Сопроводительная обзорная экскурсия ⛳ от Переславля-Залесского до села Годеново Ростовского района, где находится Животворящий Крест Господен, а также посещение храма Иоанна Златоуста и расположенного в 5 км от Годеново мужского действующего монастыря, где в древности, по преданию, и явился людям животворящий Крест.

Экскурсия осуществляется на транспорте заказчика.