Активности – экскурсии в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Пензе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
По Пензе - на велосипедах
На велосипеде
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
По Пензе - на велосипедах
На велосипеде по Пензе: парки, набережные и исторические места ждут вас! Прокат включён, маршрут можно адаптировать под ваши пожелания
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от 1600 ₽ за человека
Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
Пешая
1.5 часа
Групповая
Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
Уникальная экскурсия по Пензе с аудиоспектаклем. Погрузитесь в атмосферу любви и истории, исследуя знаковые места города
Начало: У памятника Первопоселенцу
23 авг в 15:00
24 авг в 15:00
1050 ₽ за человека
Волшебные точки: мастер-класс по росписи в Пензе
1.5 часа
Индивидуальная
Волшебные точки: мастер-класс по росписи в Пензе
Превратить точки и запятые в настоящее произведение искусства
Начало: Рядом с железнодорожным вокзалом
Завтра в 09:30
21 авг в 09:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    10 августа 2025
    По Пензе - на велосипедах
    Экскурсия очень понравилось. Евгений интересно рассказывает про историю города и его географию, а также показывает исторические памятники и достопримечательности. С
    читать дальше

    ним было комфортно ездить. При желании во время экскурсии он разрешает остановиться перекусить, а также согласлвать длительность поездки. Всем рекомендую!!! Не пожалеете!

  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    По Пензе - на велосипедах
    Огромное спасибо Евгению за прекрасный отдых. Маршрут очень насыщенный,как информационно, так и эстетически,продуман до мелочей,будь то прогулка по сказочному сосновому
    читать дальше

    лесу с шедеврами мастеров-резчиков по дереву,живописная набережная города- спутника,либо переезды по живописным окрестностям Суры. Подкупают и не дают остаться равнодушным блестящие знания гида истории родного края,мягкая и доступная манера подачи информации,любовь к родному городу и нашей необъятной Родине, звучащая в каждом слове гида. Очень высокий уровень организации активного отдыха,где неповторимый купаж активных физических нагрузок на свежем отдыхе с массой эстетического наслаждения от прикосновения как к истории города и Сурского края,так и к его современному искусству,прекрасными пейзажами, чистейшим воздухом надолго заряжает вас положительной энергией и непреходящим желанием и дальше тщательно изучать и познавать нашу прекрасную бесконечную Родину,заражая этим желанием ваших родных и близких. Так держать!!! Всем рекомендую!!!

  • П
    Пётр
    5 мая 2025
    По Пензе - на велосипедах
    Отличное мероприятие. Нам немного не повезло с погодой, но у Евгения был дождевик и все прошло отлично. Евгений подстроился под
    читать дальше

    мои пожелания по времени экскурсии, в целом все хорошо. Единственное что в Пензе не много организованных мест для велика поэтому часть маршрута проходила по обочине дорог общего пользования

