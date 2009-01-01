Сопроводительная обзорная экскурсия ⛳ от Переславля-Залесского до села Годеново Ростовского района, где находится Животворящий Крест Господен, а также посещение храма Иоанна Златоуста и расположенного в 5 км от Годеново мужского действующего монастыря, где в древности, по преданию, и явился людям животворящий Крест.
Экскурсия осуществляется на транспорте заказчика.
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.