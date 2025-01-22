Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники

Жемчужины Северо-Запада
Приглашаем вас провести незабываемые майские праздники в сердце северо-западной Руси! Прогуляетесь по современному и средневековому Новгороду и увидите древнейшие экспонаты, услышите, о чём говорило новгородское вече, и узнаете традиции русской деревни — вот что можно сказать про эту поездку.

А ещё вам предстоит путешествие по историческому центру Пскова, археологическому памятнику Изборска и настоящей святыне — Словенским ключам.
5
3 отзыва
Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
Ближайшие даты:
2
мая8
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Экскурсия в резиденцию Новгородских владык

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Ориентировочное время начала экскурсии в 9 утра. Если в группе будут туристы, прибывающие на «Ласточке» из Санкт-Петербурга, то время начала изменится на более позднее.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00.

Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык.

«Грановитая палата» – сокровищница Великого Новгорода.

Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.

Посещение экспозиции музея «Русская икона» – одна из крупнейших в России экспозиций иконописи XI-XVIII вв. Древнейшая из сохранившихся русских икон «Петр и Павел» XI в.

Основную часть коллекции составляют творения новгородских иконописцев XI-XV вв.

Обед в кафе.

Приезд. Экскурсия в резиденцию Новгородских владыкПриезд. Экскурсия в резиденцию Новгородских владыкПриезд. Экскурсия в резиденцию Новгородских владыкПриезд. Экскурсия в резиденцию Новгородских владык
2 день

Интерактивная программа "Великий гость". Экскурсия по Кремлевскому комплексу. "Витославлицы"

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Интерактивная программа «Великий гость».

Во славном городе да Великом Новгороде рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина. Забава Путятишна, да Агафьюшка знахарка или дочь купеческая Ульянка, готовы встретить и угостить, да приветить каждого дорогого гостя., да покуролесят чуток с гостями (угощения: пряник, мед, конфеты).

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца, в 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым – стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось лет описание – Лихудов корпус; Софийский собор (XI век) – выдающийся памятник древнерусского зодчества; Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колоколов Великого Новгорода (XVI – XVII вв.); памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатлённая в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Свободное время для сувениров.

Обед в кафе.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!». Мы посетим удивительное место – Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы».

Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

Свободное время для сувениров.

17:28 Переезд в Псков. Ласточка.

21:50 Прибытие в г. Псков.

Трансфер в гостиницу выбранной категории.

Размещение в гостинице г. Псков.

Интерактивная программа "Великий гость". Экскурсия по Кремлевскому комплексу. "Витославлицы"Интерактивная программа "Великий гость". Экскурсия по Кремлевскому комплексу. "Витославлицы"Интерактивная программа "Великий гость". Экскурсия по Кремлевскому комплексу. "Витославлицы"Интерактивная программа "Великий гость". Экскурсия по Кремлевскому комплексу. "Витославлицы"
3 день

Псков

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятник равноапостольной княгине Ольге.

Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.

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Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде и Пскове.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Великий Новгород, гост / Псков, гост.

Место в

2- местном номере

Место в

1-местном номере

3-ий взр.

на доп. месте

«Садко» 3* швед. стол, /
г. Псков, гост. «Октябрьская» 3*, гост. «Рижская» 3* швед. стол,		259812694123229
«Интурист» 3* швед. стол, /
г. Псков, гост. «Октябрьская» 3*, гост. «Рижская» 3* швед. стол,		259172950123229

«Волхов» 4* швед. стол,/

г. Псков, гост. «Золотая Набережная» 3**

297573378925661

«Волхов» 4* швед. стол,/

г. Псков, гост. «Покровский» 4*

329573705326813

При любом варианте размещения скидка на ребёнка до 14 лет — 600 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Волхов»

1 ночь

Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.

Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.

В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.

Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.

Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.

Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.

К Вашим услугам:

  • 123 уютных номера;
  • бесплатный Wi-Fi;
  • ресторан «Marusya»;
  • лобби-бар;
  • два конференц-зала на 50 мест;
  • автостоянка;
  • бильярд;
  • организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
  • услуги прачечной;
  • сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»

Гостиница Садко

1 ночь

Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.

Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».

Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.

Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.

Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.

Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.

Гостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница Садко

Гостиница Интурист

1 ночь

Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.

В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.

Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.

Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».

В номерах гостиницы Интурист не курят.

Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты

К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.

Интурист – надежность, качество, доступные цены!

Гостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница Интурист

Гостиница Октябрьская

1 ночь

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Основные достопримечательности, среди которых Псковский кремль, Летний сад и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, расположены в 15 минутах ходьбы. Сотрудники туристического бюро гостиницы помогут организовать экскурсии.

Аэропорт Пскова находится в 10 минутах езды от гостиницы «Октябрьская». По запросу может быть организован трансфер.

Гостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница Октябрьская

Гостиница Рижская

1 ночь

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Менее чем в 1 км от гостиницы «Рижская» возвышаются великолепные золотые купола Псковского Крома. Драматический театр имени Пушкина находится всего в 5 минутах езды.

За 15 минут можно доехать до центрального железнодорожного вокзала, а оттуда легко добраться до аэропорта Пскова.

Гостиница РижскаяГостиница РижскаяГостиница РижскаяГостиница РижскаяГостиница РижскаяГостиница РижскаяГостиница Рижская

Отель Золотая набережная

1 ночь

Трёхзвёздочный отель «Золотая набережная» расположен в исторической части Пскова, рядом с набережной и городскими достопримечательностями. Гостей ожидает гостеприимный и высококвалифицированный персонал. В число услуг входит парковка и камера хранения багажа.

Внутренняя обстановка отеля оформлена в классическом стиле с применением витражей, росписи по стенам и ценных пород дерева. Просторные номера различных категорий оснащены всем для приятного и спокойного отдыха. Установлены удобные спальные места и телевизор, в свободном доступе Wi-Fi. В ванной комнате имеется фен и средства личной гигиены.

На территории работает два ресторана, где подаются вкусные и разнообразные блюда, а так же широкий ассортимент напитков. Гостям доступен «континентальный» завтрак.

Отель Золотая набережнаяОтель Золотая набережнаяОтель Золотая набережнаяОтель Золотая набережнаяОтель Золотая набережнаяОтель Золотая набережная

Гостиничный комплекс Покровский

1 ночь

«Покровский» расположился в городе Псков. Для своих гостей он подготовил не только комфортные номера, но и разнообразные услуги, которые поспособствуют отличному отдыху.

Номерной фонд представлен комфортабельными категориями, каждая из которых обставлена удобной мебелью, имеет собственную ванную комнату и необходимые туалетные принадлежности.

В ресторане повара готовы приготовить самые изысканные блюда, чтобы отдыхающие были довольны и сыты. По утрам накрывают завтраки по типу «шведский стол», а обед и ужин можно заказать с доставкой.

Для тех, кто приехал в Псков по работе, имеется конференц-зал, оснащенный мультимедийным оборудованием.

Вблизи располагаются остановки общественного транспорта, музеи, памятники, парки, драматический театр им. А. С. Пушкина, монастыри и храмы, а также арбитражный суд Псковской области.

Гостиничный комплекс ПокровскийГостиничный комплекс ПокровскийГостиничный комплекс ПокровскийГостиничный комплекс Покровский

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание: 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Билеты Великий Новгород-Псков (ж/д)
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из Пскова
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ф
22 янв 2025
Всё хорошо! Однако уже пора внедрить аудиогид. Очень удобно и для туристов и для гидов.
О
30 дек 2024
Организация на высоте. Отличный отель Волхов с вкусными завтраками, комфортный трансфер, профессиональные экскурсоводы.
М
12 окт 2024
Организация отличная. Встреча, размещение, организация экскурсионной программы. Благодарим, все понравилось!

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