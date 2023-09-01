Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Наровчата - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия тоже доступна, но стоит учитывать холод и возможные снегопады.

Всего в двух часах от Пензы находится Наровчат, одно из старейших поселений России. История этого места начинается с XIII века.Путешественники смогут познакомиться с историей народа буртасы, прогуляться по старинным улочкам

и посетить Троице-Сканов женский монастырь. Величественный Троицкий собор и монастырские пещеры оставят незабываемые впечатления. Особое внимание уделяется старинной иконе Божией Матери Трубчевская. Экскурсия проводится в мини-группе, что позволяет насладиться атмосферой без спешки

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наровчат: Древнее Наследие

Наровчат — одно из самых старинных поселений России, сохранившее свою уникальную историю. Когда-то здесь проживал загадочный народ буртасы, а правительницей была царица Нарчатка. В те времена чеканились монеты, а торговля с соседними землями процветала.

Современный Наровчат

Сегодня Наровчат — это тихий провинциальный городок, который радует глаз своей атмосферой. Вы сможете насладиться очарованием старинных построек, резными наличниками на домах и умиротворением маленьких улочек.

Экскурсия в Троице-Сканов монастырь

В ходе нашей экскурсии мы посетим Троице-Сканов женский монастырь, который впечатляет своим величием. Пятиглавый Троицкий собор, построенный в начале XIX века, привлекает внимание своим архитектурным стилем.

Чудо иконы

В монастыре особое почитание уделяется старинной иконе Божией Матери Трубчевская, доставленной сюда с Брянщины. После долгих лет утрат и таинственного обретения, икона теперь вновь находится в монастыре, наполняя место духовной силой.

Монастырские пещеры

Не упустите возможность посетить монастырские пещеры, вырытые монахами в горе Плодской. Их протяженность значительно превышает даже пещеры Киево-Печерской лавры. Это уникальное место, которое обязательно стоит увидеть.

Информация для путешественников

Если вы планируете экскурсию на праздничные даты, обращаем ваше внимание, что для бронирования потребуется внести предоплату в размере 20%. Вы можете сделать это на сайте «Спутник-8».