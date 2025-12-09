Сейчас в Павловском Посаде в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 14 250 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5