6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Начало: Псков
2 сен в 11:00
3 сен в 11:00
6 670₽ за всё до 20 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
Посетите Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь и Изборскую крепость. Узнайте историю древних изборян и полюбуйтесь Словенскими ключами
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Печорам: Свято-Успенский монастырь и Изборск
Погрузитесь в историю древней Руси с индивидуальной экскурсией из Пскова. Изборск и Псково-Печерский монастырь откроют вам свои тайны и легенды
Начало: Площадь Ленина, д. 1 (памятник Ленину)
11 авг в 14:00
12 авг в 09:00
8 750₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Узнали много нового. Наш гид Римма Васильевна - не только профессионал, но и замечательный, очень
- ТТатьяна30 июля 2024Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!
- ВВалерия25 июля 2024Интереснейшая экскурсия, наполненная огромным количеством исторического материала! Если вы интересуетесь средневековьем, военными сражениями, реконструкцией вам к Никите!!! Мы вообще не заметили пролетевшего времени, да и жары! Любите и узнавайте историю нашей великой страны!
- ААнна19 июля 2024Никита - замечательный рассказчик, обладает академическими знаниями не только по теме экскурсии, но и множеству смежных тем. Благодаря этому время пролетело незаметно!
- ЕЕкатерина5 августа 2023Посетили группой из 3 человек Изборск и Печоры вместе с замечательным гидом Риммой Васильевной. Посетили древнее Труворово городище, Словенские ключи
- ЕЕвгения4 мая 2022Прекрасная экскурсия. Оптимальное сочетание познавательности и комфорта.
Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Печорах
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Печорам в августе 2024
Сейчас в Печорах в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 8 750. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Печоры на 1 день, гиды Печор подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Печоры так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024