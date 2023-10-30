Подняться на самые живописные исторические точки города и восхититься переславскими красотами
Хоть и нет в Переславле колеса обозрения, однако можно полюбоваться прекрасными видами, поднявшись на места высокие.
Вы насладитесь чарующими панорамами с крепостных стен Горицкого монастыря, городских валов и Александровой горы. А я с радостью поделюсь тайнами и легендами этих мест. Приезжай, путник, и соприкоснись с историей земли русской!
Вы насладитесь чарующими панорамами с крепостных стен Горицкого монастыря, городских валов и Александровой горы. А я с радостью поделюсь тайнами и легендами этих мест. Приезжай, путник, и соприкоснись с историей земли русской!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Горицкий монастырь. Вы подниметесь на крепостную стену и почувствуете себя средневековыми лучниками. Осмотрите сам древний монастырь и при желании посетите городской музей.
Центр города. Отсюда ещё Александр Невский отправлялся с дружиной своей на ливонских захватчиков. Здесь и храм белокаменный, помнящий те времена. И городские валы, откуда открываются удивительные красоты. И уютная набережная реки Трубеж, по которой можно прогуляться.
Александрова гора. Вы полюбуетесь потрясающим видом на Плещеево озеро и окрестности. Узнаете, какой город стоял здесь до Переславля и как он таинственно исчез. Раскроете тайны Синь-камня и попробуете воду из целебного источника.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия на вашем транспорте. По запросу я могу провести её на своём авто (+ 500 рублей к основной стоимости).
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Переславский музей-заповедник — 50 руб. /чел, Синь-камень (по желанию) — 200 руб. /чел
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в райне автовокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владемир — ваш гид в Переславле-Залесском
Здравствуй, дорогой путешественник! Меня зовут Владемир. Я профессиональный артист и режиссёр своего авторского театра. Буду счастлив провести экскурсию по Переславлю-Залесскому и показать тебе старинный город с малоизвестных сторон. Мы вместе пройдём по историческим местам и соприкоснёмся с природой. Здесь ты вдохнёшь чистый воздух, попробуешь родниковой воды, насладишься видами прозрачного древнего озера и оставишь всю свою усталость позади.
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