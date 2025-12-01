Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Павловский Посад
Погулять по старинным улочкам города и узнать самые интересные факты его богатой истории
Начало: Площадь Революции, 9
«В Павлово-Посадском историко-художественном музее вы совершите увлекательное путешествие по различным эпохам: от каменного века до космической эры»
22 дек в 10:30
23 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке
«Постоим у бюста дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Валерия Быковского (скафандр, в котором он впервые вышел в космос, хранится в местном музее)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4200 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенда вне кадра: город Вячеслава Тихонова
Прогуляться по Павловскому Посаду и проникнуться магией советского кино
Начало: В центре города
«Далее посетим дом-музей Тихонова»
23 дек в 08:00
25 дек в 08:30
5100 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Павловскому Посаду в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Павловском Посаде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Павловском Посаде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Павловскому Посаду в декабре 2025
Сейчас в Павловском Посаде в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5100. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Павловском Посаде на 2026 год по теме «Музеи», 156 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль