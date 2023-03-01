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Усьвинские столбы. Каменный город

Усьвинские столбы – живописный памятник природы, вздымающийся к небу с берегов дикой реки Усьвы.

Камни столь древние, что, если постараться можно увидеть на них отпечатки окаменелостей времён Пермского периода.

Внешний вид столбов завораживает, притягивает взгляды, манит кинематографов и путешественников.

Не даром они входят в ТОП достопримечательностей Пермского края.

Мы сможем увидеть Усьвинские столбы сразу с двух ракурсов: снизу, когда будем проплывать на лодке, и сверху, стоя на вершине.

Продолжением красивой истории станет посещение еще одной легенды Пармы – Каменного города, попав в который вы захотите встретить прежних жителей, но удастся ли вам это?

Вы увидите, как сила ветра и воды способна выточить в скале причудливый город, в очертании которого легко узнать черепаху, крысу, тюленя, а может вы увидите что-то своё.

По пути в заповедные места мы посмотрим фильм "Сердце Пармы" про князя, рождённого в языческих таёжных землях и столкнувшимся с красотой и силой двух миров.

Часть фильма была снята в Каменном городе, посмотрим узнаете ли вы эти места.

Голодными не останемся, из-за раннего выезда при посадке каждому путешественнику вручается сухой паёк, по пути остановимся на сытный обед.

По прибытию на ночёвку будет ждать горячий ужин.

Остановимся на ночёвку в отеле Губахи.