Это насыщенная и познавательная поездка по Южной Камчатке: вы подниметесь на один из лучших перевалов региона, заглянете в лавовые пещеры и дойдёте до живописного водопада. Маршрут лёгкий — справятся все!

Описание экскурсии

Вилючинский перевал

Поднимемся на высоту 840 м и увидим панораму сразу на 10 вулканов, в том числе действующие. Одна из лучших смотровых площадок Камчатки.

Лавовые пещеры вулкана Горелый

Вы окажетесь внутри подземных гротов, образованных около 2000 лет назад. Пройдёте по застывшим лавовым тоннелям и почувствуете атмосферу «живого» вулкана.

Обед на природе

Сделаем остановку: горячий обед и виды на вулканы.

Водопад «Снежный барс»

Небольшой треккинг к 16-метровому водопаду среди скал, ольхового стланика и каменной берёзы.

Вы узнаете:

как различать вулканы Южной группы и почему перевал считается ключевой точкой обзора

какие легенды связаны с духами вулканов — Гамулами

как образуются лавовые пещеры и чем они уникальны

почему водопад не пересыхает даже летом

какие растения и животные характерны для этой части Камчатки

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Паратунки

11:00–11:30 — Вилючинский перевал

13:00–14:00 — лавовые пещеры

14:00–15:00 — обед

16:00–17:00 — водопад «Снежный барс»

18:00 — возвращение

Организационные детали