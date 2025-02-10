Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому

Узнайте больше о Переславле-Залесском, прогуливаясь по его историческим местам. Погрузитесь в атмосферу старины и откройте для себя культурное наследие
На обзорной экскурсии по Переславлю-Залесскому вы сможете увидеть уникальные памятники архитектуры, такие как Спасо-Преображенский собор и церковь Петра Митрополита.

Прогулка по центру города подарит вам возможность услышать истории о Красной площади,
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князе Александре Невском и юном Петре Первом.

Увлекательные рассказы о Плещеевом озере и старом городе помогут глубже понять культурное наследие этого древнего места. Не упустите шанс окунуться в прошлое и узнать, какие события происходили в этом удивительном городе

4.9
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть древние памятники архитектуры
  • 📜 Узнать о событиях на Красной площади
  • 👑 Погрузиться в историю русских князей
  • 🌊 Услышать легенды о Плещеевом озере
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по старинным улицам города
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Ближайшие даты:
15
фев16
фев23
фев1
мар2
мар9
мар15
мар
Время начала: 10:00, 10:15, 11:00, 11:15

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский собор
  • Церковь Петра Митрополита
  • Колокольня
  • Памятник Александру Невскому
  • Земляные валы

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Спасо-Преображенский собор.
  • Церковь Петра Митрополита.
  • Колокольню.
  • Памятник Александру Невскому.
  • Земляные валы.

Вы услышите:

  • Какие события происходили на Красной площади — центральной площади города.
  • Про князя Александра Невского, юного Петра Первого и потешный флот.
  • Историю о рыбаках и удивительной рыбке.
  • О Плещеевом озере и старом городе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
10 фев 2025
Спасибо, экскурсия понравилась
Е
1 фев 2025
Большое спасибо экскурсоводу Елене за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что из-за погоды на экскурсию записалась я одна, экскурсия была продолжительной и очень насыщенной. Благодаря Елене за 2 часа мне удалось много узнать о замечательном городе Переславле Залесском, а потом по ее рекомендации я побывала в Федоровском монастыре, в краеведческом музее, в дендрарии и в других интересных местах города.
Большое спасибо экскурсоводу Елене за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что из-за погоды на экскурсию записаласьБольшое спасибо экскурсоводу Елене за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что из-за погоды на экскурсию записаласьБольшое спасибо экскурсоводу Елене за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что из-за погоды на экскурсию записаласьБольшое спасибо экскурсоводу Елене за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что из-за погоды на экскурсию записаласьБольшое спасибо экскурсоводу Елене за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что из-за погоды на экскурсию записаласьБольшое спасибо экскурсоводу Елене за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что из-за погоды на экскурсию записаласьБольшое спасибо экскурсоводу Елене за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что из-за погоды на экскурсию записаласьБольшое спасибо экскурсоводу Елене за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что из-за погоды на экскурсию записаласьБольшое спасибо экскурсоводу Елене за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что из-за погоды на экскурсию записаласьБольшое спасибо экскурсоводу Елене за замечательную экскурсию. Несмотря на то, что из-за погоды на экскурсию записалась
О
24 янв 2025
Впервые побывала в Переславль-Залесском, обзорной экскурсией очень довольна. Хочу поблагодарить Елену за увлекательную прогулку по авторскому маршруту, очень интересный и доверительный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня, с любовью к городу и знанием истории. Запланировала посетить город ещё и в летнее время.
Впервые побывала в Переславль-Залесском, обзорной экскурсией очень довольна. Хочу поблагодарить Елену за увлекательную прогулку по авторскомуВпервые побывала в Переславль-Залесском, обзорной экскурсией очень довольна. Хочу поблагодарить Елену за увлекательную прогулку по авторскомуВпервые побывала в Переславль-Залесском, обзорной экскурсией очень довольна. Хочу поблагодарить Елену за увлекательную прогулку по авторскомуВпервые побывала в Переславль-Залесском, обзорной экскурсией очень довольна. Хочу поблагодарить Елену за увлекательную прогулку по авторскомуВпервые побывала в Переславль-Залесском, обзорной экскурсией очень довольна. Хочу поблагодарить Елену за увлекательную прогулку по авторскому
М
25 ноя 2024
Экскурсия понравилась, все на уровне.
Но мне не хватило одного - возможности купить вкусняшек и сувениров сразу, во время экскурсии, а не возвращаться после.
Экскурсия понравилась, все на уровне.Экскурсия понравилась, все на уровне.Экскурсия понравилась, все на уровне.Экскурсия понравилась, все на уровне.Экскурсия понравилась, все на уровне.Экскурсия понравилась, все на уровне.Экскурсия понравилась, все на уровне.
О
19 ноя 2024
Все очень понравилось. Очень уютный город, прекрасный экскурсовод, интересная прогулка
Ю
18 ноя 2024
Спасибо Елене за экскурсию! Все четко и интересно. Экскурсовод обладает знаниями, рассказывает увлеченно, отвечает на все вопросы. Показала нам архивные фото. Экскурсию рекомендую.
Спасибо Елене за экскурсию! Все четко и интересно. Экскурсовод обладает знаниями, рассказывает увлеченно, отвечает на всеСпасибо Елене за экскурсию! Все четко и интересно. Экскурсовод обладает знаниями, рассказывает увлеченно, отвечает на всеСпасибо Елене за экскурсию! Все четко и интересно. Экскурсовод обладает знаниями, рассказывает увлеченно, отвечает на всеСпасибо Елене за экскурсию! Все четко и интересно. Экскурсовод обладает знаниями, рассказывает увлеченно, отвечает на все
Т
16 ноя 2024
Спонтанно взяли экскурсию обзорную, нас 2 человека было. Информация пришла быстро с подтверждением и местом встречи. Экскурсовод Елена позвонила за пол часа, уточнила все детали. Нам повезло и мы были
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одни туристы. далее провела пешеходную экскурсию, ответила на все вопросы, старалась подстроиться и уточняла что более интересно послушать нам от исторических фактов к былинам,+ советы что попробовать и где побывать. Считаю её профи и влюбленной в свой город. Нам понравилось!

Спонтанно взяли экскурсию обзорную, нас 2 человека было. Информация пришла быстро с подтверждением и местом встречи.Спонтанно взяли экскурсию обзорную, нас 2 человека было. Информация пришла быстро с подтверждением и местом встречи.Спонтанно взяли экскурсию обзорную, нас 2 человека было. Информация пришла быстро с подтверждением и местом встречи.Спонтанно взяли экскурсию обзорную, нас 2 человека было. Информация пришла быстро с подтверждением и местом встречи.Спонтанно взяли экскурсию обзорную, нас 2 человека было. Информация пришла быстро с подтверждением и местом встречи.
Е
13 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась. Елена очень много интересного и рассказала и показала, сразу видно, что человек занимается тем, что он по-настоящему любит. Елена профессионал своего дела.
Д
10 ноя 2024
Елена - прекрасный экскурсовод.
Весь материал подавала максимально полно и интересно. Замечательная прогулка вместе с экскурсией. Рекомендую к посещению.
Елена - прекрасный экскурсовод.Елена - прекрасный экскурсовод.Елена - прекрасный экскурсовод.Елена - прекрасный экскурсовод.Елена - прекрасный экскурсовод.
А
8 ноя 2024
Спасибо большое, все очень понравилось)

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