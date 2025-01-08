Т Татьяна Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому Экскурсия отличная. Информация, подача, все понравилось. Рекомендую.

Н Наталья Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому Все отлично, гид Елена очень интересно рассказывала, много успели посмотреть и узнать.

Г Галина Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому Прекрасная Елена! Спасибо Вам огромнейшее за уделенное нам время. Я слушала Вас с открытым ртом😊 очень грамотно поставленная речь, очень приятный голос. Спасибо Вам за удивительные сведения о городе, Вы разбуди в нас желание узнать еще больше. До новых встреч!

В Виктория Сказ о граде Переславле Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию, за 2 часа мы познакомились с Переславль-Залесский, было оч интересно, рекомендуем!

Д Дарья Сказ о граде Переславле Впечатления об экскурсии просто великолепные! Гид Любовь настоящий профессионал! Как грамотно и красиво она рассказывает о своем родном городе, как информативно, ни секундочки перерыва. Мы столько всего увидели и узнали! Спасибо огромное за шикарную экскурсию! Очень рекомендую!