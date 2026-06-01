Мои заказы

По следам медведей: экспедиция к озеру Толмачёва

Из Паратунки - в самое сердце дикой Камчатки
Мы отправимся туда, где следы медведей встречаются чаще следов человека.

Экскурсия будет построена как путешествие во времени: вы увидите следы катастрофы (взорвавшийся вулкан), древнюю жизнь (400-летнюю берёзу) и современную природу (озеро и медведей) — и всё это за один день. Пикник на берегу — также в программе.
По следам медведей: экспедиция к озеру Толмачёва
По следам медведей: экспедиция к озеру Толмачёва
По следам медведей: экспедиция к озеру Толмачёва

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Паратунки

Поедем через живописные камчатские ландшафты в сторону Толмачёвской долины.

10:30 — остановка в Сокоче

Купим знаменитые камчатские пирожки — местную гастрономическую легенду.

12:00 — маар «Медвежья чаша»

Прогуляемся к озеру идеальной круглой формы, возникшему на месте древнего вулканического взрыва, и поговорим, как образуются маары. А ещё здесь можно найти обсидиан.

13:00 — древняя берёза Эрмана

Посетим одно из самых необычных деревьев Камчатки, где принято загадывать желания.

15:00 — озеро Толмачёва

Главная точка маршрута. Полюбуемся панорамами вулканов Южной Камчатки, обсудим историю появления озера и устроим пикник на берегу.

16:00–17:30 — свободное время

Чтобы погулять, отдохнуть, сделать фото.

19:00 — возвращение в Паратунку

Вы узнаете:

  • как отличить медвежьи следы от человеческих и почему в августе вероятность встречи с хозяином тайги самая высокая
  • что такое маар и почему озеро «Медвежья чаша» имеет идеально круглую форму
  • как вулканическое стекло (обсидиан) попадает в песок и почему его ценили древние люди
  • куда исчез вулкан, на месте которого образовалось озеро Толмачёва, и что осталось от него сегодня
  • почему кокань — единственная рыба в озере и как она оказалась здесь без выхода к морю
  • как каменная берёза Эрмана живёт 400 лет и почему её ствол не гниёт в камчатском климате

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на Tank-300 или Mitsubishi Delica и обед (пикник на берегу озера). Детское кресло — по запросу
  • Отдельно по желанию — пирожки в Сокоче (оплата на месте)
  • Физическая подготовка не требуется, но будьте готовы к пешим прогулкам до 30 мин
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Паратунке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — Организатор в Паратунке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 35 туристов
Привет от большой команды, которая принимает гостей на Камчатке! Мы входим в единый федеральный реестр туроператоров России. Нам важно, чтобы отдых в регионе дикой природы был качественным, безопасным и насыщенным, поэтому
читать дальшеуменьшить

в программы включены только проверенные маршруты и самые топовые локации. В арсенале: собственные лучшие отели на Камчатке, автопарк, рестораны, опытный штат гидов, что позволяет быстро реагировать на изменения и организовывать любые маршруты. Выбирайте удобные даты и отправляйтесь в путешествие мечты, ждём на месте!

Входит в следующие категории Паратунки

Похожие экскурсии на «По следам медведей: экспедиция к озеру Толмачёва»

Огненная Камчатка: вулканы, водопады и Дачные горячие источники (из Паратунки)
На машине
10 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Огненная Камчатка: вулканы, водопады и Дачные горячие источники (из Паратунки)
По следам древних извержений - в Паратунскую долину и Малую долину гейзеров
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июн в 07:30
18 000 ₽ за человека
На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале
На машине
Джиппинг
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале
Отправиться по бездорожью Камчатки к вулканическим пейзажам, диким источникам и термам
Начало: От вашего отеля в Паратунке
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
12 июн в 10:00
15 июн в 10:00
12 000 ₽ за человека
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Паратунки)
На машине
7 часов
Индивидуальная
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Паратунки)
Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
от 29 900 ₽ за человека
Экскурсия к Малкинским термальным источникам (из Паратунки)
На машине
7 часов
Индивидуальная
Экскурсия к Малкинским термальным источникам (из Паратунки)
Погреться в целебных термах и с комфортом отдохнуть в окружении диких пейзажей
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
от 39 900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Паратунке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паратунке
18 000 ₽ за человека