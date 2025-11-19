Эта экскурсия — возможность изучить прошлое города через его архитектуру. Вы прогуляетесь по древним валам, прикоснётесь к истории князей, церквей и старинных зданий. Увидите знаковые локации, узнаете, как жил город на протяжении веков, и почувствуете атмосферу Переславля-Залесского.

Описание экскурсии

Начнём с Красной площади, где находится самый древний городской храм — Спасо-Преображенский собор. Когда-то именно в этом месте объявляли указы, «сажали на стол» переславских князей и собирали полки.

Ещё вы увидите

Церковь Александра Невского

Владимирский собор

Церковь Петра Митрополита

Пушкинский сад

Фрагмент стены с хозяйственными постройками бывшего Богородице-Сретенского монастыря

И узнаете

Почему Спасо-Преображенский собор был центром власти

Какие тайны хранит в себе Плещеево озеро

Как город смог пережить восемь разорений

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.