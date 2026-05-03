Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
от 4000 ₽ за человека
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
Окунитесь в мир старинного ремесла и создайте уникальную бумагу в Печорах. Вас ждёт мастерская, чай из самовара и много интересного
Начало: В деревне Тайлово (3 км от центра города)
Завтра в 11:00
4 июн в 11:00
от 3600 ₽ за человека
Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
Создать невероятное панно с элементами трав и цветов с нуля
Начало: В деревне Сорокино
Завтра в 11:00
5 июн в 12:00
от 6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Очень понравился мастер-класс. Встретили радушно, всё рассказали и показали территорию. На самом мастер-классе всё подробно рассказали и показали. Потом мы
Понравилось и взрослым, и детям! Каждый ушел с красивым вкусным пряником, место очень оригинальное и душевное, с удовольствием погрузились в этот деревенский уют и дети узнали много нового. И спасибо за уютное чаепитие)
Были на мастер-классе с двумя сыновьями 13 и 15 лет. Нам всем очень понравилось, даже сыну-подростку 15 лет, который у
Отличный мастер класс, ушли с бумагой, сделанной своими руками. Рекомендую к посещению.
Очень атмосферно и уютно.
Замечательное место с аистами)
Очень понравился мастер-класс, узнали много нового об изготовлении бумаги, сами попробовали, очень интересно и увлекательно! Отдельная благодарность за атмосферу и очень вкусный чай с угощениями! Однозначно рекомендую.
Все очень понравилось 😊
Тихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и что было до неё! Нам
Очень душевная, уютная и гостепреимная атмосфера. Вкусная и домашняя еда после мастеркласса. Очень рады что такие люди, преданные своему делу окружают нас. Процветания вам.
Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «Развлечения»
Сейчас в Печорах в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 6000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
