Экскурсии по Переславлю-Залесскому на машине с гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «На машине» в Переславле-Залесском, цены от 3 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
274 отзыва
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320 за всё до 4 чел.
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
134 отзыва
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
Переславль-Залесский - колыбель русского флота. Узнайте правдивые версии событий и сравните их с народными преданиями
18 июня в 10:30
20 июня в 10:00
6 935 за всё до 4 чел.
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте о жизни Ивана Грозного и посетите древние монастыри и соборы. Откройте для себя тайны прошлого
Начало: В районе автовокзала
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
3 900 за человека
Святой Переславль
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Святой Переславль: путешествие по древним святыням
Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
5 150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
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    экскурсию с Юрием своим знакомым и друзьям как одну из самых запоминающихся. Очень оригинальная подача материала, при том, что материал очень глубокий. На экскурсии, на мой взгляд, мы узнали самые интересные и значимые факты о Переславле-Залесском, никакой воды, весь рассказ мы слушали не отрываясь - на столько было увлекательно. Путешествуем очень много, нам есть с чем сравнить. Юрию желаем успехов и всего самого доброго! С Уважением, Елена и Николай, г. Москва

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
    Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём местеВеликолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём местеВеликолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте
  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
  • е
    екатерина
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Огромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотного экскурсовода
    Огромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотного
  • Л
    Людмила
    16 мая 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Огромное спасибо экскурсоводу Юрию!!!! Все очень понравилось.
  • О
    Оксана
    7 мая 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Экскурсия очень понравилась. Владемир прекрасный рассказчик. Отлично знает свой город, его историю и имеет в запасе огромное количество легенд и
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    историй про город. Было интересно и мне, взрослому человеку и моим 14-летним детям. Мы даже пожалели о том, что приехали только на один день. Можно было отлично провести и второй.

  • Е
    Елена
    8 апреля 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Спасибо большое за великолепную прогулку и знакомство с городом. не перегружено датами, но познавательно и с интересными фактами. Живое и приятное общение, хорошие рекомендации по музеям и индивидуальной прогулке. Поразительный город! обязательно вернемся за новыми впечатлениями
  • М
    Марина
    16 октября 2023
    Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
    Экскурсия понравилась. Елена владеет материалом, рассказывает интересно, не скучно.

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «На машине»

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  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 900 до 6 935 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 458 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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