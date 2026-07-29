Добро пожаловать в Пермь: обзорная авто-пешеходная экскурсия

Приглашаю прокатиться и погулять по центральным и не только улицам краевой столицы, почувствовать дыхание большого города и познакомиться с его богатой историей.
Мы посетим знаковые места Перми: Эспланаду, Соборную площадь, Театральный сквер, заглянем в Райский сад и конечно полюбуемся красавицей Камой. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с прогулками в ключевых точках. Темы
Мы посетим знаковые места Перми: Эспланаду, Соборную площадь, Театральный сквер, заглянем в Райский сад и конечно полюбуемся красавицей Камой. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с прогулками в ключевых точках. Темы
Описание экскурсии
Авто-пешеходная комфортная экскурсия по главным достопримечательностям города. Важная информация:Дети принимаются старше 5 лет • В автомобиле имеется только одно детское кресло.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Я покажу вам самые красивые улицы города, утопающие в зелени парки, неповторимые купеческие дома и современные арт-объекты
- Вы увидите яркие образцы градостроительных решений сталинского периода
- Посмотрите на город с лучших обзорных площадок
- Узнаете, где в Перми располагались Сенная и Красная площади
- Побываете в Мотовилихе, старейшем районе Перми, который долгое время был соседним городом
- Погуляете в Райском саду и Театральном сквере
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольский проспект, 27
Завершение: Экскурсия закончится у Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Дети принимаются старше 5 лет
- В автомобиле имеется только одно детское кресло
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Вчера мы посетили обзорную экскурсию с Вадимом. Выражаем огромную благодарность за высокий профессионализм и глубокое погружение в тему. Отдельно хотим отметить его любовь к истории города и чуткое отношение к нам. Спасибо!
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Т
Огромное спасибо Вадиму за интересную и содержательнную экскурсию. Во первых, Вадим любезно согласился забрать нас из отеля и мы с удовольствием отправились в путешествие по Перми. Вадим оказался просто замечательным экскурсоводом, который очень любит свой город, увлечённо и с юмором преподносит информацию. Очень советую, кто впервые оказался в Перми обратиться к Вадиму. Это профессионал с большой буквы.
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А
Узнали много интересной и разнообразной информации про Пермь и край в целом. Удобно, что экскурсия была авто-пешеходной - это позволило посетить удалённые от центра районы города, куда сами бы не доехали.
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T
В октябре мы посетили экскурсию. Вадим замечательный экскурсовод, он знает очень много фактов об истории Перми. Каждая его история завораживает и делают экскурсию живой и запоминающий. 4 часа пролетели незаметно.
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Е
Приняли участие в экскурсии 26 сентября. Спасибо большое экскурсоводу, Вадиму. Встретил нас на пристани. Показал город и необычные места. Было интересно и познавательно. Мы первый раз в Перми и поэтому
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С
Были в Перми проездом. Записались на авто-пешеходную экскурсии в Перми. Впечатление осталось великолепное. Экскурсовод Вадим Юрьевич провел экскурсию очень интересно и продуманно,с большим вниманием к нам и с любовью к своему городу, рассказал огромное количество интересных фактов и показал город так,что мы захотели приехать в Пермь на несколько дней,снова съездить на экскурсию и погулять по вашим паркам,посетить театры,сходить в музеи.
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