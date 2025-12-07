Посетите святые места Переславского края в ходе однодневного паломнического тура.
Вы увидите Годеновский Крест, побываете в древних монастырях и сможете окунуться в святой источник преподобного Никиты Столпника.
Описание экскурсии
Храм в Годеново
Тур начинается с посещения храма Святителя Иоанна Златоуста в селе Годеново, где хранится Годеновский Крест — святыня, явленная в 1423 году. Вы узнаете историю сохранения этого образа в советский период и его значение для православных верующих.
Никитский монастырь
Далее программа продолжается в Никитском монастыре в Переславле-Залесском, основанном в XI веке. Рядом с монастырем находится святой источник преподобного Никиты Столпника, где можно совершить омовение.
Никольский монастырь
Завершает тур посещение Никольского монастыря в Переславле-Залесском с историей, восходящей к XIV веку. Вы познакомитесь с архитектурным ансамблем обители и ее святынями.
По договоренности, в удобное время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Святителя Иоанна Златоуста в Годеново
- Никитский монастырь
- Святой источник Никиты Столпника
- Никольский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Переславль-Залесский
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в удобное время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Переславля-Залесского
