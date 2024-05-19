Экскурсии проходящие только летом в Печорах

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Печорах, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Начало: Псков
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
6 670 за всё до 20 чел.
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Отправить в печь собственный ароматный пряник и узнать историю этого лакомства
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
от 4 000 за всё до 30 чел.
Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
Индивидуальная
2.5 часа
Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
Создать невероятное панно с элементами трав и цветов с нуля
Начало: В деревне Сорокино
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
от 6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    19 мая 2024
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    нам очень понравилось на Хлебном хуторе! гид Ольга интересно рассказала об этом месте и истории пряника, провела нам мастер-класс очень колоритная ремесленная деревня, есть где прогуляться там же мы пообедали вкусными домашними пельменями и борщом)
    нам очень понравилось на Хлебном хуторе!нам очень понравилось на Хлебном хуторе!
  • В
    Валерия
    6 мая 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита настоящий профессионал! Он историк, прекрасный рассказчик, увлечённый историей Псковского края, его широкий кругозор позволяет разъяснить любую тему, ответить на
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    все вопросы. Экскурсия построена в хронологической последовательности: Труворов камень и городище, потом лирическое отступление- Словенские ключи- настоящее лебединое озеро, магическое место, затем крепость Изборск, сувениры, специалитеты, переезд в Печоры. В самом монастыре, к сожалению, капитальный ремонт, поэтому впитать дух этого намоленного места не получилось, посетили только Успенский храм и ближнюю пещеру, но Никита всё восполнил своим рассказом. Прекрасное путешествие получилось! Никита очень приятный в общении и грамотный парень, мы очень рады, что познакомились с ним.

    Никита настоящий профессионал! Он историк, прекрасный рассказчик, увлечённый историей Псковского края, его широкий кругозор позволяет разъяснить
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Большое спасибо Ольге за душевную встречу! Очень хорошо, качественно, легко, интересно, позитивно и вкусно. Рекомендую для взрослых, детей и пёселей. Развития вашему делу!
    Большое спасибо Ольге за душевную встречу! Очень хорошо, качественно, легко, интересно, позитивно и вкусно. Рекомендую дляБольшое спасибо Ольге за душевную встречу! Очень хорошо, качественно, легко, интересно, позитивно и вкусно. Рекомендую для
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Остались очень довольны экскурсией. Продуманный маршрут, доступная и интересная информация. Отдельное спасибо за терпение к детям и их вопросам. Однозначно рекомендуем! Никита потрясающий рассказчик с невероятно широким кругозором. Слушать было одно удовольствие!
  • О
    Оксана
    3 января 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Все очень понравилось, было познавательно и интересно. Всем рекомендуем гида.
    Все очень понравилось, было познавательно и интересно. Всем рекомендуем гидаВсе очень понравилось, было познавательно и интересно. Всем рекомендуем гидаВсе очень понравилось, было познавательно и интересно. Всем рекомендуем гида

Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «Летние»

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  1. Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
  2. Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
  3. Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
Сколько стоит экскурсия по Печорам в июне 2024
Сейчас в Печорах в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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