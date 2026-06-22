Представляем уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего русского города Переславль-Залесский.Вашему вниманию предлагается индивидуальная экскурсия «Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского», которая позволит вам насладиться не только красотой этого места, но и

узнать множество интересных фактов и легенд. Поднимитесь на крепостные стены Горицкого монастыря, прогуляйтесь по городским валам и взгляните на Плещеево озеро с Александровой горы. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит взглянуть на историю России под новым углом. Помимо восхитительных панорам, вы узнаете о том, какой город стоял здесь до Переславля и как он таинственно исчез, раскроете тайны Синь-камня и попробуете воду из целебного источника. Экскурсия включает в себя транспортное обслуживание, а входные билеты в музеи и на другие объекты оплачиваются дополнительно. Не упустите шанс прикоснуться к великой истории и красоте Переславля-Залесского

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Центр города. Отсюда ещё Александр Невский отправлялся с дружиной своей на ливонских захватчиков. Здесь и храм белокаменный, помнящий те времена. И городские валы, откуда открываются удивительные красоты. И уютная набережная реки Трубеж, по которой можно прогуляться.

Александрова гора. Вы полюбуетесь потрясающим видом на Плещеево озеро и окрестности. Узнаете, какой город стоял здесь до Переславля и как он таинственно исчез. Раскроете тайны Синь-камня и попробуете воду из целебного источника.

Никитский монастырь. Мы посетим древнейший монастырь, основанный в 1010 году. Узнаем удивительную историю святого чудотворца Никиты Столпника и спустимся в пещерку, где он молился.

Организационные детали