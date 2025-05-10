В 1423 году в селе Годеново произошло чудо - явление Животворящего Креста. На протяжении веков это место привлекает паломников со всего мира.Во время экскурсии посетители узнают о чудесах, связанных с

крестом, и знаменитых людях, побывавших здесь. Путешествие начинается в Переславле-Залесском, откуда на автомобиле группа отправляется к святыне. По пути открываются виды на Красную площадь, Спасо-Преображенский собор и другие исторические места. На территории монастыря гости смогут увидеть храм Иоанна Златоуста и прикоснуться к истории Годеновского креста

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Описание экскурсии

Мы встретимся в Переславле-Залесском и отправимся к кресту на автомобиле: это самый быстрый и удобный способ добраться к святыне. По пути вы увидите:

Красную площадь Переславля-Залесского

Спасо-Преображенский собор 12 века

Купеческие особняки 18-19 вв.

Семёновский храм и Поклонную гору

Никитский монастырь

Деревню, где родился Дмитрий Кардовский

Оказавшись в селе Годеново, мы с вами доберёмся до места схождения Креста и посетим монастырь Животворящего Креста Господня. Кроме того, я устрою для вас экскурс в богатую историю этих мест — вот лишь некоторые из тем, которых мы коснёмся:

Основание Переславля-Залесского Юрием Долгоруким

Храмы и монастыри: что общего у Архангельского собора Московского Кремля, церкви Ильи Пророка в Ярославле и Свято-Троицкого собора в Переславле

Люди, которые родились и бывали в Переславле: Дмитрий Донской, Александр Невский, Иван Грозный, Василий Третий, Пётр Первый, Стив Джобс и др.

Организационные детали