Н Надежда Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне Замечательное место с аистами)

С Стенина Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги Очень понравился мастер-класс, узнали много нового об изготовлении бумаги, сами попробовали, очень интересно и увлекательно! Отдельная благодарность за атмосферу и очень вкусный чай с угощениями! Однозначно рекомендую.

А Александра Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне Все очень понравилось 😊

М Мария Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги читать дальше продемонстрировали и дали попробовать писать на разных поверхностях (восковые и глиняные дощечки, кожа козы, пергамент, береста и др) Сами сделали бумагу из ветоши (старой ткани), нанесли рисунок! Пока бумага сохла, попили вкусный Иван чай с домашним вареньем из одуванчиков, с мёдом и домашним печеньем. Особый чуткий и внимательный подход Елены и Юрия к гостям) благодарим от всей души) Тихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и что было до неё! Нам

В Вера Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне Очень душевная, уютная и гостепреимная атмосфера. Вкусная и домашняя еда после мастеркласса. Очень рады что такие люди, преданные своему делу окружают нас. Процветания вам.

В Валерия Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Добрый день, экскурсия очень понравилась и взрослым и детям, не "нудно" очень живо и интересно, спасибо Никите)

Ю Юлиана Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси читать дальше всё очень понравилось. Особенно отмечу тот факт, что Никита подстроился под все наши специфические запросы по месту и времени начала, по маршруту, по времени перерывов и т. д. Когда в следующий раз будем в Пскове, однозначно пойдем на экскурсию с Никитой еще! Никита - потрясающий гид и прекрасный рассказчик! наша группа осталась в полном восторге от экскурсии. Маршрут, содержание, глубина познаний Никиты,

Л Любовь Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне читать дальше по деревне, потом попили вкусный чай с пряниками. Вся семья (мы с мужем и дети) остались довольны. Также мы сходили к мельнице. В конце забрали пряники и купили пряники на гостинцы родным и друзьям, а себе вкусный чай, с удовольствием пьем его. В целом хорошо провели время, желаю дальнейшего процветания и развития этой деревни и успехов сотрудникам! Понравился мастер-класс по изготовлению пряников: сначала Ольга рассказала об особенностях приготовления пряников, далее мы их изготовили и отправили выпекаться, погуляли

Е Елена Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Никита отличный экскурсовод и очень приятный человек, все четко и по делу, экскурсия была адаптирована под ребёнка, привез настоящие доспехи, ребёнок в восторге. Благодарю и рекомендую!

О Ольга Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю, восстановите картину прошлого. Никита прекрасный рассказчик, знает все и даже чуть больше). А гид, который еще и фотографирует, так вообще навес золота))

О Олеся Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги

Со читать дальше мной был подросток, уж этот возраст сложно сейчас удивить и заинтересовать. Но чудеснейшая обстановка мастерской! Программа! История! Поглотили его целиком и полностью) рекомендую и буду рекомендовать всем! Благодарю 🙏🏼 Благодарим Юрия и Елену да чудесно проведенное время! Мастер класс будет полезен и интересен взрослым и детям любого школьного возраста.Со

А Алёна Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Спасибо Никите за интересную экскурсию по Изборску и Печорам!

Экскурсия началась вовремя, проходила на комфортном микроавтобусе, Никита отвечал на все наши вопросы и перестраивался под запросы нашей мини-группы.

Удачи и процветания!

Е Елена Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси

Все очень интересно, структурировано, уместный юмор.

Это не заученный читать дальше текст экскурсии - это живой рассказ и общение. Никита хорошо разбирается в материале, и ему явно нравится делиться своими знаниями.

Нас было 4 взрослых человека - всем очень понравилось. Прекрасная экскурсия! Никита очень образованный и увлеченный человек! 6 часов на одном дыхании.Все очень интересно, структурировано, уместный юмор.Это не заученный

Е Елена Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне Было интересно и взрослым, и детям! И очень вкусно. Рекомендую выделить на посещение время с запасом-есть где погулять и чем заняться

Е Екатерина Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне Приятное место, рекомендую для посещения.

М Мешалкина Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Отлично прошла экскурсия! Все доступно и интересно было рассказано, маршрут не сложный и интересный!

С Светлана Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси читать дальше Спасибо за лёгкую и современную подачу материала! Мы были в Изборске, прекрасно совместили прогулку и экскурсию, далее ездили В Псково-Печорский монастырь! Брали индивидуальный трансфер. Советую для тех кто любит путешествовать, но не сильно перегружать "скучными" экскурсиями. Было не скучно!)) Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был интересный, не сильно перегруженный.

Е Елена Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Спасибо Никите за содержательную и очень интересную экскурсию. Смело рекомендуем Никиту, как большого профессионала и приятного человека. Экскурсия насыщенная и объёмная, тем не менее пролетела легко и даже 9-летнему ребёнку зашла.

Е Елена Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне читать дальше лежал снежок, собачки приветливые, настроение неторопливое и все легло приятностью и легкостью. После суеты, домашний неспешный разговор и сотворение пряника очень умилил. Остались очень приятные ощущения от экскурсии - как будто ничего особенного, а все хорошо и вспоминается с доброй улыбкой Интересный хутор. Интересно о пряниках. Молодцы, что дают самим его сделать. И чай с пряниками = вкусно. Погода была солнечная,