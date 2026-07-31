Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Оренбурга

В Оренбурге каждый дом имеет свою историю и хранит свою тайну.На этой экскурсии вы отыщете образцы архитектуры модерна, ставшего художественным языком целой эпохи.Представите Оренбург конца XIX-начала XX веков, постараетесь прочувствовать

его настроения, устремления и нравы. Рассмотрите купеческие особняки, дома, гостиницы и узнаете, какие известные люди в них бывали. Мы отдалимся от центральных улиц и углубимся в район старого оренбургского рынка. Посетим квартал, который в народе называли «путоловским», и пройдем по одной из главных купеческих улиц. А также увидим место, где в разные времена находились оренбургская крепость и великолепный Казанский собор. Немного погуляем по улице Советская - оренбургскому Арбату - и завершим путешествие возле Гостиного двора и бывшего доходного дома купца Панкратова, благодаря которому Оренбург часто сравнивают с Северной столицей

Описание экскурсии

Необычный маршрут

Мы отдалимся от центральных улиц и углубимся в район старого оренбургского рынка. Посетим квартал, который в народе называли «путоловским», и пройдем по одной из главных купеческих улиц. А также увидим место, где в разные времена находились оренбургская крепость и великолепный Казанский собор. Немного погуляем по улице Советская — оренбургскому Арбату — и завершим путешествие возле Гостиного двора и бывшего доходного дома купца Панкратова, благодаря которому Оренбург часто сравнивают с Северной столицей.

Оренбург и модерн

Вы увидите городские особняки, доходные дома и гостиницы в стиле модерн, принадлежавшие богатым оренбургским купцам и промышленникам. Раскроете, где находились кинотеатры, первый кадетский корпус и женская гимназия. А также: в какую баню ходил Пушкин, что Лев Толстой говорил о местных купцах и как Оренбург проделал путь от азиатской караванной торговли до модернистского мировоззрения. И конечно, не обойдется без экскурсов в историю, городских легенд, масонских знаков и мистических мест.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.