Индивидуальная
до 7 чел.
Сказ о граде Переславле
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, исследуя его исторические и природные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, в светлое время суток, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4150 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Прогулка по Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в уникальную атмосферу Переславля-Залесского, его историю и культурное наследие вместе с нашей экскурсией
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
«Залесский город на перекрестке истории»: квест-экскурсия
Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 января 2025Экскурсия отличная. Информация, подача, все понравилось. Рекомендую.
- ННаталья7 января 2025Все отлично, гид Елена очень интересно рассказывала, много успели посмотреть и узнать.
- ГГалина5 января 2025Прекрасная Елена! Спасибо Вам огромнейшее за уделенное нам время. Я слушала Вас с открытым ртом😊 очень грамотно поставленная речь, очень приятный голос. Спасибо Вам за удивительные сведения о городе, Вы разбуди в нас желание узнать еще больше. До новых встреч!
- ВВиктория4 ноября 2024Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию, за 2 часа мы познакомились с Переславль-Залесский, было оч интересно, рекомендуем!
- ДДарья23 сентября 2024Впечатления об экскурсии просто великолепные! Гид Любовь настоящий профессионал! Как грамотно и красиво она рассказывает о своем родном городе, как информативно, ни секундочки перерыва. Мы столько всего увидели и узнали! Спасибо огромное за шикарную экскурсию! Очень рекомендую!
- ННаталья17 июня 2023Формат хороший. Что стоит добавить, так это расстояние между объектами. По ходу экскурсии не понятно, сколько идти. Пешком дойти можно,
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Никольский монастырь»
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