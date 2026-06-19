Деревянное зодчество Пензы - это многовековой культурный феномен, связывающий нас с прошлым.
На экскурсии вы будете любоваться старинными домами, расшифровывать их узоры и узнавать о судьбах их владельцев. Прогулка пройдет по
На экскурсии вы будете любоваться старинными домами, расшифровывать их узоры и узнавать о судьбах их владельцев. Прогулка пройдет по
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю деревянного зодчества
- 🏛️ Прогулка по старинным улицам Пензы
- 🔍 Расшифровка символов на домах
- 👑 Истории известных личностей
- 💧 Секреты старинного фонтана
Что можно увидеть
- Красная улица
- Тамбовская улица
- Улица Куйбышева
- Район Пешей слободы
- Старинный фонтан
Описание экскурсии
Наша прогулка пройдет по Красной (бывшей Дворянской) и Тамбовской улицам, а также по улице Куйбышева, району Пешей слободы.
- Вы научитесь «читать» дома и поймёте, о чём мечтали их хозяева.
- Откроете спрятанные от посторонних глаз памятники старины.
- Расшифруете тайные знаки деревянных кружев.
- Побываете на «пупе земли».
- Мы поговорим о визите императора Александра I в Пензу, исследователе Аляски Л. А. Загоскине, благотворительнице М. Киселевой, революционере А. Богданове и других личностях — гостях и жителях Пензы.
- Вы узнаете о судьбах владельцев пензенских усадеб.
- А также отыщете старинный фонтан и раскроете секрет его работы.
Организационные детали
Дополнительные расходы — билет в Музей народного творчества (посещение по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере на ул. Свердлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Пензе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1768 туристов
Меня зовут Марина, я очень люблю город, в котором живу уже больше 20 лет. У меня филологическое образование, образование гида-экскурсовода и есть опыт музейной работы. Я люблю путешествовать сама, и мне нравится встречать гостей Пензы, открывать её и воодушевлять ею, смотреть, как люди удивляются, смеются, а иногда и негодуют, проникаясь историями города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 87 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Замечательная экскурсия! Экскурсовод с приятным голосом и неповторимой энергетикой! Экскурсия понравилась, потому что информация была насыщенная, но при этом без лишних дат, всё легко воспринимается и усваивается. Хорошо, что поднимается такая тема, как деревянное зодчество, потому что оно уже уходит в прошлое, и важно успеть это посетить
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М
Благодарю Марину за прекрасную экскурсию! За эстетику ее самой, за зонтик во время дождя, за легкость и гибкость. И за интересный рассказ и ответы на вопросы, конечно.
Я родилась и живу в Пензе, но ничего, оказывается, о городе не знаю. Обязательно обращусь к Марине для организации корпоративной экскурсии, надеюсь на продолжение сотрудничества!
Я родилась и живу в Пензе, но ничего, оказывается, о городе не знаю. Обязательно обращусь к Марине для организации корпоративной экскурсии, надеюсь на продолжение сотрудничества!
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Отзыв на Обзорную по Пензе, тк в последний момент поменяли на нее. Марина прекрасный, энергичный, увлекающий, очень эрудированный и заряжающий любовью к городу экскурсовод!! Я просто не ожидала увидеть Пензу
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Интересная экскурсия. Рекомендую к посещению. Марине спасибо!
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Благодарю Марину за отличную экскурсию! Маршрут будет интересен тем, кому интересно именно про специфику наличников и культуру украшения внешнего вида дома, ускользающая красота и смыслы. Нам понравилась грамотная речь, доброжелательность, структура и логика рассказа, компактность перемещения. Марина смогла учесть небольшое пожелание о факте об одной улице, связанной с участницей экскурсии. Было очень мило, уместно и классно! Спасибо!
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М
Много слов не будет. По России ездим уже много лет и индивидуальные экскурсии знакомы нам не понаслышке. Эта была определенно одна из лучших. На следующий приезд запланировано путешествие к Лермонтову и недобранное по городу.
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