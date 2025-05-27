Пермь - город с богатой историей и культурой.
За 2,5 часа на автомобиле вы сможете увидеть ключевые достопримечательности, такие как улица Сибирская с её купеческими домами, Комсомольский проспект с архитектурой сталинского
За 2,5 часа на автомобиле вы сможете увидеть ключевые достопримечательности, такие как улица Сибирская с её купеческими домами, Комсомольский проспект с архитектурой сталинского
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🏛 Исторические и современные достопримечательности
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Узнаете интересные факты и легенды
- 🕒 Экономия времени - всего 2,5 часа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия на автомобиле позволяет наслаждаться Перми в любое время года, но тёплые месяцы, такие как май-сентябрь, обеспечивают комфортное передвижение и более приятные виды на городские пейзажи.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Улица Сибирская
- Комсомольский проспект
- Площадь Трёх столетий
- Эспланада
Описание экскурсии
Мы проедем по центральным улицам города, чтобы проследить, как он развивался на протяжении 300-летней истории и чем живёт сегодня. На всём маршруте нам будут встречаться здания, монументы, скверы, бывшие и действующие заводские цеха.
Вы увидите:
- Улицу Сибирскую — красивую губернскую улицу с сохранившимися купеческими домами во всех архитектурных стилях 19–20 века
- Комсомольский проспект — парадную улицу с застройкой сталинского периода, которая выглядит особенно нарядно после реставрации
- Площадь Трёх столетий — место, где сошлись три века истории Перми от основания до сегодняшнего дня
- Эспланаду — пульсирующий центр современного города, место проведения праздников и фестивалей
Вы узнаете:
- Пермский период — много это или мало
- Правда ли, что Пермь — Великая
- Почему у пермяков солёные уши
- Где находится счастье
- Башня смерти — это точно страшно?
- Кто лучше всех играет в баскетбол
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai (в машине нет детского кресла)
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Уральская погода требовательна и изменчива — одевайтесь с запасом, лишнее всегда можно оставить в салоне авто
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 262 туристов
Есть антикафе, а я и мои коллеги могут провести антиэкскурсию. Экскурсию, на которой не будет скучно, где мы пройдёмся по городу в вашем темпе, учитывая желания и дерзких, и степенных,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
27 мая 2025
Замечательные люди! Лиана и Дмитрий, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Р
Роман
5 мая 2025
Хорошая, познавательная экскурсия. Скучно не было точно. Комфортно, интересно, остроумно. Всем рекомендуем.
Петров
9 апр 2025
Большое спасибо Лиане и Дмитрию за хорошо организованную, познавательную экскурсию. Всё было интересно: в меру серьезно и в меру весело, с учётом погоды и дорожных условий. Хорошо выстроен рассказ о
Гравшина
19 янв 2025
Экскурсовод Лиана, пешеходно-автомобильая экскурсия. Грамотная речь, эрудиция, любовь к городу. Очень понравилось. Были в январе, много снега, но город чистят, везде можно проехать. Было немного холодно. Собираемся ещё летом, посмотреть на Каму. Спасибо, Лиана.
Входит в следующие категории Перми
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