«В гости» к Лермонтову

Как с именем Москвы связана Россия, так с именем Михаила Лермонтова связаны Тарханы. Тарханы хороши в любое время года, здесь особая атмосфера покоя и умиротворенности, неслучайно это один из лучших музеев–заповедников России. Мы приглашаем вас в увлекательную поездку в мир дворянской усадьбы.

Важная информация

Экскурсионная поездка для индивидуальных туристов от 1 до 4 человек, организовывается на кроссовере марки Opel Antara с индивидуальным экскурсоводом–водителем.