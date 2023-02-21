Пензенское узорочье

Уютное путешествие в прошлое: от славянских легенд к дворянским усадьбам

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Деревянное зодчество — многовековой культурный феномен Руси, который стал особой нитью, что связывает нас с наследием прошлого. Можно просто любоваться окошками с наличниками и представлять, как время поворачивается вспять.

Но гораздо интереснее увидеть за формой содержание — поэтому я приглашаю вас на прогулку по пензенским улицам, где мы будем разгадывать символы узоров и учиться видеть в старинных домах настоящие послания.
Пензенское узорочье
Пензенское узорочье
Пензенское узорочье
Пензенское узорочье
Пензенское узорочье
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Наша прогулка пройдет по Красной (бывшей Дворянской) и Тамбовской улицам, а также по улице Куйбышева, району Пешей слободы.

  • Вы научитесь «читать» дома и поймёте, о чём мечтали их хозяева.
  • Откроете спрятанные от посторонних глаз памятники старины.
  • Расшифруете тайные знаки деревянных кружев.
  • Побываете на «пупе земли».
  • Мы поговорим о визите императора Александра I в Пензу, исследователе Аляски Л. А. Загоскине, благотворительнице М. Киселевой, революционере А. Богданове и других личностях — гостях и жителях Пензы.
  • Вы узнаете о судьбах владельцев пензенских усадеб.
  • А также отыщете старинный фонтан и раскроете секрет его работы.

Организационные детали

Дополнительные расходы — билет в Музей народного творчества (посещение по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере на ул. Свердлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгения
21 фев 2023
Замечательная экскурсия-прогулка: очень плотная, разнообразная информационная насыщенность в сочетании с прекрасной подачей и приятным общением. Взгляд на жизнь города через призму узоров деревянного зодчества незаметно остаётся с тобой и дальнейшее знакомство с город проходит с большим удовольствием. Полтора часа пролетают незаметно и оставляют с прекрасным послевкусием. Творческих успехов автору, новых интересных экскурсий!

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