Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наша прогулка пройдет по Красной (бывшей Дворянской) и Тамбовской улицам, а также по улице Куйбышева, району Пешей слободы.
Вы научитесь «читать» дома и поймёте, о чём мечтали их хозяева.
Откроете спрятанные от посторонних глаз памятники старины.
Расшифруете тайные знаки деревянных кружев.
Побываете на «пупе земли».
Мы поговорим о визите императора Александра I в Пензу, исследователе Аляски Л. А. Загоскине, благотворительнице М. Киселевой, революционере А. Богданове и других личностях — гостях и жителях Пензы.
Вы узнаете о судьбах владельцев пензенских усадеб.
А также отыщете старинный фонтан и раскроете секрет его работы.
Организационные детали
Дополнительные расходы — билет в Музей народного творчества (посещение по желанию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в сквере на ул. Свердлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Пензе
Провела 11 экскурсий для 33 туристов
Меня зовут Марина, я очень люблю город, в котором живу уже больше 20 лет. У меня филологическое образование, образование гида-экскурсовода и есть опыт музейной работы. Я люблю путешествовать сама, и мне нравится встречать гостей Пензы, открывать её и воодушевлять ею, смотреть, как люди удивляются, смеются, а иногда и негодуют, проникаясь историями города.
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Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
21 фев 2023
Замечательная экскурсия-прогулка: очень плотная, разнообразная информационная насыщенность в сочетании с прекрасной подачей и приятным общением. Взгляд на жизнь города через призму узоров деревянного зодчества незаметно остаётся с тобой и дальнейшее знакомство с город проходит с большим удовольствием. Полтора часа пролетают незаметно и оставляют с прекрасным послевкусием. Творческих успехов автору, новых интересных экскурсий!