Путешественники смогут познакомиться с историей народа буртасы, прогуляться по старинным улочкам
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческое наследие буртасов
- 🕍 Величественный Троицкий собор
- 🕯️ Монастырские пещеры
- 🚶♂️ Прогулка по старинным улочкам
- 🖼️ Икона Божией Матери Трубчевская
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Троице-Сканов женский монастырь
- Троицкий собор
- Монастырские пещеры
Описание экскурсии
Наровчат: Древнее Наследие
Наровчат — одно из самых старинных поселений России, сохранившее свою уникальную историю. Когда-то здесь проживал загадочный народ буртасы, а правительницей была царица Нарчатка. В те времена чеканились монеты, а торговля с соседними землями процветала.
Современный Наровчат
Сегодня Наровчат — это тихий провинциальный городок, который радует глаз своей атмосферой. Вы сможете насладиться очарованием старинных построек, резными наличниками на домах и умиротворением маленьких улочек.
Экскурсия в Троице-Сканов монастырь
В ходе нашей экскурсии мы посетим Троице-Сканов женский монастырь, который впечатляет своим величием. Пятиглавый Троицкий собор, построенный в начале XIX века, привлекает внимание своим архитектурным стилем.
Чудо иконы
В монастыре особое почитание уделяется старинной иконе Божией Матери Трубчевская, доставленной сюда с Брянщины. После долгих лет утрат и таинственного обретения, икона теперь вновь находится в монастыре, наполняя место духовной силой.
Монастырские пещеры
Не упустите возможность посетить монастырские пещеры, вырытые монахами в горе Плодской. Их протяженность значительно превышает даже пещеры Киево-Печерской лавры. Это уникальное место, которое обязательно стоит увидеть.
Информация для путешественников
Если вы планируете экскурсию на праздничные даты, обращаем ваше внимание, что для бронирования потребуется внести предоплату в размере 20%. Вы можете сделать это на сайте «Спутник-8».
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троице-Сканов женский монастырь
- Монастырские пещеры
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
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Отзывы и рейтинг
Впечетлил пещерный комплекс и удалось искупвться в святл истлчнике. Большое спасибо нашему гиду Владимиру Ивановичу,его сопровождение было чудесным!!!