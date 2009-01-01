В экскурсию ⛳ включено посещение Клещинского археологического комплекса, расположенного на северо-восточном берегу Плещеева озера, в состав которого входят объект поклонения древних славян Синий камень, по легенде, исполняющий желания.

Никитский мужской монастырь, основанный в ХI веке, Александрова гора и остатки города Клещина (панорамный осмотр) + экскурсия по древнейшей площади города с прогулкой по стенам 12 века.

Экскурсия рассчитана на три часа и осуществляется на транспорте заказчика.

В праздничные дни стоимость экскурсии 🧭 увеличивается на 500 руб за группу.