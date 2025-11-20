Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

В кузнице вы примерите на себя роль настоящего мастера и выкуете подкову на счастье. Я покажу, как податлив нагретый металл, и помогу убедиться в том, что вам под силу его укротить.



Немного истории, немного огня и много удовольствия — а результатом станет вещь, которая останется с вами надолго!