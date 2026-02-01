Мини-группа
до 8 чел.
На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале
Отправиться по бездорожью Камчатки к вулканическим пейзажам, диким источникам и термам
Начало: От вашего отеля в Паратунке
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
14 фев в 10:00
17 фев в 10:00
12 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный
Инопланетные ландшафты, вулканы и ледники в самом сердце Камчатки
Начало: У вашей гостиницы в Паратунке
Расписание: в субботу в 10:00
14 фев в 10:00
21 фев в 10:00
22 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Паратунки)
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
от 22 000 ₽ за всё до 10 чел.
