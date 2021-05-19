Всё о Павловском Посаде

Полезная информация о Павловском Посаде

Что нужно знать о Павловском Посаде: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Павловском Посаде
00:2038
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаПавловский Посад
По-английскиPavlovskiy Posad
Население города60 051 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота130 м. от уровня моря

Где находится Павловский Посад на карте

Популярные экскурсии в Павловском Посаде

Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
4.7
36 отзывов
1700
за чел.
Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке
Купеческий Павловский Посад
Купеческий Павловский Посад
5
4 отзыва
1650
за чел.
Погулять по старинным улочкам города и узнать самые интересные факты его богатой истории
Велосипедный Павловский Посад
Велосипедный Павловский Посад
400
за чел.
Дружеская обзорная по городу и окрестностям
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