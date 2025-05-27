Пермь - город с богатой историей и культурой.За 2,5 часа на автомобиле вы сможете увидеть ключевые достопримечательности, такие как улица Сибирская с её купеческими домами, Комсомольский проспект с архитектурой сталинского

периода и Площадь Трёх столетий. Узнайте о Пермском периоде, легендах и мифах города, и где же находится счастье. Это уникальная возможность познакомиться с городом в комфортной обстановке, подходящей для взрослых и детей от 7 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия на автомобиле позволяет наслаждаться Перми в любое время года, но тёплые месяцы, такие как май-сентябрь, обеспечивают комфортное передвижение и более приятные виды на городские пейзажи.

Сейчас июль — это идеальное время.