Валентина проводит ещё 1 экскурсию

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Автомобильное путешествие по Пензе

«Визитные карточки», традиции и культура города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом

Валентина
Валентина – Гид из Пензы
«В Пензе — вся история 📖 России, вся ее таинственная даль», — писал Евтушенко.

Вы раскроете душу этого чудесного старинного города, проедете по его самым интересным местам и узнаете, как и чем живут пензяки.

А еще услышите, кто считается хранителем Пензы, какие выдающиеся люди ее посещали и отчего местные жители «толстопятые».
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Автомобильное путешествие по Пензе
Автомобильное путешествие по Пензе

Что вас ожидает

Самое-самое в Пензе
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Пензы: памятник «Первопоселенец» на фоне реки Сура, старинное здание картинной галереи имени Савицкого, Спасский кафедральный собор и стелу «Добрый ангел мира». Узнаете, почему именно из Пензы идет отсчет московского времени, какой вклад внесли местные жители в разгром фашизма и какие знаменитые писатели связаны с нашим городом.

Многоликая Пенза
Пенза запомнится вам самобытным историческим центром и суперсовременными окраинами с новейшей архитектурой. Я расскажу, что делает ее похожей на южные города и где предпочитают жить местные. Раскрою, как Пенза стала родиной русского национального цирка, почему она всегда славилась красивыми 🤩 девушками и о каком «пензенском нравственном витамине» говорил Даниил Гранин.

Организационные детали

Цена указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте. Также я могу заказать для вас машину, доплата составит 2500 рублей.

Начало и место завершения
🚩 на Привокзальной площади
Автомобильное путешествие по Пензе
Автомобильное путешествие по Пензе
Автомобильное путешествие по Пензе
Автомобильное путешествие по Пензе
Автомобильное путешествие по Пензе
Автомобильное путешествие по Пензе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валентина
Валентина
Добрый день, любознательные путешественники! Меня зовут Валентина, я родилась в Пензе и знаю ее вдоль и поперек. В туризме работаю 34 года, за это время освоила несколько десятков маршрутов. Вам будет со мной интересно!
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Валентина проводит ещё 1 экскурсию

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