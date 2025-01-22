Главные экскурсионные места в Печоре

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Печоре, цены от 14 330 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Ласточкой в Псков на майские праздники
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Ласточкой в Псков на майские праздники
Начало: Россия, Псков
2 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 14 330 за человека
Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
Начало: Москва
16 мая в 10:00
30 мая в 10:00
от 38 890 за человека
Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
Начало: Великий Новгород
2 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 25 917 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Печоре
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ласточкой в Псков на майские праздники
  2. Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
  3. Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
Сколько стоит тур в Печоре в январе 2025
Сейчас в Печоре в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 14 330 до 38 890. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Печоре на 2025 год по теме «Популярные места», 9 ⭐ отзывов, цены от 14330₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март