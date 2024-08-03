Экскурсии на 1 день в Печорах

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Печорах, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
32 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Начало: Псков
2 сен в 11:00
3 сен в 11:00
6 670 за всё до 20 чел.
Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
Посетите Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь и Изборскую крепость. Узнайте историю древних изборян и полюбуйтесь Словенскими ключами
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры (транспорт не входит в стоимость)
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Печорам: Свято-Успенский монастырь и Изборск
Погрузитесь в историю древней Руси с индивидуальной экскурсией из Пскова. Изборск и Псково-Печерский монастырь откроют вам свои тайны и легенды
Начало: Площадь Ленина, д. 1 (памятник Ленину)
11 авг в 14:00
12 авг в 09:00
8 750 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 августа 2024
    Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Узнали много нового. Наш гид Римма Васильевна - не только профессионал, но и замечательный, очень
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    светлый человек. Общаясь с ней, складывается впечатление, что мы с ней очень давно знакомы. Мы посетили Твурово Городище, полюбовались Никольским собором, зашли в Изборскую крепость, прогулялись по ее стене, спустились к Словенским ключам, побывали на территории Псково-Печерского монастыря, посетили ближние пещеры. Римма Александровна очень интересно рассказала нам обо всех этих местах, порекомендовала посетить нам еще два увлекательных места, что мы и сделали на следующий день и за что ей очень благодарны!

  • Т
    Татьяна
    30 июля 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!
    Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!
  • В
    Валерия
    25 июля 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Интереснейшая экскурсия, наполненная огромным количеством исторического материала! Если вы интересуетесь средневековьем, военными сражениями, реконструкцией вам к Никите!!! Мы вообще не заметили пролетевшего времени, да и жары! Любите и узнавайте историю нашей великой страны!
  • А
    Анна
    19 июля 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита - замечательный рассказчик, обладает академическими знаниями не только по теме экскурсии, но и множеству смежных тем. Благодаря этому время пролетело незаметно!
    Никита - замечательный рассказчик, обладает академическими знаниями не только по теме экскурсии, но и множеству смежныхНикита - замечательный рассказчик, обладает академическими знаниями не только по теме экскурсии, но и множеству смежных
  • Е
    Екатерина
    5 августа 2023
    Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
    Посетили группой из 3 человек Изборск и Печоры вместе с замечательным гидом Риммой Васильевной. Посетили древнее Труворово городище, Словенские ключи
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    и Изборскую крепость. После поехали в Псково-Печерский монастырь. Порадовало близкое духовное родство с гидом. В Богом зданных пещерах Римма Васильевна провела подробную экскурсию. После посетили Успенский храм и прошли по территории монастыря, слушая рассказ о истории обители. После отобедали в монастырской трапезной.

  • Е
    Евгения
    4 мая 2022
    Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
    Прекрасная экскурсия. Оптимальное сочетание познавательности и комфорта.

Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Печорам в августе 2024
Сейчас в Печорах в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 8 750. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Печоры на 1 день, гиды Печор подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Печоры так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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