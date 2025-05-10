В 1423 году в селе Годеново произошло чудо - явление Животворящего Креста. На протяжении веков это место привлекает паломников со всего мира.
Во время экскурсии посетители узнают о чудесах, связанных с
Во время экскурсии посетители узнают о чудесах, связанных с
5 причин купить эту экскурсию
- 🙏 Прикосновение к святыне
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🏛️ Исторические памятники
- 📜 Богатая история региона
- 👥 Знаменитые гости прошлого
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Красная площадь Переславля-Залесского
- Спасо-Преображенский собор
- Купеческие особняки
- Семёновский храм
- Никитский монастырь
- Храм Иоанна Златоуста
Описание экскурсии
Мы встретимся в Переславле-Залесском и отправимся к кресту на автомобиле: это самый быстрый и удобный способ добраться к святыне. По пути вы увидите:
- Красную площадь Переславля-Залесского
- Спасо-Преображенский собор 12 века
- Купеческие особняки 18-19 вв.
- Семёновский храм и Поклонную гору
- Никитский монастырь
- Деревню, где родился Дмитрий Кардовский
Оказавшись в селе Годеново, мы с вами доберёмся до места схождения Креста и посетим монастырь Животворящего Креста Господня. Кроме того, я устрою для вас экскурс в богатую историю этих мест — вот лишь некоторые из тем, которых мы коснёмся:
- Основание Переславля-Залесского Юрием Долгоруким
- Храмы и монастыри: что общего у Архангельского собора Московского Кремля, церкви Ильи Пророка в Ярославле и Свято-Троицкого собора в Переславле
- Люди, которые родились и бывали в Переславле: Дмитрий Донской, Александр Невский, Иван Грозный, Василий Третий, Пётр Первый, Стив Джобс и др.
Организационные детали
- Поездка проходит на вашем автомобиле, в котором должно быть место для гида
- Женщинам необходимы головные уборы и длинные юбки для посещения храмов
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасо-Преображенского собора Переславль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Елена, я коренная переславна и очень люблю свой город. По первому образованию я педагог, работаю с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Но многие знают меня как «экскурсовода, которыйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
10 мая 2025
Экскурсовод - ремесло массовое, поэтому в выборе ПРОФЕССИОНАЛА легко ошибиться. Как же нам повезло, что в поездке к таким сакральным для России, да и для каждого человека местам нам встретилась
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