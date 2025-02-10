Ксения Спасибо, экскурсия понравилась

Е Елена Большое спасибо экскурсоводу Елене за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что из-за погоды на экскурсию записалась я одна, экскурсия была продолжительной и очень насыщенной. Благодаря Елене за 2 часа мне удалось много узнать о замечательном городе Переславле Залесском, а потом по ее рекомендации я побывала в Федоровском монастыре, в краеведческом музее, в дендрарии и в других интересных местах города.

О Ольга Впервые побывала в Переславль-Залесском, обзорной экскурсией очень довольна. Хочу поблагодарить Елену за увлекательную прогулку по авторскому маршруту, очень интересный и доверительный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня, с любовью к городу и знанием истории. Запланировала посетить город ещё и в летнее время.

М Марианна Экскурсия понравилась, все на уровне.

Но мне не хватило одного - возможности купить вкусняшек и сувениров сразу, во время экскурсии, а не возвращаться после.

О Оксана Все очень понравилось. Очень уютный город, прекрасный экскурсовод, интересная прогулка

Ю Юлия Спасибо Елене за экскурсию! Все четко и интересно. Экскурсовод обладает знаниями, рассказывает увлеченно, отвечает на все вопросы. Показала нам архивные фото. Экскурсию рекомендую.

Т Татьяна читать дальше одни туристы. далее провела пешеходную экскурсию, ответила на все вопросы, старалась подстроиться и уточняла что более интересно послушать нам от исторических фактов к былинам,+ советы что попробовать и где побывать. Считаю её профи и влюбленной в свой город. Нам понравилось! Спонтанно взяли экскурсию обзорную, нас 2 человека было. Информация пришла быстро с подтверждением и местом встречи. Экскурсовод Елена позвонила за пол часа, уточнила все детали. Нам повезло и мы были

Е Елена Экскурсия очень понравилась. Елена очень много интересного и рассказала и показала, сразу видно, что человек занимается тем, что он по-настоящему любит. Елена профессионал своего дела.

Д Дарья Елена - прекрасный экскурсовод.

Весь материал подавала максимально полно и интересно. Замечательная прогулка вместе с экскурсией. Рекомендую к посещению.