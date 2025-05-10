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Поездка к Животворящему Кресту в Годеново (на вашем автомобиле)

Погрузитесь в атмосферу Переславля-Залесского, путешествуя по его историческим местам на комфортабельном автомобиле
В 1423 году в селе Годеново произошло чудо - явление Животворящего Креста. На протяжении веков это место привлекает паломников со всего мира.

Во время экскурсии посетители узнают о чудесах, связанных с
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крестом, и знаменитых людях, побывавших здесь. Путешествие начинается в Переславле-Залесском, откуда на автомобиле группа отправляется к святыне. По пути открываются виды на Красную площадь, Спасо-Преображенский собор и другие исторические места.

На территории монастыря гости смогут увидеть храм Иоанна Златоуста и прикоснуться к истории Годеновского креста

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🙏 Прикосновение к святыне
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 📜 Богатая история региона
  • 👥 Знаменитые гости прошлого
Поездка к Животворящему Кресту в Годеново (на вашем автомобиле)
Поездка к Животворящему Кресту в Годеново (на вашем автомобиле)
Поездка к Животворящему Кресту в Годеново (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Красная площадь Переславля-Залесского
  • Спасо-Преображенский собор
  • Купеческие особняки
  • Семёновский храм
  • Никитский монастырь
  • Храм Иоанна Златоуста

Описание экскурсии

Мы встретимся в Переславле-Залесском и отправимся к кресту на автомобиле: это самый быстрый и удобный способ добраться к святыне. По пути вы увидите:

  • Красную площадь Переславля-Залесского
  • Спасо-Преображенский собор 12 века
  • Купеческие особняки 18-19 вв.
  • Семёновский храм и Поклонную гору
  • Никитский монастырь
  • Деревню, где родился Дмитрий Кардовский

Оказавшись в селе Годеново, мы с вами доберёмся до места схождения Креста и посетим монастырь Животворящего Креста Господня. Кроме того, я устрою для вас экскурс в богатую историю этих мест — вот лишь некоторые из тем, которых мы коснёмся:

  • Основание Переславля-Залесского Юрием Долгоруким
  • Храмы и монастыри: что общего у Архангельского собора Московского Кремля, церкви Ильи Пророка в Ярославле и Свято-Троицкого собора в Переславле
  • Люди, которые родились и бывали в Переславле: Дмитрий Донской, Александр Невский, Иван Грозный, Василий Третий, Пётр Первый, Стив Джобс и др.

Организационные детали

  • Поездка проходит на вашем автомобиле, в котором должно быть место для гида
  • Женщинам необходимы головные уборы и длинные юбки для посещения храмов

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Спасо-Преображенского собора Переславль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
10 мая 2025
Экскурсовод - ремесло массовое, поэтому в выборе ПРОФЕССИОНАЛА легко ошибиться. Как же нам повезло, что в поездке к таким сакральным для России, да и для каждого человека местам нам встретилась
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Елена! Мудрая, тактичная, начитанная. ПОДГОТОВЛЕННАЯ. Когда экскурсоводу удаётся сочетать объективный рассказ с личностным отношением к местам и событиям - дорогого стоит. Сколько потрясающих до глубины души мест нам удалось посетить! Как проникновенно было рассказано о каждом! Однозначно рекомендую. Стаж путешествий - 35 лет (Европа, Азия, Африка, Россия).

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