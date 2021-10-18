Что вас ожидает

Путешествие во времени

Вы посетите Красную площадь, где послушаете об основании города в необозримо далеком 1152 году. Увидите его ровесника — древний Спасо-Преображенский собор, осмотрите «граффити» 12 века, и узнаете, где родился великий русский правитель, полководец, мыслитель и, наконец, святой — Александр Невский. Прогуляетесь по настоящим оборонительным сооружениям средневекового Переславля и представите, какие испытания тогда стояли на его пути.

Также вы побываете в одном из его красивейших монастырей, Никольском, и откроете самое романтичное место в городе — устье реки Трубеж. Заберетесь на Александрову гору и с высоты посмотрите на прекрасное озеро Плещеево. А у реального ритуального объекта языческой Руси — легендарного Синего камня — сможете загадать желание. В завершение прогуляемся по тихой экологической тропе «В гостях у серой цапли», дарящей приятное гармоничное состояние.

Кроме историй из знатного прошлого, на встрече я расскажу, чем живет современный Переславль, чем отличаются переславцы от жителей других городов и какие интересные словечки здесь в обиходе.

Объекты программы: ансамбль храмов Красной площади, городские валы, памятник Александру Невскому, Никольский монастырь, устье реки Трубеж и церковь Сорока мучеников, Александрова гора, озеро Плещеево, Синий камень, Тропа цапли.

Организационные детали