3 дня
Ласточкой в Псков на майские праздники
Начало: Россия, Псков
2 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 14 330₽ за человека
6 дней
Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
Начало: Москва
16 мая в 10:00
30 мая в 10:00
от 38 890₽ за человека
3 дня
Жемчужины Северо-Запада. Великий Новгород и Псков на майские праздники
Начало: Великий Новгород
2 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 25 917₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ФФёдор22 января 2025Всё хорошо! Однако уже пора внедрить аудиогид. Очень удобно и для туристов и для гидов.
- ВВера11 января 2025Тур «Новый год в Ярославле» и гид очень понравились. Организация, питание, перемещение (удобный, комфортабельный автобус), размещение (отель «Космос») — всё
- ЮЮлия11 января 2025Чётко всё организовано, всё вовремя, профессиональные экскурсоводы.
- ССветлана11 января 2025Организовано все хорошо.
- ООлеся30 декабря 2024Организация на высоте. Отличный отель Волхов с вкусными завтраками, комфортный трансфер, профессиональные экскурсоводы.
- ММарина12 октября 2024Организация отличная. Встреча, размещение, организация экскурсионной программы. Благодарим, все понравилось!
- ЛЛариса3 мая 2024Все понравилось: проживание, питание, экскурсии.
- ЭЭлла9 января 2023Очень познавательно и интересно
- ЕЕлизавета9 января 2023Очень интересный, сбалансированный тур!
Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «Популярные места»
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