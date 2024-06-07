1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 867₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Переславль-Залесский: индивидуальная экскурсия
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
4 940₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
3 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
Завтра в 10:00
10 июня в 08:30
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вкусные истории у Плещеева озера: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 977₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исчезнувшие церкви Залесского города: индивидуальная экскурсия
Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города
10 июня в 09:30
16 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
Переславль-Залесский - колыбель русского флота. Узнайте правдивые версии событий и сравните их с народными преданиями
18 июня в 10:30
20 июня в 10:00
6 935₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Исторические монастыри Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Погружение в духовную атмосферу Переславля-Залесского. Узнайте об обителях и святынях древнего города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
5 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны Переславля-Залесского: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир истории Переславля-Залесского, исследуя его сокровенные уголки на собственном автомобиле
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:30
17 июня в 10:00
4 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия: В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Погрузитесь в мир северных собак, узнайте об их особенностях и насладитесь живым общением. Забронируйте индивидуальную экскурсию уже сегодня
Начало: В селе Алексино, Переславский район
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
400₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Легенды Плещеева озера: индивидуальная экскурсия в Переславле-Залесском
Погрузитесь в атмосферу старинного Переславля-Залесского, узнайте тайны Плещеева озера и прикоснитесь к мистическому синему камню
Начало: возле Александровой горы
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
2 770₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского: виды и история
Поднимитесь на высоты Переславля-Залесского и насладитесь видами города. Узнайте историю Горицкого монастыря, центра города и Александровой горы
Начало: Улица Московская, 113, Переяславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Переславль-Залесский: город Золотого кольца. Прогулка по старинным улочкам и знакомство с культурными памятниками
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по историческому Переславлю-Залесскому: от Долгорукова до керамики
Познайте дух Великой Руси, прогуливаясь по улочкам Переславля-Залесского с экспертом по истории города
Начало: Улица Садовая,10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Проникнуться славной историей Переславской земли
Узнайте о знаменитых исторических личностях и насладитесь видами Переславля-Залесского. Прогулка по Красной площади и берегам Плещеева озера
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказ о граде Переславле: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, исследуя его исторические и природные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, в светлое время суток, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от Синего камня до древних храмов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Переславля-Залесского, его историю и культурное наследие вместе с нашей экскурсией
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от центра до озера
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, города с богатым прошлым и уникальными памятниками
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского: путеводитель по святыням
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, посетив его знаменитые монастыри, каждый из которых хранит уникальные легенды
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Переславль-Залесский - эмоции на века: история, природа, архитектура
Приглашаем на увлекательное путешествие по Переславлю-Залесскому, где каждый камень дышит историей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: Путешествие сквозь века к тайнам древнего города
Погрузитесь в мир истории и загадок Переславля-Залесского, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Улица Садовая, 4, Переславль-Залесский
Расписание: Любое время, по согласованию с гидом
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
Откройте для себя уникальный Переславль-Залесский с воды и суши! Прогулка по древним валам и водная экскурсия по реке Трубеж и Плещееву озеру
Начало: Садовая улица, 4, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия В гостях у Переславны: путешествие по легендам и красотам
Погрузитесь в мир истории и загадок Переславля-Залесского, исследуя его самые живописные и таинственные уголки
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
В село Годеново к Животворящему Кресту Господню: уникальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней русской духовности, посетив храм и монастырь, где хранится Животворящий Крест
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
История, святыни и чудеса древних переславских монастырей
Узнайте историю и чудеса переславских монастырей. Прогулка по древнему центру города, знакомство с архитектурой и преданиями разных эпох
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 990₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческому Переславлю-Залесскому: от соборов до монастырей
Погрузитесь в историю древнего Переславля: от величественного Спасо-Преображенского собора до живописных берегов Трубежа
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 250₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Град Переславль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, узнайте о его значимости в истории Руси и насладитесь видами старинных храмов и памятников
Начало: Переславль-Залесский, улица Садовая, 10
Расписание: Ежедневно, с 9:00-17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Памятные места Александра Невского: экскурсия в Переславле-Залесском
Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с жизнью Александра Невского в Переславле-Залесском
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно c 9:00 до 16:00
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Историческая экскурсия по Переславлю: следы Ивана Грозного
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного в Переславле. Вас ждут памятники архитектуры XVI века и три монастыря, каждый из которых связан с царствованием Ивана
Начало: Улица Московская, 105, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Пешеходная экскурсия по историческому центру Переславля-Залесского
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, гуляя по Красной площади и вдоль стен XII века
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
22 июня в 19:00
23 июня в 09:00
от 1 500₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святой Переславль: путешествие по древним святыням
Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
5 150₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастро-тур по Переславлю-Залесскому: погружение в вкусы и историю
Откройте для себя вкусы Переславля-Залесского в уникальном гастро-туре. Исторические блюда, дегустации и познавательные прогулки ждут вас
Начало: Улица Советская, 8, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия-квиз по Переславлю-Залесскому: кремль и Торговый посад
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 июня 2024Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Провели интересную экскурсию, динамичную, попали в дождь, но адаптировались к погодным условиям и посмотрели все из машины, где получилось прошлись Елена может часами рассказывать о городе 👍🏻
- ООльга5 июня 2024Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,
- ООльга5 июня 2024В конце мая наша компания из трех человек посетила Переславль-Залесский. Заранее была согласована морская прогулка, но так как мы немного
- ЕЕлена4 июня 2024Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
- ООльга3 июня 2024Добрый день! Мы прогулялись по Переславлю и окрестностям вместе с замечательным экскурсоводом Ольгой Евгеньевной!!! Это потрясающая душевная весёлая женщина с
- ТТатьяна2 июня 2024Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
- еекатерина31 мая 2024Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи
- ААндрей31 мая 2024Отлично провели время со всей семьей. Очень подготовленный и знающий экскурсовод, всем советую сходить на её экскурсии!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Индивидуальные»
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Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Индивидуальные" можно забронировать 42 экскурсии от 400 до 6 935 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1802 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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