Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»
«В гости» к Лермонтову
Как с именем Москвы связана Россия, так с именем Михаила Лермонтова связаны Тарханы. Тарханы хороши в любое время года, здесь особая атмосфера покоя и умиротворенности, неслучайно это один из лучших музеев–заповедников России. Мы приглашаем вас в увлекательную поездку в мир дворянской усадьбы.
Важная информация
Экскурсионная поездка для индивидуальных туристов от 1 до 4 человек, организовывается на кроссовере марки Opel Antara с индивидуальным экскурсоводом–водителем.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входной билет в музей — 360 руб. /взр., 260 руб. /шк., 160 руб. /пенс.
Дополнительные услуги
Обед — 335 руб. /чел.
Прокатиться в экипаже — доп. плата 50 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Привокзальная площадь, 1
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.