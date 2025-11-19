Эта экскурсия — возможность изучить прошлое города через его архитектуру. Вы прогуляетесь по древним валам, прикоснётесь к истории князей, церквей и старинных зданий.
Увидите знаковые локации, узнаете, как жил город на протяжении веков, и почувствуете атмосферу Переславля-Залесского.
Описание экскурсии
Начнём с Красной площади, где находится самый древний городской храм — Спасо-Преображенский собор. Когда-то именно в этом месте объявляли указы, «сажали на стол» переславских князей и собирали полки.
Ещё вы увидите
- Церковь Александра Невского
- Владимирский собор
- Церковь Петра Митрополита
- Пушкинский сад
- Фрагмент стены с хозяйственными постройками бывшего Богородице-Сретенского монастыря
И узнаете
- Почему Спасо-Преображенский собор был центром власти
- Какие тайны хранит в себе Плещеево озеро
- Как город смог пережить восемь разорений
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 17708 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
