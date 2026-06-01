Мы отправимся туда, где следы медведей встречаются чаще следов человека.
Экскурсия будет построена как путешествие во времени: вы увидите следы катастрофы (взорвавшийся вулкан), древнюю жизнь (400-летнюю берёзу) и современную природу (озеро и медведей) — и всё это за один день. Пикник на берегу — также в программе.
Экскурсия будет построена как путешествие во времени: вы увидите следы катастрофы (взорвавшийся вулкан), древнюю жизнь (400-летнюю берёзу) и современную природу (озеро и медведей) — и всё это за один день. Пикник на берегу — также в программе.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Паратунки
Поедем через живописные камчатские ландшафты в сторону Толмачёвской долины.
10:30 — остановка в Сокоче
Купим знаменитые камчатские пирожки — местную гастрономическую легенду.
12:00 — маар «Медвежья чаша»
Прогуляемся к озеру идеальной круглой формы, возникшему на месте древнего вулканического взрыва, и поговорим, как образуются маары. А ещё здесь можно найти обсидиан.
13:00 — древняя берёза Эрмана
Посетим одно из самых необычных деревьев Камчатки, где принято загадывать желания.
15:00 — озеро Толмачёва
Главная точка маршрута. Полюбуемся панорамами вулканов Южной Камчатки, обсудим историю появления озера и устроим пикник на берегу.
16:00–17:30 — свободное время
Чтобы погулять, отдохнуть, сделать фото.
19:00 — возвращение в Паратунку
Вы узнаете:
- как отличить медвежьи следы от человеческих и почему в августе вероятность встречи с хозяином тайги самая высокая
- что такое маар и почему озеро «Медвежья чаша» имеет идеально круглую форму
- как вулканическое стекло (обсидиан) попадает в песок и почему его ценили древние люди
- куда исчез вулкан, на месте которого образовалось озеро Толмачёва, и что осталось от него сегодня
- почему кокань — единственная рыба в озере и как она оказалась здесь без выхода к морю
- как каменная берёза Эрмана живёт 400 лет и почему её ствол не гниёт в камчатском климате
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на Tank-300 или Mitsubishi Delica и обед (пикник на берегу озера). Детское кресло — по запросу
- Отдельно по желанию — пирожки в Сокоче (оплата на месте)
- Физическая подготовка не требуется, но будьте готовы к пешим прогулкам до 30 мин
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Паратунке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — Организатор в Паратунке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 35 туристов
Привет от большой команды, которая принимает гостей на Камчатке! Мы входим в единый федеральный реестр туроператоров России. Нам важно, чтобы отдых в регионе дикой природы был качественным, безопасным и насыщенным, поэтому
Входит в следующие категории Паратунки
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