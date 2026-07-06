Посетители смогут окунуться в атмосферу прошлого, посетив главный усадебный дом, где собраны уникальные мемориальные вещи Лермонтовых, Столыпиных и Арсеньевых.Усадебные постройки отражают быт дворовых людей, а храм Марии Египетской, построенный в

память матери поэта, и семейная усыпальница дополняют историческую картину. Усадебный парк с живописными прудами и фруктовыми деревьями создает неповторимую атмосферу. Это уникальная возможность увидеть усадьбу такой, какой её видел сам Лермонтов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода комфортна для прогулок. В это время парк особенно красив, и можно насладиться всей красотой усадьбы. Октябрь и апрель также подходят для визита, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия проводится в помещении, что позволяет насладиться историей и культурой без погодных ограничений.

Сейчас август — это идеальное время.