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Последние новости коронавируса в Пензенской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 837+35
  • Умерло 10
  • Выздоровело 440+38
  • Болеют сейчас 387
  • Летальность 1.19%около 12 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Пензенской области, включая Пензу, находится 0.36%, 837 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 10 умерло, 440 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 387 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Пензе и Пензенской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Пензенской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.31 разав Пензенской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
12 человекв среднем умирает в Пензенской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Пензенской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Пензенской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Пензенской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020837+35+4%10440+38+9%387-3
11 мая 2020802+38+5%10+2+25%402+52+15%390-16
10 мая 2020764+41+6%8350+49+16%406-8
9 мая 2020723+45+7%8301+55+22%414-10
8 мая 2020678+43+7%8246+29+13%424+14
7 мая 2020635+34+6%8217+18+9%410+16
6 мая 2020601+32+6%8199+6+3%394+26
5 мая 2020569+30+6%8193+18+10%368+12
4 мая 2020539+27+5%8+1+14%175+5+3%356+21
3 мая 2020512+31+6%7170+22+15%335+9
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Пензенской области по дням

Пензенская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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