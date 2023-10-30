Хоть и нет в Переславле колеса обозрения, однако можно полюбоваться прекрасными видами, поднявшись на места высокие. Вы насладитесь чарующими панорамами с крепостных стен Горицкого монастыря, городских валов и Александровой горы. А я с радостью поделюсь тайнами и легендами этих мест. Приезжай, путник, и соприкоснись с историей земли русской!

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Описание

Что вас ожидает

Горицкий монастырь. Вы подниметесь на крепостную стену и почувствуете себя средневековыми лучниками. Осмотрите сам древний монастырь и при желании посетите городской музей.

Центр города. Отсюда ещё Александр Невский отправлялся с дружиной своей на ливонских захватчиков. Здесь и храм белокаменный, помнящий те времена. И городские валы, откуда открываются удивительные красоты. И уютная набережная реки Трубеж, по которой можно прогуляться.

Александрова гора. Вы полюбуетесь потрясающим видом на Плещеево озеро и окрестности. Узнаете, какой город стоял здесь до Переславля и как он таинственно исчез. Раскроете тайны Синь-камня и попробуете воду из целебного источника.

Организационные детали