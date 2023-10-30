Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского

Подняться на самые живописные исторические точки города и восхититься переславскими красотами

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Хоть и нет в Переславле колеса обозрения, однако можно полюбоваться прекрасными видами, поднявшись на места высокие.

Вы насладитесь чарующими панорамами с крепостных стен Горицкого монастыря, городских валов и Александровой горы. А я с радостью поделюсь тайнами и легендами этих мест. Приезжай, путник, и соприкоснись с историей земли русской!
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
Ближайшие даты:
30
окт
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окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Горицкий монастырь. Вы подниметесь на крепостную стену и почувствуете себя средневековыми лучниками. Осмотрите сам древний монастырь и при желании посетите городской музей.

Центр города. Отсюда ещё Александр Невский отправлялся с дружиной своей на ливонских захватчиков. Здесь и храм белокаменный, помнящий те времена. И городские валы, откуда открываются удивительные красоты. И уютная набережная реки Трубеж, по которой можно прогуляться.

Александрова гора. Вы полюбуетесь потрясающим видом на Плещеево озеро и окрестности. Узнаете, какой город стоял здесь до Переславля и как он таинственно исчез. Раскроете тайны Синь-камня и попробуете воду из целебного источника.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия на вашем транспорте. По запросу я могу провести её на своём авто (+ 500 рублей к основной стоимости).
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Переславский музей-заповедник — 50 руб. /чел, Синь-камень (по желанию) — 200 руб. /чел

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в райне автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Популярные места
Плещеево Озеро
Природа и пейзажи
Река Трубеж
Александрова гора
Синь-камень
Для студентов

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