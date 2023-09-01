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Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов

Отправляйтесь в Наровчат и погрузитесь в историю буртасов, исследуя монастырь и пещеры. Уникальная экскурсия без спешки
Всего в двух часах от Пензы находится Наровчат, одно из старейших поселений России. История этого места начинается с XIII века.

Путешественники смогут познакомиться с историей народа буртасы, прогуляться по старинным улочкам
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и посетить Троице-Сканов женский монастырь. Величественный Троицкий собор и монастырские пещеры оставят незабываемые впечатления. Особое внимание уделяется старинной иконе Божией Матери Трубчевская. Экскурсия проводится в мини-группе, что позволяет насладиться атмосферой без спешки

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческое наследие буртасов
  • 🕍 Величественный Троицкий собор
  • 🕯️ Монастырские пещеры
  • 🚶‍♂️ Прогулка по старинным улочкам
  • 🖼️ Икона Божией Матери Трубчевская

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Наровчата - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия тоже доступна, но стоит учитывать холод и возможные снегопады.
Сейчас август — это идеальное время.
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Троице-Сканов женский монастырь
  • Троицкий собор
  • Монастырские пещеры

Описание экскурсии

Наровчат: Древнее Наследие

Наровчат — одно из самых старинных поселений России, сохранившее свою уникальную историю. Когда-то здесь проживал загадочный народ буртасы, а правительницей была царица Нарчатка. В те времена чеканились монеты, а торговля с соседними землями процветала.

Современный Наровчат

Сегодня Наровчат — это тихий провинциальный городок, который радует глаз своей атмосферой. Вы сможете насладиться очарованием старинных построек, резными наличниками на домах и умиротворением маленьких улочек.

Экскурсия в Троице-Сканов монастырь

В ходе нашей экскурсии мы посетим Троице-Сканов женский монастырь, который впечатляет своим величием. Пятиглавый Троицкий собор, построенный в начале XIX века, привлекает внимание своим архитектурным стилем.

Чудо иконы

В монастыре особое почитание уделяется старинной иконе Божией Матери Трубчевская, доставленной сюда с Брянщины. После долгих лет утрат и таинственного обретения, икона теперь вновь находится в монастыре, наполняя место духовной силой.

Монастырские пещеры

Не упустите возможность посетить монастырские пещеры, вырытые монахами в горе Плодской. Их протяженность значительно превышает даже пещеры Киево-Печерской лавры. Это уникальное место, которое обязательно стоит увидеть.

Информация для путешественников

Если вы планируете экскурсию на праздничные даты, обращаем ваше внимание, что для бронирования потребуется внести предоплату в размере 20%. Вы можете сделать это на сайте «Спутник-8».

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Троице-Сканов женский монастырь
  • Монастырские пещеры
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мне очень понравился музей Куприна,этнографический музей и здание старой тюрьмы.
Впечетлил пещерный комплекс и удалось искупвться в святл истлчнике. Большое спасибо нашему гиду Владимиру Ивановичу,его сопровождение было чудесным!!!
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