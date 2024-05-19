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все вопросы. Экскурсия построена в хронологической последовательности: Труворов камень и городище, потом лирическое отступление- Словенские ключи- настоящее лебединое озеро, магическое место, затем крепость Изборск, сувениры, специалитеты, переезд в Печоры. В самом монастыре, к сожалению, капитальный ремонт, поэтому впитать дух этого намоленного места не получилось, посетили только Успенский храм и ближнюю пещеру, но Никита всё восполнил своим рассказом. Прекрасное путешествие получилось! Никита очень приятный в общении и грамотный парень, мы очень рады, что познакомились с ним.