Марина — ваш гид в Пензе

Провела 11 экскурсий для 33 туристов

Меня зовут Марина, я очень люблю город, в котором живу уже больше 20 лет. У меня филологическое образование, образование гида-экскурсовода и есть опыт музейной работы. Я люблю путешествовать сама, и мне нравится встречать гостей Пензы, открывать её и воодушевлять ею, смотреть, как люди удивляются, смеются, а иногда и негодуют, проникаясь историями города.

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