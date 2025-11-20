В кузнице вы примерите на себя роль настоящего мастера и выкуете подкову на счастье. Я покажу, как податлив нагретый металл, и помогу убедиться в том, что вам под силу его укротить.
Немного истории, немного огня и много удовольствия — а результатом станет вещь, которая останется с вами надолго!
Описание мастер-класса
- Вы узнаете об основных техниках и приёмах кузнечного ремесла
- Изготовите подкову из металла под моим чутким руководством
- В процессе ковки совершим небольшой экскурс в историю — я расскажу об особенностях кузнечного дела, о значимости кузнеца-оружейника в былые времена
Почему стоит прийти на мастер-класс?
- Вы создадите нечто вечное. Согласно моей личной статистике, металлические изделия сохраняют свои свойства куда дольше своих собратьев из других материалов
- Весело и с пользой проведёте время. Я не дам вам заскучать и помогу сформировать новые нейронные связи;)
- Станете чуточку счастливее. Ничто не даёт такого удовлетворения, как упорный созидательный труд — а именно таким и является кузнечное дело!
Организационные детали
- Все расходные материалы, средства индивидуальной защиты полностью входят в стоимость мастер-класса
- Мастер-класс проходит в оборудованной мастерской
- Продолжительность мастер-класса указана для группы из 4-5 человек. 1-2 гостя успеют выковать подкову за 1 час
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мастерской
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Оренбурге
Сколько себя помню, я постоянно что-то мастерю — и вот уже с 2011 года серьезно занимаюсь кузнечным делом, а также изготовлением изделий из дерева, кожи и других натуральных материалов. Являюсь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
20 ноя 2025
Мы подарили сыну мастер-класс в кузнице-исполнили его мечту! Летом сын сам пытался ковать на даче, без печи, на холодную просто силой молота))) В этой мастерской оказалось удивительная обстановка: мастер явно
Алексей
19 окт 2025
Детям очень понравилось самим делать подкову. Необычное времяпрепровождение. Рекомендую для посещения!
