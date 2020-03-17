Заразилось 837 +35

Умерло 10

Выздоровело 440 +38

Болеют сейчас 387

Летальность 1.19% около 12 чел. на 1000 заболевших

В Пензенской области, включая Пензу, находится 0.36%, 837 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 10 умерло, 440 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 387 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Пензе и Пензенской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Пензенской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.31 раза в Пензенской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 12 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Пензенской области

Карта распространения коронавируса в Пензенской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Пензенской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Пензенской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 837 +35+4% 10 440 +38+9% ▼ 387-3 11 мая 2020 802 +38+5% 10 +2+25% 402 +52+15% ▼ 390-16 10 мая 2020 764 +41+6% 8 350 +49+16% ▼ 406-8 9 мая 2020 723 +45+7% 8 301 +55+22% ▼ 414-10 8 мая 2020 678 +43+7% 8 246 +29+13% ▲ 424+14 7 мая 2020 635 +34+6% 8 217 +18+9% ▲ 410+16 6 мая 2020 601 +32+6% 8 199 +6+3% ▲ 394+26 5 мая 2020 569 +30+6% 8 193 +18+10% ▲ 368+12 4 мая 2020 539 +27+5% 8 +1+14% 175 +5+3% ▲ 356+21 3 мая 2020 512 +31+6% 7 170 +22+15% ▲ 335+9 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Пензенской области по дням