1 день

Приезд. Экскурсия в резиденцию Новгородских владык

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Ориентировочное время начала экскурсии в 9 утра. Если в группе будут туристы, прибывающие на «Ласточке» из Санкт-Петербурга, то время начала изменится на более позднее.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00.

Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык.

«Грановитая палата» – сокровищница Великого Новгорода.

Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.

Посещение экспозиции музея «Русская икона» – одна из крупнейших в России экспозиций иконописи XI-XVIII вв. Древнейшая из сохранившихся русских икон «Петр и Павел» XI в.

Основную часть коллекции составляют творения новгородских иконописцев XI-XV вв.

Обед в кафе.