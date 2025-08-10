Индивидуальная
По Пензе - на велосипедах
На велосипеде по Пензе: парки, набережные и исторические места ждут вас! Прокат включён, маршрут можно адаптировать под ваши пожелания
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от 1600 ₽ за человека
Групповая
Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
Уникальная экскурсия по Пензе с аудиоспектаклем. Погрузитесь в атмосферу любви и истории, исследуя знаковые места города
Начало: У памятника Первопоселенцу
23 авг в 15:00
24 авг в 15:00
1050 ₽ за человека
Индивидуальная
Волшебные точки: мастер-класс по росписи в Пензе
Превратить точки и запятые в настоящее произведение искусства
Начало: Рядом с железнодорожным вокзалом
Завтра в 09:30
21 авг в 09:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей10 августа 2025Экскурсия очень понравилось. Евгений интересно рассказывает про историю города и его географию, а также показывает исторические памятники и достопримечательности. С
- ООльга15 июня 2025Огромное спасибо Евгению за прекрасный отдых. Маршрут очень насыщенный,как информационно, так и эстетически,продуман до мелочей,будь то прогулка по сказочному сосновому
- ППётр5 мая 2025Отличное мероприятие. Нам немного не повезло с погодой, но у Евгения был дождевик и все прошло отлично. Евгений подстроился под
