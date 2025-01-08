Никольский монастырь – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Никольский монастырь» в Переславле-Залесском, цены от 1490 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сказ о граде Переславле
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказ о граде Переславле
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, исследуя его исторические и природные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, в светлое время суток, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4150 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Прогулка по Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в уникальную атмосферу Переславля-Залесского, его историю и культурное наследие вместе с нашей экскурсией
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
Пешая
2 часа
3 отзыва
Квест
до 10 чел.
«Залесский город на перекрестке истории»: квест-экскурсия
Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 января 2025
    Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
    Экскурсия отличная. Информация, подача, все понравилось. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    7 января 2025
    Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
    Все отлично, гид Елена очень интересно рассказывала, много успели посмотреть и узнать.
  • Г
    Галина
    5 января 2025
    Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
    Прекрасная Елена! Спасибо Вам огромнейшее за уделенное нам время. Я слушала Вас с открытым ртом😊 очень грамотно поставленная речь, очень приятный голос. Спасибо Вам за удивительные сведения о городе, Вы разбуди в нас желание узнать еще больше. До новых встреч!
  • В
    Виктория
    4 ноября 2024
    Сказ о граде Переславле
    Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию, за 2 часа мы познакомились с Переславль-Залесский, было оч интересно, рекомендуем!
  • Д
    Дарья
    23 сентября 2024
    Сказ о граде Переславле
    Впечатления об экскурсии просто великолепные! Гид Любовь настоящий профессионал! Как грамотно и красиво она рассказывает о своем родном городе, как информативно, ни секундочки перерыва. Мы столько всего увидели и узнали! Спасибо огромное за шикарную экскурсию! Очень рекомендую!
  • Н
    Наталья
    17 июня 2023
    «Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
    Формат хороший. Что стоит добавить, так это расстояние между объектами. По ходу экскурсии не понятно, сколько идти. Пешком дойти можно,
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    но экскурсия займёт более 6 часов. Было бы здорово добавить об объектах нестандартной информации, многие тексты взяты из описаний на локации. Тем, кто выберет, рекомендую после Кремля ехать на машине.

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Никольский монастырь»

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  3. «Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Плещеево Озеро
  4. Красная площадь
  5. Александрова гора
  6. Река Трубеж
  7. Никитский мужской монастырь
  8. Синь-камень
  9. Свято-Никольский женский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в марте 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Никольский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 1490 до 6500. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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