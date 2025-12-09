Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Павловский Посад
Погулять по старинным улочкам города и узнать самые интересные факты его богатой истории
Начало: Площадь Революции, 9
«Расположенный в месте слияния рек Вохна и Клязьма, Павловский Посад покорит вас идиллической атмосферой, древними храмами и уютными кварталами двухэтажных купеческих домов, возведенных в середине позапрошлого века»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке
«Рядом с Колокольней находится знак в память о православном храме в нашей местности, который построил ещё Дмитрий Донской»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
4200 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Хвостатый гид: по Павловскому Посаду - с собакой-поводырём
Интерактивная и познавательная прогулка в компании дружелюбного пёсика
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
14 250 ₽
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
