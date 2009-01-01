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Истоки истории Переславля-Залесского

5
2 отзыва
Переславское_Бюро_Путешествий
Переславское_Бюро_Путешествий – Гид из Переславля-Залесского
Истоки истории Переславля-Залесского
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-19 человек

  • 3 125 ₽ за экскурсию

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Истоки истории Переславля-Залесского
Истоки истории Переславля-Залесского

Что вы увидите

  • Клещинский археологический комплекс
  • Плещеево озеро
  • Синий камень
  • Никитский мужской монастырь
  • Остатки города Клещина (панорамный осмотр)
  • Городская площадь
В экскурсию ⛳ включено посещение Клещинского археологического комплекса, расположенного на северо-восточном берегу Плещеева озера, в состав которого входят объект поклонения древних славян Синий камень, по легенде, исполняющий желания.
Никитский мужской монастырь, основанный в ХI веке, Александрова гора и остатки города Клещина (панорамный осмотр) + экскурсия по древнейшей площади города с прогулкой по стенам 12 века.
Экскурсия рассчитана на три часа и осуществляется на транспорте заказчика.
В праздничные дни стоимость экскурсии 🧭 увеличивается на 500 руб за группу.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • билеты на тур. комплекс "Синий камень" - 50 руб. /взр., 25 руб. школьники до 16
  • лет
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Истоки истории Переславля-Залесского
Истоки истории Переславля-Залесского
Истоки истории Переславля-Залесского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Переславское_Бюро_Путешествий
Переславское_Бюро_Путешествий
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