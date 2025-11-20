Мои заказы

Кузнечный мастер-класс в Оренбурге

Погрузиться в атмосферу прошлого, освоить необычный навык и сделать подкову своими руками
В кузнице вы примерите на себя роль настоящего мастера и выкуете подкову на счастье. Я покажу, как податлив нагретый металл, и помогу убедиться в том, что вам под силу его укротить.

Немного истории, немного огня и много удовольствия — а результатом станет вещь, которая останется с вами надолго!
5
2 отзыва
Описание мастер-класса

  • Вы узнаете об основных техниках и приёмах кузнечного ремесла
  • Изготовите подкову из металла под моим чутким руководством
  • В процессе ковки совершим небольшой экскурс в историю — я расскажу об особенностях кузнечного дела, о значимости кузнеца-оружейника в былые времена

Почему стоит прийти на мастер-класс?

  • Вы создадите нечто вечное. Согласно моей личной статистике, металлические изделия сохраняют свои свойства куда дольше своих собратьев из других материалов
  • Весело и с пользой проведёте время. Я не дам вам заскучать и помогу сформировать новые нейронные связи;)
  • Станете чуточку счастливее. Ничто не даёт такого удовлетворения, как упорный созидательный труд — а именно таким и является кузнечное дело!

Организационные детали

  • Все расходные материалы, средства индивидуальной защиты полностью входят в стоимость мастер-класса
  • Мастер-класс проходит в оборудованной мастерской
  • Продолжительность мастер-класса указана для группы из 4-5 человек. 1-2 гостя успеют выковать подкову за 1 час

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мастерской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Оренбурге
Сколько себя помню, я постоянно что-то мастерю — и вот уже с 2011 года серьезно занимаюсь кузнечным делом, а также изготовлением изделий из дерева, кожи и других натуральных материалов. Являюсь
читать дальше

членом Гильдии кузнецов России, чем очень горжусь! А ещё — я специальный корреспондент международного специализированного альманаха «Мир металла». Кузнечные мастер-классы веду c 2022 года и за это время успел познакомить десятки детей и взрослых со своей интересной профессией, уходящей корнями в глубокую древность. Очень приятно видеть искренний интерес у учеников и чувствовать себя хранителем знаний о ремесле наших предков!

Отзывы и рейтинг

Елена
Елена
20 ноя 2025
Мы подарили сыну мастер-класс в кузнице-исполнили его мечту! Летом сын сам пытался ковать на даче, без печи, на холодную просто силой молота))) В этой мастерской оказалось удивительная обстановка: мастер явно
читать дальше

знаток своего дела, рассказал много интересного про доспехи и в целом изготовление оружия, отвечал на все многочисленные вопросы, все показал и дал потрогать))) сам процесс изготовления подковы полностью с нуля! Лёша с поддержкой мастера сам ковал горячий металл! Восторг! Получилось очень красивое изделие. Обязательно придем еще! Спасибо вам большое за такую возможность!

Алексей
Алексей
19 окт 2025
Детям очень понравилось самим делать подкову. Необычное времяпрепровождение. Рекомендую для посещения!
