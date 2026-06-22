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Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)

Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Представляем уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего русского города Переславль-Залесский.

Вашему вниманию предлагается индивидуальная экскурсия «Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского», которая позволит вам насладиться не только красотой этого места, но и
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узнать множество интересных фактов и легенд.

Поднимитесь на крепостные стены Горицкого монастыря, прогуляйтесь по городским валам и взгляните на Плещеево озеро с Александровой горы.

Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит взглянуть на историю России под новым углом.

Помимо восхитительных панорам, вы узнаете о том, какой город стоял здесь до Переславля и как он таинственно исчез, раскроете тайны Синь-камня и попробуете воду из целебного источника.

Экскурсия включает в себя транспортное обслуживание, а входные билеты в музеи и на другие объекты оплачиваются дополнительно. Не упустите шанс прикоснуться к великой истории и красоте Переславля-Залесского

5
58 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Горицкого монастыря
  • 🏹 Ощущение себя средневековым лучником
  • 🌊 Прогулка по набережной реки Трубеж
  • 🏞 Потрясающие виды с Александровой горы
  • 🔮 Раскрытие тайн Синь-камня
  • 💧 Дегустация воды из целебного источника
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Горицкий монастырь
  • Центр города
  • Александрова гора
  • Плещеево озеро
  • Синь-камень

Описание экскурсии

Центр города. Отсюда ещё Александр Невский отправлялся с дружиной своей на ливонских захватчиков. Здесь и храм белокаменный, помнящий те времена. И городские валы, откуда открываются удивительные красоты. И уютная набережная реки Трубеж, по которой можно прогуляться.

Александрова гора. Вы полюбуетесь потрясающим видом на Плещеево озеро и окрестности. Узнаете, какой город стоял здесь до Переславля и как он таинственно исчез. Раскроете тайны Синь-камня и попробуете воду из целебного источника.

Никитский монастырь. Мы посетим древнейший монастырь, основанный в 1010 году. Узнаем удивительную историю святого чудотворца Никиты Столпника и спустимся в пещерку, где он молился.

Организационные детали

  • Передвигаемся на вашем авто, в нём должно быть место для гида
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Переславский музей-заповедник — 50 руб. /чел., Синь-камень (по желанию) — 300 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В райне автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владемир
Владемир — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 806 туристов
Здравствуй, дорогой путешественник! Меня зовут Владемир. Я профессиональный артист и режиссёр своего авторского театра. Буду счастлив провести экскурсию по Переславлю-Залесскому и показать тебе старинный город с малоизвестных сторон. Мы вместе пройдём по историческим местам и соприкоснёмся с природой. Здесь ты вдохнёшь чистый воздух, попробуешь родниковой воды, насладишься видами прозрачного древнего озера и оставишь всю свою усталость позади.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
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Александра
прекрасная экскурсия! Владемир познакомил нас с городом в очень комфортном режиме, без спешки, очень интересный маршрут, интересные факты о городе! большой плюс, что экскурсия проходит на автомобиле, тк можно без
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труда передвигаться по городу в интересные места. Мы приезжали в переяславль-залесский на несколько часов, но благодаря Владемиру у нас появилось желание еще раз вернуться в скором времени в этот город и изучить его более детально, помимо экскурсии Владемир нам посоветовал еще много интересных мест для посещения, так что в скором времени приедем и окунемся чуть глубже в этот прекрасный город))

прекрасная экскурсия! Владемир познакомил нас с городом в очень комфортном режиме, без спешки, очень интересный маршрут,
прекрасная экскурсия! Владемир познакомил нас с городом в очень комфортном режиме, без спешки, очень интересный маршрут,
прекрасная экскурсия! Владемир познакомил нас с городом в очень комфортном режиме, без спешки, очень интересный маршрут,
прекрасная экскурсия! Владемир познакомил нас с городом в очень комфортном режиме, без спешки, очень интересный маршрут,
прекрасная экскурсия! Владемир познакомил нас с городом в очень комфортном режиме, без спешки, очень интересный маршрут,
прекрасная экскурсия! Владемир познакомил нас с городом в очень комфортном режиме, без спешки, очень интересный маршрут,
прекрасная экскурсия! Владемир познакомил нас с городом в очень комфортном режиме, без спешки, очень интересный маршрут,
прекрасная экскурсия! Владемир познакомил нас с городом в очень комфортном режиме, без спешки, очень интересный маршрут,
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Юлия
Спасибо нашему экскурсоводу Владемиру за увлекательную и интересную прогулку по Переславлю-Залесскому! Очень понравилась экскурсия, все было очень просто, доступно и интересно. Владемир интересный рассказчик, знающий свой город. Были в Переславле-Залесском
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уже на первый раз, но с Владемиром этот город раскрылся нам новыми красками, узнали много чего нового и думаю что приедем еще раз. Спасибо огромное за прекрасный день! Рекомендую эту экскурсию!

Спасибо нашему экскурсоводу Владемиру за увлекательную и интересную прогулку по Переславлю-Залесскому! Очень понравилась экскурсия, все было
Спасибо нашему экскурсоводу Владемиру за увлекательную и интересную прогулку по Переславлю-Залесскому! Очень понравилась экскурсия, все было
Спасибо нашему экскурсоводу Владемиру за увлекательную и интересную прогулку по Переславлю-Залесскому! Очень понравилась экскурсия, все было
Спасибо нашему экскурсоводу Владемиру за увлекательную и интересную прогулку по Переславлю-Залесскому! Очень понравилась экскурсия, все было
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Вера
Экскурсия очень понравилось, Владемир -замечательный рассказчик, открыл для нас Переславль как старинный русский город с богатой историей, благодарим от всей нашей компании и рекомендуем ❤️
Экскурсия очень понравилось, Владемир -замечательный рассказчик, открыл для нас Переславль как старинный русский город с богатой
Экскурсия очень понравилось, Владемир -замечательный рассказчик, открыл для нас Переславль как старинный русский город с богатой
Экскурсия очень понравилось, Владемир -замечательный рассказчик, открыл для нас Переславль как старинный русский город с богатой
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Х
Огромное спасибо Владемиру за знакомство с городом!!! нам было интересно и очень познавательно, экскурсия продлилась больше заявленного времени, но мы бы еще столько же расспрашивали и слушали! Хочется еще вернуться в Переславль Залесский, попытаться поймать ряпушку, окунуться в купель, проплыть по местной Венеции и погулять по стене храма
Огромное спасибо Владемиру за знакомство с городом!!! нам было интересно и очень познавательно, экскурсия продлилась больше
Огромное спасибо Владемиру за знакомство с городом!!! нам было интересно и очень познавательно, экскурсия продлилась больше
Огромное спасибо Владемиру за знакомство с городом!!! нам было интересно и очень познавательно, экскурсия продлилась больше
Огромное спасибо Владемиру за знакомство с городом!!! нам было интересно и очень познавательно, экскурсия продлилась больше
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S
Прекрасная экскурсия! Владемир отлично знает историю, любит уникальный город, с душой и чувством гордости делится своими знаниями. Это получилось незабываемое путешествие в теплой и дружеской атмосфере. Все важные локации и смотровые площадки мы успели охватить благодаря Владемиру. Особенно хочу отметить прекрасный литературный язык, интеллигентность, доброжелательность. Нам очень повезло, что именно Владемир был с нами: экскурсоводы такого высокого уровня редкость!
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Елизавета
Прекрасная экскурсия.
Сразу надо сказать, что мы достаточно озадачили Владемира, потому как накануне сходили на пешеходную экскурсию по центру города и посмотрели основное. Но Владемир не растерялся и перестроил маршрут таким образом, чтобы мы посмотрели что-то ещё. Также подстроился под нас в плане выбора места встречи.
В плане подачи материала все ясно, понятно, структурировано.
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