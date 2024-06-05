Религиозные экскурсии по святым местам Переславля-Залесского

Найдено 22 экскурсии в категории «Святые места» в Переславле-Залесском, цены от 601 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
282 отзыва
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
«Где стоял княжеский терем, в котором родился Александр Невский, и какой обряд прошел юный княжич в храме Спаса»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 867 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы узнаете историю монастыря и Корсунского креста, которым крестили Русь, а также подробности о жизни крёстного отца Ивана Васильевича Грозного»
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Добро пожаловать в Переславль-Залесский: индивидуальная экскурсия
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
«Вы побываете в «сердце древнего города» — на Красной площади, пройдете по земляным стенам XII столетия и рассмотрите один из старейших храмов северо-восточной Руси — Спасо-Преображенский собор»
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
4 940 за всё до 8 чел.
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
274 отзыва
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
«На Красной площади, в сердце Переславля-Залесского, вы увидите древнейший храм Северо-Восточной Руси — Спасо-Преображенский собор начала XII века»
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320 за всё до 4 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
137 отзывов
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
«Дополнительные расходы не предусмотрены (если только вы сами пожелаете приобрести в действующем храме свечи и написать записки)»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
3 600 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
215 отзывов
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
«Дополнительные расходы не предусмотрены (если только вы сами пожелаете приобрести в действующем храме свечи и написать записки)»
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601 за человека
Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
«Объекты программы: ансамбль храмов Красной площади, городские валы, памятник Александру Невскому, Никольский монастырь, устье реки Трубеж и церковь Сорока мучеников, Александрова гора, озеро Плещеево, Синий камень»
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 200 за всё до 6 чел.
Переславль-Залесский: земля русской святости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
«На главной площади города вы увидите старейший храм Ярославской области — Спасо-Преображенский собор»
Завтра в 10:00
10 июня в 08:30
от 5 500 за всё до 8 чел.
Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
24 отзыва
Вкусные истории у Плещеева озера: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
«Поговорим об одном из древнейших храмов северо-восточной Руси — Спасо-Преображенском соборе середины 12 века»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 977 за всё до 8 чел.
Исчезнувшие церкви Залесского города (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Исчезнувшие церкви Залесского города: индивидуальная экскурсия
Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города
«С давних пор Переславль-Залесский был одним из крупнейших духовных центров России, в городе действовало множество монастырей и церквей»
10 июня в 09:30
16 июня в 09:00
4 800 за всё до 6 чел.
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
134 отзыва
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
Переславль-Залесский - колыбель русского флота. Узнайте правдивые версии событий и сравните их с народными преданиями
«в стенах древних келий и храмов, помнящих насельниц обители»
18 июня в 10:30
20 июня в 10:00
6 935 за всё до 4 чел.
Святыни Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Исторические монастыри Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Погружение в духовную атмосферу Переславля-Залесского. Узнайте об обителях и святынях древнего города
«И, конечно, о древних монастырских архитектурных сооружениях, которые будут «отправлять» вас в разные эпохи, начиная с 12 столетия»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 9 чел.
Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
«Разгадаем тайны Синего камня и посетим Никитский монастырь-крепость, куда так любил приезжать Иван Грозный»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
«Здесь и храм белокаменный, помнящий те времена»
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
«Первый час мы посвятим знакомству с самыми древними памятниками архитектуры Переславля — Спасо-Преображенским собором 12 века и Храмом Петра Митрополита 16 века»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
5 850 за всё до 6 чел.
Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Тайны Переславля-Залесского: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир истории Переславля-Залесского, исследуя его сокровенные уголки на собственном автомобиле
Начало: На Красной площади
«Вы посетите Красную площадь и оцените первый белокаменный храм Юрия Долгорукого — Спасо-Преображенский собор»
10 июня в 10:30
17 июня в 10:00
4 490 за всё до 4 чел.
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте о жизни Ивана Грозного и посетите древние монастыри и соборы. Откройте для себя тайны прошлого
Начало: В районе автовокзала
«В финале экскурсии вы узнаете, как изменился самодержец в конце жизни и чему посвящён последний его храм, заложенный в год смерти»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
3 900 за человека
Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
«Мы встретимся в самом сердце города — прямо на Красной площади напротив бывшего Богородицкого Новодевичьего Сретенского монастыря»
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900 за всё до 4 чел.
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского: путеводитель по святыням
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, посетив его знаменитые монастыри, каждый из которых хранит уникальные легенды
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
«Федоровский женский монастырь, который, согласно легенде, был основан в 1304 году на месте битвы москвичей и переславцев с тверичами»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 4 чел.
История, святыни и чудеса древних переславских монастырей
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
История, святыни и чудеса древних переславских монастырей
Узнайте историю и чудеса переславских монастырей. Прогулка по древнему центру города, знакомство с архитектурой и преданиями разных эпох
Начало: По договоренности
«Нам предстоит прогулка по древнему центру города, где на небольшом участке земли находятся четыре храма трех совершенно разных эпох и стилей, начиная с середины XII столетия»
Расписание: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 990 за всё до 8 чел.
Святой Переславль
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Святой Переславль: путешествие по древним святыням
Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу
«Спасо-Преображенский храм — его стены помнят ещё Александра Невского»
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
5 150 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия-квиз по Переславлю-Залесскому: кремль и Торговый посад
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
«Спасо-Преображенский собор 12 века и древнерусские граффити»
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
    Провели интересную экскурсию, динамичную, попали в дождь, но адаптировались к погодным условиям и посмотрели все из машины, где получилось прошлись Елена может часами рассказывать о городе 👍🏻
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,
    читать дальше

    любовались древними храмами, штурмовали валы древней крепости, переносились на машине времени в 12 век, искали древние граффити на Спасо- Преображенском соборе, играли. Спасибо огромное Олегу за любовь к своему городу и умению увлечь и старых и малых!

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    В конце мая наша компания из трех человек посетила Переславль-Залесский. Заранее была согласована морская прогулка, но так как мы немного
    читать дальше

    задержались в Сергиевом Посаде, я позвонила Елене и сообщила о задержке. Экскурсия была перенесена на более позднее время без каких-либо нареканий и сокращения времени прогулки, за что наша группа очень благодарна организатору Елене. Экскурсия и прогулка прошли замечательно. Прошлись по центру, услышали историю становления города и людей, оставивших заметный след в его истории, посмотрели красивые места и достопримечательности. Елену рекомендую!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
    читать дальше

    экскурсию с Юрием своим знакомым и друзьям как одну из самых запоминающихся. Очень оригинальная подача материала, при том, что материал очень глубокий. На экскурсии, на мой взгляд, мы узнали самые интересные и значимые факты о Переславле-Залесском, никакой воды, весь рассказ мы слушали не отрываясь - на столько было увлекательно. Путешествуем очень много, нам есть с чем сравнить. Юрию желаем успехов и всего самого доброго! С Уважением, Елена и Николай, г. Москва

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
    Добрый день! Мы прогулялись по Переславлю и окрестностям вместе с замечательным экскурсоводом Ольгой Евгеньевной!!! Это потрясающая душевная весёлая женщина с
    читать дальше

    большой любовью рассказала нам о своём городе и его жителях. Показала все самые интересные достопримечательности и духовные святыни, по ее совету попробовали ряпушку и медовуху. Время пролетело незаметно! Благодарим ее от всей души🥰

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.
    Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионалПрекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
    Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём местеВеликолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём местеВеликолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте
  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
  • е
    екатерина
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Переславль-Залесский: из 12 века в 21
    Отлично провели время со всей семьей. Очень подготовленный и знающий экскурсовод, всем советую сходить на её экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
  2. Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
  3. Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
  4. Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
  5. Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Святые места" можно забронировать 22 экскурсии от 601 до 6 935 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1598 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 22 экскурсий в Переславле-Залесском на 2024 год по теме «Святые места», 1598 ⭐ отзывов, цены от 601₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам