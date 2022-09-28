Вас ждет прогулка по историческому центру Пензы с историями о выдающихся учениках, громких именах (известных и забытых), вписанных в историю России и мира людях, дореволюционных учебных заведениях. Посетите 10 дореволюционных зданий учебных заведений города, памятник В. Г. Белинскому, Соборную площадь, смотровую площадку, Памятник Первопоселенцу, самое старое гражданское здание горда, монастырь самой ранней постройки.

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Описание