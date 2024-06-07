🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 282 отзыва Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей Начало: У ресторана Тройка 1 867 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 45 отзывов Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 204 отзыва Добро пожаловать в Переславль-Залесский: индивидуальная экскурсия Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом Начало: На улице Садовая 4 940 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 274 отзыва Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому Начало: Садовая 6 4800 4 320 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 137 отзывов Переславль-Залесский: город, где заблудилось время Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас Начало: На улице Садовая 3 600 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 3 часа 93 отзыва Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас Начало: Церковь Александра Невского 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Переславль-Залесский: земля русской святости О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения от 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 24 отзыва Вкусные истории у Плещеева озера: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов Начало: В центре Переславля-Залесского 5 977 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Исчезнувшие церкви Залесского города: индивидуальная экскурсия Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 134 отзыва По следам Петра I в Переславле: предания и факты Переславль-Залесский - колыбель русского флота. Узнайте правдивые версии событий и сравните их с народными преданиями 6 935 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Исторические монастыри Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия Погружение в духовную атмосферу Переславля-Залесского. Узнайте об обителях и святынях древнего города 6 000 ₽ за всё до 9 чел.

Индивидуальная 3 часа 51 отзыв Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных Начало: На Красной площади 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами Начало: В райне автовокзала 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри Начало: На Красной площади 5 850 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Тайны Переславля-Залесского: путешествие по историческим местам Погрузитесь в удивительный мир истории Переславля-Залесского, исследуя его сокровенные уголки на собственном автомобиле Начало: На Красной площади 4 490 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1 час 11 отзывов Индивидуальная экскурсия: В гости к сибирским хаски и якутским лайкам Погрузитесь в мир северных собак, узнайте об их особенностях и насладитесь живым общением. Забронируйте индивидуальную экскурсию уже сегодня Начало: В селе Алексино, Переславский район 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 51 отзыв Легенды Плещеева озера: индивидуальная экскурсия в Переславле-Залесском Погрузитесь в атмосферу старинного Переславля-Залесского, узнайте тайны Плещеева озера и прикоснитесь к мистическому синему камню Начало: возле Александровой горы 2 770 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками Начало: На Красной площади 5 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 43 отзыва Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского: виды и история Поднимитесь на высоты Переславля-Залесского и насладитесь видами города. Узнайте историю Горицкого монастыря, центра города и Александровой горы Начало: Улица Московская, 113, Переяславль-Залесский Расписание: Ежедневно, по договоренности 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому Переславль-Залесский: город Золотого кольца. Прогулка по старинным улочкам и знакомство с культурными памятниками Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00 4 750 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Популярное предложение Путешествие по историческому Переславлю-Залесскому: от Долгорукова до керамики Познайте дух Великой Руси, прогуливаясь по улочкам Переславля-Залесского с экспертом по истории города Начало: Улица Садовая,10, Переславль-Залесский Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00 2 400 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Популярное предложение Проникнуться славной историей Переславской земли Узнайте о знаменитых исторических личностях и насладитесь видами Переславля-Залесского. Прогулка по Красной площади и берегам Плещеева озера Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский Расписание: Ежедневно, по договоренности 4 900 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Сказ о граде Переславле: индивидуальная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, исследуя его исторические и природные достопримечательности с профессиональным гидом Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский Расписание: Ежедневно, в светлое время суток, по договоренности 3 600 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от Синего камня до древних храмов Погрузитесь в уникальную атмосферу Переславля-Залесского, его историю и культурное наследие вместе с нашей экскурсией Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский Расписание: По договоренности от 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Уникальная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от центра до озера Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, города с богатым прошлым и уникальными памятниками Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Древнейшие монастыри Переславля-Залесского: путеводитель по святыням Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, посетив его знаменитые монастыри, каждый из которых хранит уникальные легенды Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский Расписание: По договоренности от 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва «Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский Расписание: В любое время, в любой день 990 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 23 отзыва Переславль-Залесский - эмоции на века: история, природа, архитектура Приглашаем на увлекательное путешествие по Переславлю-Залесскому, где каждый камень дышит историей Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 1 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Переславль-Залесский: Путешествие сквозь века к тайнам древнего города Погрузитесь в мир истории и загадок Переславля-Залесского, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Улица Садовая, 4, Переславль-Залесский Расписание: Любое время, по согласованию с гидом 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка Откройте для себя уникальный Переславль-Залесский с воды и суши! Прогулка по древним валам и водная экскурсия по реке Трубеж и Плещееву озеру Начало: Садовая улица, 4, Переславль-Залесский Расписание: По договоренности 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Экскурсия В гостях у Переславны: путешествие по легендам и красотам Погрузитесь в мир истории и загадок Переславля-Залесского, исследуя его самые живописные и таинственные уголки Начало: По договоренности с гидом Расписание: По договоренности 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 9 отзывов В село Годеново к Животворящему Кресту Господню: уникальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу древней русской духовности, посетив храм и монастырь, где хранится Животворящий Крест Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 3 часа 11 отзывов История, святыни и чудеса древних переславских монастырей Узнайте историю и чудеса переславских монастырей. Прогулка по древнему центру города, знакомство с архитектурой и преданиями разных эпох Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 4 990 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Прогулка по историческому Переславлю-Залесскому: от соборов до монастырей Погрузитесь в историю древнего Переславля: от величественного Спасо-Преображенского собора до живописных берегов Трубежа Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00 3 250 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 10 отзывов Град Переславль: индивидуальная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, узнайте о его значимости в истории Руси и насладитесь видами старинных храмов и памятников Начало: Переславль-Залесский, улица Садовая, 10 Расписание: Ежедневно, с 9:00-17:00 1 600 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Памятные места Александра Невского: экскурсия в Переславле-Залесском Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с жизнью Александра Невского в Переславле-Залесском Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский Расписание: Ежедневно c 9:00 до 16:00 4 750 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Историческая экскурсия по Переславлю: следы Ивана Грозного Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного в Переславле. Вас ждут памятники архитектуры XVI века и три монастыря, каждый из которых связан с царствованием Ивана Начало: Улица Московская, 105, Переславль-Залесский Расписание: Ежедневно по запросу 6 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 7 отзывов Пешеходная экскурсия по историческому центру Переславля-Залесского Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, гуляя по Красной площади и вдоль стен XII века Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от 1 500 ₽ за всё до 9 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Святой Переславль: путешествие по древним святыням Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу 5 150 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа Гастро-тур по Переславлю-Залесскому: погружение в вкусы и историю Откройте для себя вкусы Переславля-Залесского в уникальном гастро-туре. Исторические блюда, дегустации и познавательные прогулки ждут вас Начало: Улица Советская, 8, Переславль-Залесский Расписание: Ежедневно по запросу 6 000 ₽ за всё до 4 чел.