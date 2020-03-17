Последние новости коронавируса в Пензенской области на сегодня со статистикой
Заразилось 837+35
Умерло 10
Выздоровело 440+38
Болеют сейчас 387
Летальность 1.19%около 12 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Пензенской области, включая Пензу, находится 0.36%, 837 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 10 умерло, 440 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 387 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Пензе и Пензенской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Пензенской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Пензенской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Пензенской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Пензенской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
837+35+4%
10
440+38+9%
▼387-3
11 мая 2020
802+38+5%
10+2+25%
402+52+15%
▼390-16
10 мая 2020
764+41+6%
8
350+49+16%
▼406-8
9 мая 2020
723+45+7%
8
301+55+22%
▼414-10
8 мая 2020
678+43+7%
8
246+29+13%
▲424+14
7 мая 2020
635+34+6%
8
217+18+9%
▲410+16
6 мая 2020
601+32+6%
8
199+6+3%
▲394+26
5 мая 2020
569+30+6%
8
193+18+10%
▲368+12
4 мая 2020
539+27+5%
8+1+14%
175+5+3%
▲356+21
3 мая 2020
512+31+6%
7
170+22+15%
▲335+9
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Пензенской области по дням
Пензенская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Пензенской области
В Пензенской области стали использовать прибор Rotor-Gene Q 6plex, способный в режиме реального времени выявлять возбудителей инфекционных заболеваний и вирусных инфекций. В Пензенской области проведено более 25 тысяч тестов на COVID-19, а до конца апреля в медучреждения региона поступят 67 новых аппаратов ИВЛ.
У троих жителей закрытого административно-территориального образования город Заречный в Пензенской области предварительно выявили инфицирование коронавирусом. Диагноз ни у кого из них на данный момент лабораторно не подтвержден. Для этого все анализы направили в Москву.
В Пензе умер первый человек, ранее госпитализированный с коронавирусной инфекцией. Как сообщили в правительстве Пензенской области, мужчине было 75 лет, у него имелись многочисленные хронические заболевания. Точная причина смерти устанавливается. Всего по состоянию на 31 марта в России выявили 17 случаев заражения.
Сотрудники полиции пресекли действия россиянина, который распространил в сети недостоверную информацию о числе заразившихся коронавирусом в Пензенской области. 27-летний житель Пензы анонимно опубликовал в социальной сети не соответствующие действительности данные о количестве заболевших коронавирусом в регионе.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России перечислил зараженные регионы. На первом месте находится Москва (197 человек), затем — Московская область (27 человек). В Санкт-Петербурге и Пензенской области — 5 человек. В Коми и Чечне — по четыре человека, в Челябинской и Омской областяих — по три че
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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