое!
Варвара
25 июня 2021
Очень интересная и познавательная экскурсия. Познакомитесь с архитектурными доминантами Оренбурга и услышите интересные истории с ними связанными. Научитесь разбираться в стилях классицизм и модерн, и прогуляетесь по непарадной стороне города. Увлекательный рассказ Людмилы не оставит вас равнодушными.
И
16 мая 2021
Превосходно провели время и расширили кругозор на экскурсии с Людмилой Медведевой по Оренбургу.
Б
15 мая 2021
Все уже хорошо. Но было бы здорово все таки разобраться с архитекторами (экскурсовод в курсе)

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