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стали интересно чем славится наш город по мимо Лермонтова. Сегодня мы с подругой были на экскурсии «Пенза вчера и сегодня», Марина прекрасно провела нас по историческому центру и очень интересно рассказала о нашей Пензе) моя гордость за родной город становится всё больше и больше Ещё раз спасибо большое, время пролетело не заметно)