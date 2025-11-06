Точечная роспись — удивительный способ расслабиться и создать что-то красивое своими руками.
На мастер-классе вы подберёте узор по вкусу, попробуете разные орнаменты и соберёте из точек и запятых свой уникальный рисунок. Узнаете о материалах, техниках и секретах мастерства. И конечно, унесёте домой две вручную расписанные плиточки.
Описание мастер-класса
В уютной арт-мастерской вы погрузитесь в процесс творчества:
- выберете узоры, которые вам понравятся
- испробуете разные виды орнаментов
- создадите неповторимый рисунок из точек и запятых
- и заберёте домой две прекрасные плиточки
И конечно, я расскажу:
- о технике точечной росписи
- какими красками и на каких поверхностях можно рисовать
- как использовать стразы в работе
И не только!
Организационные детали
- Мастерская находится в центре города, все нужные материалы включены в стоимость
- Готовые изделия (две плиточки 10х10 см) вы сможете сразу забрать с собой
- Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с железнодорожным вокзалом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Оксана — ваш гид в Пензе
Я руководитель творческого пространства в Пензе. С 2015 года провожу увлекательные мастер-классы по разным видам творчества. Приходите!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
6 ноя 2025
Оксана- удивительный творческий человек! Огромное спасибо за мастер-класс) Время пролетело незаметно, очень медитативное занятие. Однозначно рекомендую)
О
Ольга
5 ноя 2025
Провели необычайно интересное время за росписью подставок под горячее. Атмосфера дружелюбия, гостеприимства и заботы очень располагала к творчеству. Было очень интересно и детям и нам, взрослым. Оксана нам дала инструктаж, всё время помогала и шутила. Отличная эмоциональная разгрузка! Огромная благодарность Оксане!
Т
Татьяна
18 окт 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями о мастер- классе: проводиться в уютной творческой студии под руководством всестороннезнающего преподавателя Оксаны и подойдет для любой возрастной категории. Очень приятно было работать в кругу увлеченных творчеством людей! А за ароматный горячий чай - отдельное спасибо!!! Творческих успехов и побольше хороших людей!
Елена
6 окт 2025
Прекрасный мастер класс от Оксаны! Профессиональный подход,душевная,теплая обстановка! Спасибо огромное!
Теперь мне напоминают о Пензе,эти сувениры,которые мы сотворили в студии!
Входит в следующие категории Пензы
