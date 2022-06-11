Программа экскурсии

08:00 – встреча с представителем турфирмы возле сувенирного киоска в здании ж/д вокзала ст. Пенза I с табличкой «Хочу попробовать!».

08:10 – посадка в автобус.

История Пензы необычайно интересна и во многом уникальна. Вы узнаете тайны пензенских подземелий и старинных храмов, увидите гимназию, в которой учились В. Г. Белинский и М. Н. Тухачевский, самые красивые здания Пензы, удивительные памятники и, конечно, узнаете кто и почему назвал Пензу городом «Брюхово»! Наш «вкусный» тур – это знакомство с гастрономическими привязанностями пензенцев, которые всегда знали толк в еде! Пенза – многонациональный город, но коренными народами края являются мордва, татары и русские. Кухня именно этих народов стала любимой пензенцами. Но ещё с купеческих времен выходцы из разных пензенских сословий баловали себя кулинарными изысками из Европы и других стран мира.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Пензе.

Пенза – старинный русский город, возникший в 1663 году как форпост молодого русского государства. Но уже в конце XVIII столетия Пензу гордо именовали «Театральной столицей Поволжья» за повальное увлечение пензенскими дворянами театром и большое количество театральных трупп в их усадьбах. С именем Пензы связано так много людей, внесших вклад в русскую политику, науку и культуру, что можно с уверенностью сказать: здесь сияло настоящее созвездие! Она слыла городом дворянской истории и культуры и открыла такие таланты, как М. Ю. Лермонтов, В. Г. Белинский, В. Э. Мейерхольд, В. О. Ключевский, Н. Н. Бурденко.

Осмотр центральных улиц города, драматического театра имени А. В. Луначарского. В ходе экскурсии вы увидите скульптурные памятники знаменитого Евгения Вучетича, административный центр города, светомузыкальный фонтан, старинные особняки и Троицкий монастырь.

Вас ждет завтрак по-пензенски в одном из лучших ресторанов Пензы.

Примерное меню: мордовская каша с курагой и орехами; мордовские блины «пачет» (толстые и сытные блины на манной крупе с большим количеством яиц) с кленовым сиропом; омлет; чай, кофе.

Продолжение обзорной экскурсии по городу «Тайны старой Пензы».

Вы увидите знаменитый памятник «Первопоселенец», сделаете фото на память с лучшей смотровой площадки города, узнаете историю пензенских оборонительных валов и подземелий, тайны самой старой площади города, самой короткой улицы Пензы и самого первого «царского» сквера. Увидите Дом губернатора, первый памятник М. Ю. Лермонтову в Пензе, посетите самый высокий храм Поволжья, Спасский кафедральный собор.

12:00 – 13:00 Посещение Музея одной картины, единственного в России, входящего в тройку уникальных музеев мира, посвященных одной вещи.

Формы работы этого музея не имеют аналогов ни среди других музеев России, ни за рубежом. Журнал «Форбс» опубликовал список из 6-ти уникальных музеев мира, Музей одной картины в этом списке находится на третьем месте, в ряду таких мировых музейных жемчужин как Музей Туринской плащаницы в Милане, Музей колокола Свободы в Филадельфии, Музей Луны на спутнике Земли и Музей корабля в Швеции.

13:30 – 15:00 Театрализованный обед «В гостях у купца «Будылина» с дегустацией фирменной алкогольной продукции.

Не случайно знаменитый сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин взял Пензу в качестве прообраза для написания «Очерков города Брюхово», отметив отменный аппетит пензенцев. Сатирик говорил: «В Пензе или едят или от еды отдыхают, или готовятся к оной… ». Купец Евтихий Егорович Будылин славился своим хлебосольством и держал в Пензе магазин колониальных товаров. Вместе с супругой они будут рады встретить своих гостей в одном из лучших ресторанов Пензы, попотчевать их разносолами, и позабавить пензенскими развлечениями.

Примерное меню обеда: салат «Купеческий»; наваристые, с пылу, с жару, мясные щи; тушеное мясо с овощами; дегустация фирменных напитков: горькой настойки «Петушок», дамских наливочек; мороженое с кленовым сиропом, чай.

16:00 – 18:30 Переезд в «Чистые пруды» (~ 25 км). Посещение единственного в России парка скульптур под открытым небом «Легенда» и Арт-галереи.

В Пензенской области, на берегу Чистых прудов появилось место, где художники и скульпторы со всего мира живут жизнью, о которой только можно мечтать. Их задача – дать волю творческой фантазии: писать картины, создавать скульптуры, резать и сваривать металл, ваять мрамор. Через месяц работы они разъезжаются по всему свету, оставив парку и галерее «Арт-Пенза» плоды своего вдохновения: ангелов и рыцарей, красавиц и сатиров, драконов и кентавров, прекрасные лица и совершенные тела.

Скульптурный парк «Легенда» – это крупнейшая в России коллекция скульптур под открытым небом. В настоящий момент в парке 364 уникальных произведений из мрамора, гранита, дерева, металла, бронзы, выполненных скульпторами из 72 стран мира. Скульптурный парк «Легенда» – финалист Всероссийского конкурса «Россия-10», входит в топ-30 лучших достопримечательностей России.

18:30 – трансфер в Пензу. Окончание программы.