1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
Переславль-Залесский - колыбель русского флота. Узнайте правдивые версии событий и сравните их с народными преданиями
18 июня в 10:30
20 июня в 10:00
6 935₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте о жизни Ивана Грозного и посетите древние монастыри и соборы. Откройте для себя тайны прошлого
Начало: В районе автовокзала
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Святой Переславль: путешествие по древним святыням
Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
5 150₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
- ТТатьяна2 июня 2024Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
- еекатерина31 мая 2024Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи
- ММарина26 мая 2024Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.
- ЕЕлена26 мая 2024Огромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотного экскурсовода
- ЛЛюдмила16 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Огромное спасибо экскурсоводу Юрию!!!! Все очень понравилось.
- ООксана7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Владемир прекрасный рассказчик. Отлично знает свой город, его историю и имеет в запасе огромное количество легенд и
- ЕЕлена8 апреля 2024Спасибо большое за великолепную прогулку и знакомство с городом. не перегружено датами, но познавательно и с интересными фактами. Живое и приятное общение, хорошие рекомендации по музеям и индивидуальной прогулке. Поразительный город! обязательно вернемся за новыми впечатлениями
- ММарина16 октября 2023Экскурсия понравилась. Елена владеет материалом, рассказывает интересно, не скучно.
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «На машине»
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