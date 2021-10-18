Переславль-Залесский: из 12 века в 21

Теплое и вдумчивое путешествие по самым интересным местам города из почетного списка Золотого кольца

4.9
8 отзывов
Когда-то это был крупнейший центр Северо-Восточной Руси, здесь родился один из ключевых героев нашей истории и прославились в лике святых семь подвижников веры.

А благодаря Петру I «в водах Плещеева озера отражаются паруса всей России».

Об этом удивительном городе, его памятниках и знаковых фигурах я с удовольствием расскажу на встрече.
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Переславль-Залесский: из 12 века в 21

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Вы посетите Красную площадь, где послушаете об основании города в необозримо далеком 1152 году. Увидите его ровесника — древний Спасо-Преображенский собор, осмотрите «граффити» 12 века, и узнаете, где родился великий русский правитель, полководец, мыслитель и, наконец, святой — Александр Невский. Прогуляетесь по настоящим оборонительным сооружениям средневекового Переславля и представите, какие испытания тогда стояли на его пути.

Также вы побываете в одном из его красивейших монастырей, Никольском, и откроете самое романтичное место в городе — устье реки Трубеж. Заберетесь на Александрову гору и с высоты посмотрите на прекрасное озеро Плещеево. А у реального ритуального объекта языческой Руси — легендарного Синего камня — сможете загадать желание. В завершение прогуляемся по тихой экологической тропе «В гостях у серой цапли», дарящей приятное гармоничное состояние.

Кроме историй из знатного прошлого, на встрече я расскажу, чем живет современный Переславль, чем отличаются переславцы от жителей других городов и какие интересные словечки здесь в обиходе.

Объекты программы: ансамбль храмов Красной площади, городские валы, памятник Александру Невскому, Никольский монастырь, устье реки Трубеж и церковь Сорока мучеников, Александрова гора, озеро Плещеево, Синий камень, Тропа цапли.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашей машине или арендованном транспорте
  • Дополнительные расходы: посещение Синего камня — 200 руб. /человека, дети и пенсионеры бесплатно
  • Экскурсия рассчитана на взрослых, но с детьми приходить, безусловно, возможно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Анна
Анна
Меня зовут Анна, мне 44 года, переславна не в одном поколении. В туристической сфере работаю с 2004 года, руководила долгое время городским отделом туризма, являюсь автором различных проектов: путеводители, карты-схемы, аудиогиды, организатор фестиваля воздухоплавателей «Золотое кольцо России». Занимаюсь йогой, танцами, люблю путешествовать. С уважением отношусь ко всем религиям. Ценю в жизни неспешность и осознанность. Пунктуальна, ответственна, с чувством юмора. Кандидат социологических наук.
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8 реальных отзывов от туристов

А
18 окт 2021
Хочу поблагодарить Анну за чудесную экскурсию, которая оставила много приятных впечатлений.
Анна действительно тот человек который любит Переславль Залесский.
Спасибо Вам большое. Рекомендую.
Е
6 сен 2021
Анна, спасибо большое от всей нашей семьи за интереснейшую экскурсию. Экскурсию проводили на нашем автомобиле. Посетили большое количество интересных мест. Содержательная и интересная экскурсия с увлечённым гидом Анной. Анна, очень интеллигентная женщина, почувствовала пожелания нашей семьи, помогла получить необычайно яркое впечатление от города. Отметили всей семьей, что первый раз встретили гида, у которого был небольшой айпад, на котором Анна показывала дополнительную, интересную информацию, реально очень круто! Очень рекомендую!
Г
30 авг 2021
Как всегда Трипстер не подвёл. Анна прекрасный, грамотный, экскурсовод. Больше трёх часов на одном дыхании. Увлекательный рассказ. Несмотря на колоссальное количество рассказов, которые я прослушала в разных городах, узнала от Анны новые, интересные подробности! Спасибо большое Анне!
Н
29 авг 2021
Экскурсию по Переславль- Залесскому проводила Анна, нам все понравилось- было интересно и познавательно, программу немного подкорректировали с учётом наших пожеланий. Рекомендуем Анну для знакомства с городом и его окрестностями.
И
26 авг 2021
Спасибо большое! Все понравилось!
Е
18 авг 2021
Всем доброго времени суток, кто решит почитать этот отзыв.
Экскурсия очень крутая, прошла на одном дыхании. Меня в первую очередь привлекло наличие в маршруте не столько историческиих мест в центре города, сколько поездка по берег Плещеева озера с посещением тропы цапли и Александровой горы, откуда открываются изумительные виды.
Конечно этот город за один день вы не осмотрите, просто не успеете, но Анна может рассказать и помочь вам с выбором мест для посещения)
М
16 авг 2021
Очень понравилась экскурсия с Анной. Легко, увлекательно, не занудно. Отличный маршрут! Посетили и монастыри, соборы, и природные маршруты. 3 часа быстро пролетели, узнали много нового прекрасно провели время.
Е
10 авг 2021
Большое спасибо Анне за интересную экскурсию по городу. Много раз были и проезжали мимо Переславля-Залесского, но, как оказалось, видели мы далеко не все достопримечательности города, которые обязательно нужно посетить.
Город с многовековой историей, всё было предпонесено интересно и не перегружено лишней информацией. Замечательный маршрут, много новых мест и самые приятные впечатления от общения с нашим гидом!

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