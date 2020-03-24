Последние новости коронавируса в Орловской области на сегодня со статистикой
Заразилось 1148+61
Умерло 10+1
Выздоровело 262+5
Болеют сейчас 876+55
Летальность 0.87%около 9 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Орловской области, включая Орел, находится 0.49%, 1148 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 10 умерло, 262 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 876 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Орле и Орловской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Орловской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Орловской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Орле и Орловской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Орловской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1148+61+6%
10+1+11%
262+5+2%
▲876+55
11 мая 2020
1087+64+6%
9
257+8+3%
▲821+56
10 мая 2020
1023+50+5%
9+2+29%
249+5+2%
▲765+43
9 мая 2020
973+50+5%
7
244+33+16%
▲722+17
8 мая 2020
923+58+7%
7
211+18+9%
▲705+40
7 мая 2020
865+52+6%
7
193+54+39%
▼665-2
6 мая 2020
813+57+8%
7
139+4+3%
▲667+53
5 мая 2020
756+75+11%
7
135+12+10%
▲614+63
4 мая 2020
681+19+3%
7
123+12+11%
▲551+7
3 мая 2020
662+68+11%
7+1+17%
111+23+26%
▲544+44
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Орловской области по дням
Орловская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Орловской области
Беременная эти Перри рассказала о совместной самоизоляции с Орландо Блумом. «Если вы любите меня во время карантина, вы можете любить меня и в любое другое время. Карантин больше всего раскрывает вас», — отметила она. Звезда пошутила, что дома от партнера нельзя скрыть даже грибок на ноге.
Подписчики Влада Топалова, мужа Регины Тодоренко, затравили певца в Instagram после слов его супруги о насилии в семье. Пользователи обвинили артиста в поддержке позиции ведущей шоу «Орел и Решка» и потребовали извинений за то, что Тодоренко обесценила работу людей в борьбе за закон о домашнем насилии.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала решение журнала Glamour лишить певицу и ведущую «Орла и решки» Регину Тодоренко звания «Женщина года». Пушкина отметила, что любому насилию нет оправдания, однако предостерегла россиян от травли в отношении телеведущей.
Американка пришла в аэропорт штата Луизиана абсолютно голой, несмотря на распространение коронавируса, и избила полицейского. Так, согласно информации очевидцев, 27-летняя жительница Колорадо Мариэль Вергара (Mariel Vergara) явилась в аэропорт города Новый Орлеан без какой-либо одежды.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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