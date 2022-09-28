10 дореволюционных зданий учебных заведений города
Памятник В. Г. Белинскому
Соборную площадь
Смотровую площадку
Памятник Первопоселенцу
Самое старое гражданское здание горда
Монастырь самой ранней постройки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Вы удивитесь как в нашем небольшом провинциальном городе спрессовываются эпохи и переплетаются судьбы, узнаете, кого называли вторым Шаляпиным, кому рукоплескала Европа, мы поговорим о «русском Наполеоне», друге Есенина и человеке, который придумал для нас «оверсайз».
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Дополнительных расходов не требуется
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Пенза, Памятник Первопоселенцу
Завершение: Пенза, ул. Богданова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.