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Пензенское узорочье

Увлекательная прогулка по Пензе: изучите историю города, расшифруйте тайные знаки и посетите «пуп земли». Узнайте о визите императора и судьбах усадеб
Деревянное зодчество Пензы - это многовековой культурный феномен, связывающий нас с прошлым.

На экскурсии вы будете любоваться старинными домами, расшифровывать их узоры и узнавать о судьбах их владельцев. Прогулка пройдет по
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Красной, Тамбовской улицам и району Пешей слободы.

В ходе экскурсии вы увидите памятники старины, старинный фонтан и узнаете о визите императора Александра I, исследователе Аляски Л.А. Загоскине и других известных личностях. Дополнительные расходы включают билет в Музей народного творчества (по желанию)

5
87 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в историю деревянного зодчества
  • 🏛️ Прогулка по старинным улицам Пензы
  • 🔍 Расшифровка символов на домах
  • 👑 Истории известных личностей
  • 💧 Секреты старинного фонтана
Пензенское узорочье
Пензенское узорочье
Пензенское узорочье

Что можно увидеть

  • Красная улица
  • Тамбовская улица
  • Улица Куйбышева
  • Район Пешей слободы
  • Старинный фонтан

Описание экскурсии

Наша прогулка пройдет по Красной (бывшей Дворянской) и Тамбовской улицам, а также по улице Куйбышева, району Пешей слободы.

  • Вы научитесь «читать» дома и поймёте, о чём мечтали их хозяева.
  • Откроете спрятанные от посторонних глаз памятники старины.
  • Расшифруете тайные знаки деревянных кружев.
  • Побываете на «пупе земли».
  • Мы поговорим о визите императора Александра I в Пензу, исследователе Аляски Л. А. Загоскине, благотворительнице М. Киселевой, революционере А. Богданове и других личностях — гостях и жителях Пензы.
  • Вы узнаете о судьбах владельцев пензенских усадеб.
  • А также отыщете старинный фонтан и раскроете секрет его работы.

Организационные детали

Дополнительные расходы — билет в Музей народного творчества (посещение по желанию).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере на ул. Свердлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Пензе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1768 туристов
Меня зовут Марина, я очень люблю город, в котором живу уже больше 20 лет. У меня филологическое образование, образование гида-экскурсовода и есть опыт музейной работы. Я люблю путешествовать сама, и мне нравится встречать гостей Пензы, открывать её и воодушевлять ею, смотреть, как люди удивляются, смеются, а иногда и негодуют, проникаясь историями города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
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Е
Замечательная экскурсия! Экскурсовод с приятным голосом и неповторимой энергетикой! Экскурсия понравилась, потому что информация была насыщенная, но при этом без лишних дат, всё легко воспринимается и усваивается. Хорошо, что поднимается такая тема, как деревянное зодчество, потому что оно уже уходит в прошлое, и важно успеть это посетить
Замечательная экскурсия! Экскурсовод с приятным голосом и неповторимой энергетикой! Экскурсия понравилась, потому что информация была насыщенная,
Замечательная экскурсия! Экскурсовод с приятным голосом и неповторимой энергетикой! Экскурсия понравилась, потому что информация была насыщенная,
Замечательная экскурсия! Экскурсовод с приятным голосом и неповторимой энергетикой! Экскурсия понравилась, потому что информация была насыщенная,
Замечательная экскурсия! Экскурсовод с приятным голосом и неповторимой энергетикой! Экскурсия понравилась, потому что информация была насыщенная,
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М
Благодарю Марину за прекрасную экскурсию! За эстетику ее самой, за зонтик во время дождя, за легкость и гибкость. И за интересный рассказ и ответы на вопросы, конечно.
Я родилась и живу в Пензе, но ничего, оказывается, о городе не знаю. Обязательно обращусь к Марине для организации корпоративной экскурсии, надеюсь на продолжение сотрудничества!
Благодарю Марину за прекрасную экскурсию! За эстетику ее самой, за зонтик во время дождя, за легкость
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Нина
Отзыв на Обзорную по Пензе, тк в последний момент поменяли на нее. Марина прекрасный, энергичный, увлекающий, очень эрудированный и заряжающий любовью к городу экскурсовод!! Я просто не ожидала увидеть Пензу
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с той стороны, с которой показала ее Марина. Оказалось, это город высочайшей культуры, связанный с огромным числом самых известных писателей, поэтов, критиков и политиков! Спасибо Марине за это увлекательнейшее путешествие в прошлое (и настоящее) Пензы! С нами были дети 10 и 12 лет, тоже бегали везде с горящими глазами))

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Анна
Интересная экскурсия. Рекомендую к посещению. Марине спасибо!
Интересная экскурсия. Рекомендую к посещению. Марине спасибо!
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Анна
Благодарю Марину за отличную экскурсию! Маршрут будет интересен тем, кому интересно именно про специфику наличников и культуру украшения внешнего вида дома, ускользающая красота и смыслы. Нам понравилась грамотная речь, доброжелательность, структура и логика рассказа, компактность перемещения. Марина смогла учесть небольшое пожелание о факте об одной улице, связанной с участницей экскурсии. Было очень мило, уместно и классно! Спасибо!
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М
Много слов не будет. По России ездим уже много лет и индивидуальные экскурсии знакомы нам не понаслышке. Эта была определенно одна из лучших. На следующий приезд запланировано путешествие к Лермонтову и недобранное по городу.
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