Полезная информация о Павловске
Что нужно знать о Павловске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Павловске
00:2032
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Павловск
|По-английски
|Pavlovsk
|Население города
|16 087 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|45 м. от уровня моря
Где находится Павловск на карте
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