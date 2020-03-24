Заразилось 1148 +61

Умерло 10 +1

Выздоровело 262 +5

Болеют сейчас 876 +55

Летальность 0.87% около 9 чел. на 1000 заболевших

В Орловской области, включая Орел, находится 0.49%, 1148 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 10 умерло, 262 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 876 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Орле и Орловской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Орловской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.05 раза в Орловской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 9 человек на 1000 зараженных.

, столько же в среднем умирает в Орловской области В других регионах России , столько же

Карта распространения коронавируса в Орловской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Орле и Орловской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Орловской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1148 +61+6% 10 +1+11% 262 +5+2% ▲ 876+55 11 мая 2020 1087 +64+6% 9 257 +8+3% ▲ 821+56 10 мая 2020 1023 +50+5% 9 +2+29% 249 +5+2% ▲ 765+43 9 мая 2020 973 +50+5% 7 244 +33+16% ▲ 722+17 8 мая 2020 923 +58+7% 7 211 +18+9% ▲ 705+40 7 мая 2020 865 +52+6% 7 193 +54+39% ▼ 665-2 6 мая 2020 813 +57+8% 7 139 +4+3% ▲ 667+53 5 мая 2020 756 +75+11% 7 135 +12+10% ▲ 614+63 4 мая 2020 681 +19+3% 7 123 +12+11% ▲ 551+7 3 мая 2020 662 +68+11% 7 +1+17% 111 +23+26% ▲ 544+44 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Орловской области по дням