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Дворянская усадьба Тарханы

Туристическая ф.
Туристическая ф. – Гид из Пензы
Тарханы — дворянская усадьба XIX века, в которой провёл половину своей жизни гениальный поэт Михаил Лермонтов.

Здесь он слушал пение матери, делал первые шаги, впервые взял в руки краски.

Поэзия Тархан взрастила юного поэта, воспитала любовь ко всему русскому и народному.

Только здесь, по его собственному признанию, он был по настоящему счастлив.

И здесь же в Тарханах, на старом церковном кладбище покоится его прах.
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Дворянская усадьба Тарханы
Дворянская усадьба Тарханы

Что вы увидите

  • Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»
«В гости» к Лермонтову
Как с именем Москвы связана Россия, так с именем Михаила Лермонтова связаны Тарханы. Тарханы хороши в любое время года, здесь особая атмосфера покоя и умиротворенности, неслучайно это один из лучших музеев–заповедников России. Мы приглашаем вас в увлекательную поездку в мир дворянской усадьбы.
Важная информация
Экскурсионная поездка для индивидуальных туристов от 1 до 4 человек, организовывается на кроссовере марки Opel Antara с индивидуальным экскурсоводом–водителем.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет в музей — 360 руб. /взр., 260 руб. /шк., 160 руб. /пенс.
  • Дополнительные услуги
  • Обед — 335 руб. /чел.
  • Прокатиться в экипаже — доп. плата 50 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Привокзальная площадь, 1
Дворянская усадьба Тарханы
Дворянская усадьба Тарханы
Дворянская усадьба Тарханы
Дворянская усадьба Тарханы
Дворянская усадьба Тарханы
Дворянская усадьба Тарханы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туристическая ф.
Туристическая ф.
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