Валентина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Самое-самое в Пензе

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Пензы: памятник «Первопоселенец» на фоне реки Сура, старинное здание картинной галереи имени Савицкого, Спасский кафедральный собор и стелу «Добрый ангел мира». Узнаете, почему именно из Пензы идет отсчет московского времени, какой вклад внесли местные жители в разгром фашизма и какие знаменитые писатели связаны с нашим городом.

Многоликая Пенза

Пенза запомнится вам самобытным историческим центром и суперсовременными окраинами с новейшей архитектурой. Я расскажу, что делает ее похожей на южные города и где предпочитают жить местные. Раскрою, как Пенза стала родиной русского национального цирка, почему она всегда славилась красивыми 🤩 девушками и о каком «пензенском нравственном витамине» говорил Даниил Гранин.

Организационные детали

Цена указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте. Также я могу заказать для вас машину, доплата составит 2500 рублей.