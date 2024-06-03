1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Пензой
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У памятника Первопоселенцу
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 600₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пензенское узорочье
Уютное путешествие в прошлое: от славянских легенд к дворянским усадьбам
Начало: В сквере на ул. Свердлова
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пенза вчера и сегодня
Узнать городские истории, попросить удачи у Суворова и понять, почему горожан называли толстопятыми
Начало: У «Музея одной картины»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Начало: Улица Кирова, 11, Пенза
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Пензе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расширенная экскурсия по Пензе на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Классные истории о Пензе
Начало: Г. Пенза, Памятник Первопоселенцу
5 июля в 09:00
7 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Огромная благодарность Нине Владимировне за замечательную экскурсию по Пензе. Много интересной информации, великолепная подача материала, энциклопедические знания, но главное это
- ВВасилий2 июня 2024Прекрасная экскурсия, любящая свое дело, родной край и поэзию экскурсовод. Только положительные эмоции от экскурсии и Пензы. Спасибо
- ААндрей25 мая 2024Отличная экскурсия! Марина очень интересно рассказала про город. Много цитировала стихов и прозы известных людей! Очень понравилось! Молодец!
- ЕЕлена24 мая 2024Марина провела замечательную экскурсию, даже очень сильный январский мороз не помешал!
- ССергей20 мая 2024Очень интересная экскурсия, создаёт представление и о городе в целом, и об особенностях деревянной архитектуры. Маршрут составлен так, что при
- ННадежда15 мая 2024Я живу в Пензе более 20 лет, и толком ни чего не знаю о родном городе. Путешествуя по другим городам, мне
- ССергей4 мая 2024Елена молодец. Подстроилась под наш темп, все дружелюбно показала, увлекательно. Спасибо!
- ТТатьяна3 мая 2024Мы остались просто в восторге от экскурсии. Несмотря на дождливую и пасмурную погоду, сама прогулка оставила яркие и солнечные впечатления.
- ААнна2 мая 2024Замечательная экскурсия по Пензе! Гид Елена очень хороший рассказчик!
- РРавиль1 мая 2024Очень приятный и общительный экскурсовод. Первый раз были в Пензе, узнали много интересного.
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Пензе в июне 2024
Сейчас в Пензе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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