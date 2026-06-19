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Е Елена Замечательная экскурсия! Экскурсовод с приятным голосом и неповторимой энергетикой! Экскурсия понравилась, потому что информация была насыщенная, но при этом без лишних дат, всё легко воспринимается и усваивается. Хорошо, что поднимается такая тема, как деревянное зодчество, потому что оно уже уходит в прошлое, и важно успеть это посетить Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Благодарю Марину за прекрасную экскурсию! За эстетику ее самой, за зонтик во время дождя, за легкость и гибкость. И за интересный рассказ и ответы на вопросы, конечно.

Я родилась и живу в Пензе, но ничего, оказывается, о городе не знаю. Обязательно обращусь к Марине для организации корпоративной экскурсии, надеюсь на продолжение сотрудничества! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Нина читать дальше уменьшить с той стороны, с которой показала ее Марина. Оказалось, это город высочайшей культуры, связанный с огромным числом самых известных писателей, поэтов, критиков и политиков! Спасибо Марине за это увлекательнейшее путешествие в прошлое (и настоящее) Пензы! С нами были дети 10 и 12 лет, тоже бегали везде с горящими глазами)) Отзыв на Обзорную по Пензе, тк в последний момент поменяли на нее. Марина прекрасный, энергичный, увлекающий, очень эрудированный и заряжающий любовью к городу экскурсовод!! Я просто не ожидала увидеть Пензу Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна Интересная экскурсия. Рекомендую к посещению. Марине спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна Благодарю Марину за отличную экскурсию! Маршрут будет интересен тем, кому интересно именно про специфику наличников и культуру украшения внешнего вида дома, ускользающая красота и смыслы. Нам понравилась грамотная речь, доброжелательность, структура и логика рассказа, компактность перемещения. Марина смогла учесть небольшое пожелание о факте об одной улице, связанной с участницей экскурсии. Было очень мило, уместно и классно! Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет