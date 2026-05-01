Это насыщенная и познавательная поездка по Южной Камчатке: вы подниметесь на один из лучших перевалов региона, заглянете в лавовые пещеры и дойдёте до живописного водопада. Маршрут лёгкий — справятся все!
Описание экскурсии
Вилючинский перевал
Поднимемся на высоту 840 м и увидим панораму сразу на 10 вулканов, в том числе действующие. Одна из лучших смотровых площадок Камчатки.
Лавовые пещеры вулкана Горелый
Вы окажетесь внутри подземных гротов, образованных около 2000 лет назад. Пройдёте по застывшим лавовым тоннелям и почувствуете атмосферу «живого» вулкана.
Обед на природе
Сделаем остановку: горячий обед и виды на вулканы.
Водопад «Снежный барс»
Небольшой треккинг к 16-метровому водопаду среди скал, ольхового стланика и каменной берёзы.
Вы узнаете:
- как различать вулканы Южной группы и почему перевал считается ключевой точкой обзора
- какие легенды связаны с духами вулканов — Гамулами
- как образуются лавовые пещеры и чем они уникальны
- почему водопад не пересыхает даже летом
- какие растения и животные характерны для этой части Камчатки
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Паратунки
11:00–11:30 — Вилючинский перевал
13:00–14:00 — лавовые пещеры
14:00–15:00 — обед
16:00–17:00 — водопад «Снежный барс»
18:00 — возвращение
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике Tank-300
- Пешая часть к водопаду Снежный барс — пару км в одну сторону c небольшими подъёмами и спусками, обычно все легко справляются
- Обед включён в стоимость
- Маршрут не требует специальной подготовки, но включает небольшой пеший участок
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Паратунке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — Организатор в Паратунке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 35 туристов
Привет от большой команды, которая принимает гостей на Камчатке! Мы входим в единый федеральный реестр туроператоров России. Нам важно, чтобы отдых в регионе дикой природы был качественным, безопасным и насыщенным, поэтому
