Посетители смогут окунуться в атмосферу прошлого, посетив главный усадебный дом, где собраны уникальные мемориальные вещи Лермонтовых, Столыпиных и Арсеньевых.
Усадебные постройки отражают быт дворовых людей, а храм Марии Египетской, построенный в
Усадебные постройки отражают быт дворовых людей, а храм Марии Египетской, построенный в
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные мемориальные вещи
- 🕍 Храм Марии Египетской
- 🌳 Живописный усадебный парк
- 🗝️ Историческая атмосфера
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода комфортна для прогулок. В это время парк особенно красив, и можно насладиться всей красотой усадьбы. Октябрь и апрель также подходят для визита, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия проводится в помещении, что позволяет насладиться историей и культурой без погодных ограничений.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Главный усадебный дом
- Храм Марии Египетской
- Семейная усыпальница
- Церковь Архистратига Михаила
Описание экскурсииПредисловие В имении своей бабушки Лермонтов провел половину жизни. Елизавета Алексеевна боготворила внука, он был центром усадебной жизни. В музее с любовью и исторической достоверностью воссоздана обстановка той эпохи, хранятся подлинные вещи. Вы увидите усадьбу такой, какой ее видел великий русский поэт. Усадьба На экскурсии вы побываете в главном усадебном доме, где собраны уникальные мемориальные вещи Лермонтовых, Столыпиных, Арсеньевых. Посетите усадебные постройки, в которых отражен быт дворовых людей. Увидите храм Марии Египетской, построенный в память умершей матери поэта, побываете в семейной усыпальнице. Парк Усадебный парк помнит детский смех и крестьянские песни. Здесь живописные пруды соседствуют с фруктовыми деревьями, беседками и тенистыми аллеями. В центре села стоит церковь Архистратига Михаила. Она построена стараниями бабушки поэта Елизаветы Алексеевны. Важная информация!:
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Ежедневно, в любое время, кроме понедельника
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно.
- Цена билетов на сборный сеанс:
- Взрослые - 365 руб. с чел.
- Учащиеся от 6 до 16 лет - 265 руб. с чел.
- Пенсионеры - 165 руб. с чел.
- Дети до 6 лет - бесплатно.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время, кроме понедельника
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Историческая репродукция усадьба 19 века. Аутентичная обстановка в музеях Тарханы и Белинский. Интересные факты из жизни великого русского поэта и литературно критика. Дом музей Куприна.
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П
Гид Владимир Иванович просто молодец, респект и уважуха))))
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Г
Поездка из Пензы в Тарханы запомнилась прежде всего благодаря пензенскому экскурсоводу. Владимир Иванович интересный человек, замечательный рассказчик и организатор. После общения с ним появилось желание ещё раз посетить этот замечательный город и его окрестности. Мы очень благодарны Владимиру Ивановичу за прекрасно проведенное время.
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И
Увидела усадьбу интерьеры барского дома и как жили прислуга крестьяне. Живописные участки природы, место игр маленького Лермонтова, пруды конюшню. Беседки, 2 церкви и место захоронения. Впечатление огромное, незабываемое, от гида и экскурсовода узнала много нового о жизни поэта.
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N
Мне очень понравилась экскурсия. Все было отлично скоординированно по времени и по организации экскурсии. Было достаточно свободного времени для прогулки по имению. Владимир Иванович-гид-мастерски владеет изложением материала. Большое спасибо! Буду рекомендоыать!
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С
Замечательный музей. Большая ухоженная территория. Интересная познавательная экскурсия. Прекрасный опытный грамотный гид и водитель Ольга. Большое всем спасибо, что вы есть!
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