Добро пожаловать в Пермь: обзорная авто-пешеходная экскурсия

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Е Еремеева Вчера мы посетили обзорную экскурсию с Вадимом. Выражаем огромную благодарность за высокий профессионализм и глубокое погружение в тему. Отдельно хотим отметить его любовь к истории города и чуткое отношение к нам. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Огромное спасибо Вадиму за интересную и содержательнную экскурсию. Во первых, Вадим любезно согласился забрать нас из отеля и мы с удовольствием отправились в путешествие по Перми. Вадим оказался просто замечательным экскурсоводом, который очень любит свой город, увлечённо и с юмором преподносит информацию. Очень советую, кто впервые оказался в Перми обратиться к Вадиму. Это профессионал с большой буквы. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Узнали много интересной и разнообразной информации про Пермь и край в целом. Удобно, что экскурсия была авто-пешеходной - это позволило посетить удалённые от центра районы города, куда сами бы не доехали. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

T Tatyana читать дальше уменьшить В осенний день комфортная теплая машина для передвижения была очень кстати. На машине удалось увидеть не только исторический центр, но индустриальные районы со своими историями. Вадим супер экскурсовод, нашел ключик к каждой из нас. В октябре мы посетили экскурсию. Вадим замечательный экскурсовод, он знает очень много фактов об истории Перми. Каждая его история завораживает и делают экскурсию живой и запоминающий. 4 часа пролетели незаметно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена читать дальше уменьшить внимательно слушали рассказ нашего гида)). Увлеченно рассказывал об истории города и связи с вехами развития этой части России. Было комфортно перемещаться на авто, что позволило больше посмотреть мест. Спасибо большое, рекомендуем воспользоваться услугами Вадима. Приняли участие в экскурсии 26 сентября. Спасибо большое экскурсоводу, Вадиму. Встретил нас на пристани. Показал город и необычные места. Было интересно и познавательно. Мы первый раз в Перми и поэтому Вам был полезен этот отзыв? Да Нет