Дикая Парма
Вы познакомитесь с необузданной и дикой Пармой и бросите вызов ее бурным рекам и крутым скальным массивам. Тур проводится при сборе группы от 7 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
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Программа тура по дням
Усьвинские столбы. Каменный город
Усьвинские столбы – живописный памятник природы, вздымающийся к небу с берегов дикой реки Усьвы.
Камни столь древние, что, если постараться можно увидеть на них отпечатки окаменелостей времён Пермского периода.
Внешний вид столбов завораживает, притягивает взгляды, манит кинематографов и путешественников.
Не даром они входят в ТОП достопримечательностей Пермского края.
Мы сможем увидеть Усьвинские столбы сразу с двух ракурсов: снизу, когда будем проплывать на лодке, и сверху, стоя на вершине.
Продолжением красивой истории станет посещение еще одной легенды Пармы – Каменного города, попав в который вы захотите встретить прежних жителей, но удастся ли вам это?
Вы увидите, как сила ветра и воды способна выточить в скале причудливый город, в очертании которого легко узнать черепаху, крысу, тюленя, а может вы увидите что-то своё.
По пути в заповедные места мы посмотрим фильм "Сердце Пармы" про князя, рождённого в языческих таёжных землях и столкнувшимся с красотой и силой двух миров.
Часть фильма была снята в Каменном городе, посмотрим узнаете ли вы эти места.
Голодными не останемся, из-за раннего выезда при посадке каждому путешественнику вручается сухой паёк, по пути остановимся на сытный обед.
По прибытию на ночёвку будет ждать горячий ужин.
Остановимся на ночёвку в отеле Губахи.
«Сердце Пармы». Тематический сплав. Сытный обед с дегустацией местного пива
Завтрак в кафе.
Многие пытались приручить непокорную Парму, веками изучая ее горы, осваивая бескрайние пространства и бурные реки.
Мы приглашаем вас прокатиться на кресельной канатной дороге вверх по каменному хребту.
Мы посетим декорацию к фильму по роману Алексея Иванова “Сердце Пармы”.
На территории геологического памятника природы “Холодный Лог” в 2019 г. был отстроен уникальный комплекс, включающий в себя 84-метровую деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма.
А еще нас ждет тематический сплав по реке Косьва “Сердце Пармы”.
Отправимся по страницам известного приключенческого романа!
А вдруг из леса выйдут дикие вогулы?
Сытный обед с дегустацией местного пива с аутентичными названиями “Бешеный трамвай”, “Чёрный снег”, “Золото Пармы”, “Пермский период”, “О, Пушкин” и т. п.
Вы узнаете откуда взялись эти названия и почему их узнаёт каждый Пермяк.
Переезд в Пермь, размещение в гостинице.
Самостоятельный ужин в одном из ресторанов на выбор.
Обзорная экскурсия по г. Перми
Завтрак в отеле.
Пермь – крутой по нраву город с мягким знаком на конце.
На обзорной экскурсии по городу увидим его главные достопримечательности.
Ещё раз увидим подтверждение, что жители Пармы долго не покорялись христианству.
Вы увидите редкую коллекцию пермских деревянных богов, в которых смешалось язычество и христианство.
Продолжением знакомства с Пармой станет гастрономический обед из блюд пермской кухни.
Отведаем салат “по коми-пермяцки”, маленькие на один укус пирожки “посикунчики” с разными начинками,"омидза кисель" из сушеной черники с пломбиром, “кундюмы” с лесными грибами, запеченные в сметане и крем-суп из жаренного картофеля с лисичками и печеным луком.
В свободное время приглашаем прогуляться по городу, прокатиться на 50-метровом колесе обозрения, посетить первое в России кибер-кафе с роботом Дуняшей или насладиться спектаклем в одном из пермских театров (не входит в стоимость).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|26 500
|29 200
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Питание по программе (завтраки, обеды, ужин в 1-ый день)
- Транспортное обслуживание автобусом туркласса/минивеном
- Сопровождение экскурсоводом
- Экскурсии по программе, включая входные билеты
- Страховка на автобусный проезд
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, страховой полис;
- фотоаппарат;
- деньги на сувениры;
- удобную одежду и обувь;
- теплую одежду и закрытую удобную обувь (для посещения Каменного города).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли скидки в туре?
Детям от 6 до 14 лет (включительно) предоставляется скидка 200 руб.
Пенсионерам предоставляется скидка 100 руб.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.