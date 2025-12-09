Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Павловского Посада

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Павловском Посаде, цены от 4000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Купеческий Павловский Посад
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Павловский Посад
Погулять по старинным улочкам города и узнать самые интересные факты его богатой истории
Начало: Площадь Революции, 9
«Погуляете по некогда царской улице, ныне названной именем Кирова, и рассмотрите великолепный дом купца Широкова со щедро декорированным фасадом»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Пешая
2 часа
142 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке
«Мы пройдём (или проедем) по главным улицам, рассматривая старинные купеческие дома (некоторым из них давно перевалило за сотню лет) и глазея, как живут люди в этом ситцевом городе»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
4200 ₽ за всё до 7 чел.
Хвостатый гид: по Павловскому Посаду - с собакой-поводырём
Пешая
2 часа
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Хвостатый гид: по Павловскому Посаду - с собакой-поводырём
Интерактивная и познавательная прогулка в компании дружелюбного пёсика
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 10 чел.

