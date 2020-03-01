Обзорные экскурсии в Пензе

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Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности

Елена
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Елена – ваш гид
Приглашаю познакомиться со старинной Пензой.

Вы услышите самые любопытные факты ее истории, ощутите колорит древних площадей, живописных скверов и уютных улиц.

А также узнаете о знаменитых людях, повлиявших на город.
2500 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Первопоселенцу
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Знакомство с Пензой
Знакомство с Пензой

Что вас ожидает

Незабываемый город на Суре
Вы пройдете вдоль границы старинной крепости, увидите памятник Первопоселенцу и Музей одной картины имени Мясникова, входящий в список самых необычных музеев мира. Кроме того, я покажу Соборную площадь, Спасский кафедральный собор, Лермонтовский сквер и Картинную галерею. А еще вы узнаете, почему главная пешеходная улица города называется Московская, и побываете на таинственной улице, где никто никогда не жил.

Пенза и знаменитые люди
Я расскажу об интересных событиях и выдающихся людях, чьи имена неотрывно связаны с Пензенским краем: Лермонтове, Белинском, Савицком и многих других. Раскрою, какое отношение имеет к Пензе картина «Утро в сосновом лесу» и в каком городском банке хранятся полотна Репина, Шишкина, Айвазовского и Левитана.

Кому подойдет экскурсия

Как взрослым, так и детям

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Знакомство с Пензой
Знакомство с Пензой
Знакомство с Пензой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Первопоселенцу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. С радостью покажу вам главные места и тайные уголки исторического центра Пензы и расскажу о них самое интересное. Надеюсь на скорую встречу!
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Обзорные экскурсии в Пензе

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3000 за экскурсию
3 часа
4 отзыва
Увидеть памятные места города и услышать удивительные истории о его жителях и гостях
Пенза — небольшой уездный город, но в истории Отечества он занимает почетное место. В его хроники вписаны интересные события и великие личности. Вяземский, Давыдов, Белинский, Лесков, Савицкий, Салтыков-Щедрин — эти и многие другие имена встретятся в моем рассказе. А старинные дома, учебные заведения и улицы окажутся сценой, на которой развернется основное действие прошлого.

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