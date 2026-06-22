Представляем уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего русского города Переславль-Залесский.
Вашему вниманию предлагается индивидуальная экскурсия «Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского», которая позволит вам насладиться не только красотой этого места, но и
Вашему вниманию предлагается индивидуальная экскурсия «Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского», которая позволит вам насладиться не только красотой этого места, но и
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Горицкого монастыря
- 🏹 Ощущение себя средневековым лучником
- 🌊 Прогулка по набережной реки Трубеж
- 🏞 Потрясающие виды с Александровой горы
- 🔮 Раскрытие тайн Синь-камня
- 💧 Дегустация воды из целебного источника
Что можно увидеть
- Горицкий монастырь
- Центр города
- Александрова гора
- Плещеево озеро
- Синь-камень
Описание экскурсии
Центр города. Отсюда ещё Александр Невский отправлялся с дружиной своей на ливонских захватчиков. Здесь и храм белокаменный, помнящий те времена. И городские валы, откуда открываются удивительные красоты. И уютная набережная реки Трубеж, по которой можно прогуляться.
Александрова гора. Вы полюбуетесь потрясающим видом на Плещеево озеро и окрестности. Узнаете, какой город стоял здесь до Переславля и как он таинственно исчез. Раскроете тайны Синь-камня и попробуете воду из целебного источника.
Никитский монастырь. Мы посетим древнейший монастырь, основанный в 1010 году. Узнаем удивительную историю святого чудотворца Никиты Столпника и спустимся в пещерку, где он молился.
Организационные детали
- Передвигаемся на вашем авто, в нём должно быть место для гида
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Переславский музей-заповедник — 50 руб. /чел., Синь-камень (по желанию) — 300 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В райне автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владемир — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 806 туристов
Здравствуй, дорогой путешественник! Меня зовут Владемир. Я профессиональный артист и режиссёр своего авторского театра. Буду счастлив провести экскурсию по Переславлю-Залесскому и показать тебе старинный город с малоизвестных сторон. Мы вместе пройдём по историческим местам и соприкоснёмся с природой. Здесь ты вдохнёшь чистый воздух, попробуешь родниковой воды, насладишься видами прозрачного древнего озера и оставишь всю свою усталость позади.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
прекрасная экскурсия! Владемир познакомил нас с городом в очень комфортном режиме, без спешки, очень интересный маршрут, интересные факты о городе! большой плюс, что экскурсия проходит на автомобиле, тк можно без
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Спасибо нашему экскурсоводу Владемиру за увлекательную и интересную прогулку по Переславлю-Залесскому! Очень понравилась экскурсия, все было очень просто, доступно и интересно. Владемир интересный рассказчик, знающий свой город. Были в Переславле-Залесском
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Экскурсия очень понравилось, Владемир -замечательный рассказчик, открыл для нас Переславль как старинный русский город с богатой историей, благодарим от всей нашей компании и рекомендуем ❤️
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Х
Огромное спасибо Владемиру за знакомство с городом!!! нам было интересно и очень познавательно, экскурсия продлилась больше заявленного времени, но мы бы еще столько же расспрашивали и слушали! Хочется еще вернуться в Переславль Залесский, попытаться поймать ряпушку, окунуться в купель, проплыть по местной Венеции и погулять по стене храма
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S
Прекрасная экскурсия! Владемир отлично знает историю, любит уникальный город, с душой и чувством гордости делится своими знаниями. Это получилось незабываемое путешествие в теплой и дружеской атмосфере. Все важные локации и смотровые площадки мы успели охватить благодаря Владемиру. Особенно хочу отметить прекрасный литературный язык, интеллигентность, доброжелательность. Нам очень повезло, что именно Владемир был с нами: экскурсоводы такого высокого уровня редкость!
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Прекрасная экскурсия.
Сразу надо сказать, что мы достаточно озадачили Владемира, потому как накануне сходили на пешеходную экскурсию по центру города и посмотрели основное. Но Владемир не растерялся и перестроил маршрут таким образом, чтобы мы посмотрели что-то ещё. Также подстроился под нас в плане выбора места встречи.
В плане подачи материала все ясно, понятно, структурировано.
Сразу надо сказать, что мы достаточно озадачили Владемира, потому как накануне сходили на пешеходную экскурсию по центру города и посмотрели основное. Но Владемир не растерялся и перестроил маршрут таким образом, чтобы мы посмотрели что-то ещё. Также подстроился под нас в плане выбора места встречи.
В плане подачи материала все ясно, понятно, структурировано.
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