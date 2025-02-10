На обзорной экскурсии по Переславлю-Залесскому вы сможете увидеть уникальные памятники архитектуры, такие как Спасо-Преображенский собор и церковь Петра Митрополита.
Прогулка по центру города подарит вам возможность услышать истории о Красной площади,
Прогулка по центру города подарит вам возможность услышать истории о Красной площади,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть древние памятники архитектуры
- 📜 Узнать о событиях на Красной площади
- 👑 Погрузиться в историю русских князей
- 🌊 Услышать легенды о Плещеевом озере
- 🚶♂️ Прогуляться по старинным улицам города
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Церковь Петра Митрополита
- Колокольня
- Памятник Александру Невскому
- Земляные валы
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Спасо-Преображенский собор.
- Церковь Петра Митрополита.
- Колокольню.
- Памятник Александру Невскому.
- Земляные валы.
Вы услышите:
- Какие события происходили на Красной площади — центральной площади города.
- Про князя Александра Невского, юного Петра Первого и потешный флот.
- Историю о рыбаках и удивительной рыбке.
- О Плещеевом озере и старом городе.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 48 туристов
Аттестованный гид Ярославской области. Живу в Переславле—Залесском. Безумно люблю свой город, с его историей и жителями. Люблю учиться. И одновременно могу заниматься разными видами деятельности. Прошла обучение на курсах сестёрЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
10 фев 2025
Спасибо, экскурсия понравилась
Е
Елена
1 фев 2025
Большое спасибо экскурсоводу Елене за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что из-за погоды на экскурсию записалась я одна, экскурсия была продолжительной и очень насыщенной. Благодаря Елене за 2 часа мне удалось много узнать о замечательном городе Переславле Залесском, а потом по ее рекомендации я побывала в Федоровском монастыре, в краеведческом музее, в дендрарии и в других интересных местах города.
О
Ольга
24 янв 2025
Впервые побывала в Переславль-Залесском, обзорной экскурсией очень довольна. Хочу поблагодарить Елену за увлекательную прогулку по авторскому маршруту, очень интересный и доверительный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня, с любовью к городу и знанием истории. Запланировала посетить город ещё и в летнее время.
М
Марианна
25 ноя 2024
Экскурсия понравилась, все на уровне.
Но мне не хватило одного - возможности купить вкусняшек и сувениров сразу, во время экскурсии, а не возвращаться после.
Но мне не хватило одного - возможности купить вкусняшек и сувениров сразу, во время экскурсии, а не возвращаться после.
О
Оксана
19 ноя 2024
Все очень понравилось. Очень уютный город, прекрасный экскурсовод, интересная прогулка
Ю
Юлия
18 ноя 2024
Спасибо Елене за экскурсию! Все четко и интересно. Экскурсовод обладает знаниями, рассказывает увлеченно, отвечает на все вопросы. Показала нам архивные фото. Экскурсию рекомендую.
Т
Татьяна
16 ноя 2024
Спонтанно взяли экскурсию обзорную, нас 2 человека было. Информация пришла быстро с подтверждением и местом встречи. Экскурсовод Елена позвонила за пол часа, уточнила все детали. Нам повезло и мы были
Е
Елена
13 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась. Елена очень много интересного и рассказала и показала, сразу видно, что человек занимается тем, что он по-настоящему любит. Елена профессионал своего дела.
Д
Дарья
10 ноя 2024
Елена - прекрасный экскурсовод.
Весь материал подавала максимально полно и интересно. Замечательная прогулка вместе с экскурсией. Рекомендую к посещению.
Весь материал подавала максимально полно и интересно. Замечательная прогулка вместе с экскурсией. Рекомендую к посещению.
А
Алексей
8 ноя 2024
Спасибо большое, все очень понравилось)
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