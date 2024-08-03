читать дальше

светлый человек. Общаясь с ней, складывается впечатление, что мы с ней очень давно знакомы. Мы посетили Твурово Городище, полюбовались Никольским собором, зашли в Изборскую крепость, прогулялись по ее стене, спустились к Словенским ключам, побывали на территории Псково-Печерского монастыря, посетили ближние пещеры. Римма Александровна очень интересно рассказала нам обо всех этих местах, порекомендовала посетить нам еще два увлекательных места, что мы и сделали на следующий день и за что ей очень благодарны!