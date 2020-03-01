Обзорные экскурсии в Пензе

Что вас ожидает

Незабываемый город на Суре

Вы пройдете вдоль границы старинной крепости, увидите памятник Первопоселенцу и Музей одной картины имени Мясникова, входящий в список самых необычных музеев мира. Кроме того, я покажу Соборную площадь, Спасский кафедральный собор, Лермонтовский сквер и Картинную галерею. А еще вы узнаете, почему главная пешеходная улица города называется Московская, и побываете на таинственной улице, где никто никогда не жил.

Пенза и знаменитые люди

Я расскажу об интересных событиях и выдающихся людях, чьи имена неотрывно связаны с Пензенским краем: Лермонтове, Белинском, Савицком и многих других. Раскрою, какое отношение имеет к Пензе картина «Утро в сосновом лесу» и в каком городском банке хранятся полотна Репина, Шишкина, Айвазовского и Левитана.

Кому подойдет экскурсия

Как взрослым, так и детям