Экскурсии Печор об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Печорах, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 30 чел.
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
2 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Печоры: мастер-класс по литью бумаги
Окунитесь в мир старинного ремесла и создайте уникальную бумагу в Печорах. Вас ждёт мастерская, чай из самовара и много интересного
Начало: В деревне Тайлово (3 км от центра города)
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
6 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Исторические тайны Печор
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя крепости и монастыри, которые расскажут вам о прошлом и настоящем этого уникального региона
Начало: Псков
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
9335 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 декабря 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Замечательное место с аистами)
  • С
    Стенина
    13 ноября 2025
    Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
    Очень понравился мастер-класс, узнали много нового об изготовлении бумаги, сами попробовали, очень интересно и увлекательно! Отдельная благодарность за атмосферу и очень вкусный чай с угощениями! Однозначно рекомендую.
  • А
    Александра
    30 октября 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Все очень понравилось 😊
  • М
    Мария
    29 октября 2025
    Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
    Тихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и что было до неё! Нам
    продемонстрировали и дали попробовать писать на разных поверхностях (восковые и глиняные дощечки, кожа козы, пергамент, береста и др) Сами сделали бумагу из ветоши (старой ткани), нанесли рисунок! Пока бумага сохла, попили вкусный Иван чай с домашним вареньем из одуванчиков, с мёдом и домашним печеньем. Особый чуткий и внимательный подход Елены и Юрия к гостям) благодарим от всей души)

  • В
    Вера
    26 октября 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Очень душевная, уютная и гостепреимная атмосфера. Вкусная и домашняя еда после мастеркласса. Очень рады что такие люди, преданные своему делу окружают нас. Процветания вам.
  • В
    Валерия
    4 октября 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Добрый день, экскурсия очень понравилась и взрослым и детям, не "нудно" очень живо и интересно, спасибо Никите)
  • Ю
    Юлиана
    24 августа 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита - потрясающий гид и прекрасный рассказчик! наша группа осталась в полном восторге от экскурсии. Маршрут, содержание, глубина познаний Никиты,
    всё очень понравилось. Особенно отмечу тот факт, что Никита подстроился под все наши специфические запросы по месту и времени начала, по маршруту, по времени перерывов и т. д. Когда в следующий раз будем в Пскове, однозначно пойдем на экскурсию с Никитой еще!

  • Л
    Любовь
    1 августа 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Понравился мастер-класс по изготовлению пряников: сначала Ольга рассказала об особенностях приготовления пряников, далее мы их изготовили и отправили выпекаться, погуляли
    по деревне, потом попили вкусный чай с пряниками. Вся семья (мы с мужем и дети) остались довольны. Также мы сходили к мельнице. В конце забрали пряники и купили пряники на гостинцы родным и друзьям, а себе вкусный чай, с удовольствием пьем его. В целом хорошо провели время, желаю дальнейшего процветания и развития этой деревни и успехов сотрудникам!

  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита отличный экскурсовод и очень приятный человек, все четко и по делу, экскурсия была адаптирована под ребёнка, привез настоящие доспехи, ребёнок в восторге. Благодарю и рекомендую!
  • О
    Ольга
    18 июля 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю, восстановите картину прошлого. Никита прекрасный рассказчик, знает все и даже чуть больше). А гид, который еще и фотографирует, так вообще навес золота))
  • О
    Олеся
    1 июля 2025
    Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
    Благодарим Юрия и Елену да чудесно проведенное время! Мастер класс будет полезен и интересен взрослым и детям любого школьного возраста.
    Со
    мной был подросток, уж этот возраст сложно сейчас удивить и заинтересовать. Но чудеснейшая обстановка мастерской! Программа! История! Поглотили его целиком и полностью) рекомендую и буду рекомендовать всем! Благодарю 🙏🏼

  • А
    Алёна
    10 июня 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Спасибо Никите за интересную экскурсию по Изборску и Печорам!
    Экскурсия началась вовремя, проходила на комфортном микроавтобусе, Никита отвечал на все наши вопросы и перестраивался под запросы нашей мини-группы.
    Удачи и процветания!
  • Е
    Елена
    5 июня 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Прекрасная экскурсия! Никита очень образованный и увлеченный человек! 6 часов на одном дыхании.
    Все очень интересно, структурировано, уместный юмор.
    Это не заученный
    текст экскурсии - это живой рассказ и общение. Никита хорошо разбирается в материале, и ему явно нравится делиться своими знаниями.
    Нас было 4 взрослых человека - всем очень понравилось.

  • Е
    Елена
    17 мая 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Было интересно и взрослым, и детям! И очень вкусно. Рекомендую выделить на посещение время с запасом-есть где погулять и чем заняться
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Приятное место, рекомендую для посещения.
  • М
    Мешалкина
    24 апреля 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Отлично прошла экскурсия! Все доступно и интересно было рассказано, маршрут не сложный и интересный!
  • С
    Светлана
    8 апреля 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был интересный, не сильно перегруженный.
    Спасибо за лёгкую и современную подачу материала! Мы были в Изборске, прекрасно совместили прогулку и экскурсию, далее ездили В Псково-Печорский монастырь! Брали индивидуальный трансфер. Советую для тех кто любит путешествовать, но не сильно перегружать "скучными" экскурсиями. Было не скучно!))

  • Е
    Елена
    1 апреля 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Спасибо Никите за содержательную и очень интересную экскурсию. Смело рекомендуем Никиту, как большого профессионала и приятного человека. Экскурсия насыщенная и объёмная, тем не менее пролетела легко и даже 9-летнему ребёнку зашла.
  • Е
    Елена
    28 февраля 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Интересный хутор. Интересно о пряниках. Молодцы, что дают самим его сделать. И чай с пряниками = вкусно. Погода была солнечная,
    лежал снежок, собачки приветливые, настроение неторопливое и все легло приятностью и легкостью. После суеты, домашний неспешный разговор и сотворение пряника очень умилил. Остались очень приятные ощущения от экскурсии - как будто ничего особенного, а все хорошо и вспоминается с доброй улыбкой

  • О
    Ольга
    23 сентября 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Экскурсия будет интересна людям, увлекающимся историей, реконструкцией исторических событий.

