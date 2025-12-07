Храм в Годеново

Тур начинается с посещения храма Святителя Иоанна Златоуста в селе Годеново, где хранится Годеновский Крест — святыня, явленная в 1423 году. Вы узнаете историю сохранения этого образа в советский период и его значение для православных верующих.

Никитский монастырь

Далее программа продолжается в Никитском монастыре в Переславле-Залесском, основанном в XI веке. Рядом с монастырем находится святой источник преподобного Никиты Столпника, где можно совершить омовение.

Никольский монастырь

Завершает тур посещение Никольского монастыря в Переславле-Залесском с историей, восходящей к XIV веку. Вы познакомитесь с архитектурным ансамблем обители и ее святынями.