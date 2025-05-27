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3 века за 2,5 часа - обзорная экскурсия по Перми

Увлекательное путешествие по Перми на автомобиле, где вы узнаете о прошлом и настоящем города. Откройте для себя скрытые уголки и знаменитые места
Пермь - город с богатой историей и культурой.

За 2,5 часа на автомобиле вы сможете увидеть ключевые достопримечательности, такие как улица Сибирская с её купеческими домами, Комсомольский проспект с архитектурой сталинского
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периода и Площадь Трёх столетий. Узнайте о Пермском периоде, легендах и мифах города, и где же находится счастье.

Это уникальная возможность познакомиться с городом в комфортной обстановке, подходящей для взрослых и детей от 7 лет

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🏛 Исторические и современные достопримечательности
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📚 Узнаете интересные факты и легенды
  • 🕒 Экономия времени - всего 2,5 часа

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
дек
Экскурсия на автомобиле позволяет наслаждаться Перми в любое время года, но тёплые месяцы, такие как май-сентябрь, обеспечивают комфортное передвижение и более приятные виды на городские пейзажи.
Сейчас июль — это идеальное время.
3 века за 2,5 часа - обзорная экскурсия по Перми
3 века за 2,5 часа - обзорная экскурсия по Перми
3 века за 2,5 часа - обзорная экскурсия по Перми
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Улица Сибирская
  • Комсомольский проспект
  • Площадь Трёх столетий
  • Эспланада

Описание экскурсии

Мы проедем по центральным улицам города, чтобы проследить, как он развивался на протяжении 300-летней истории и чем живёт сегодня. На всём маршруте нам будут встречаться здания, монументы, скверы, бывшие и действующие заводские цеха.

Вы увидите:

  • Улицу Сибирскую — красивую губернскую улицу с сохранившимися купеческими домами во всех архитектурных стилях 19–20 века
  • Комсомольский проспект — парадную улицу с застройкой сталинского периода, которая выглядит особенно нарядно после реставрации
  • Площадь Трёх столетий — место, где сошлись три века истории Перми от основания до сегодняшнего дня
  • Эспланаду — пульсирующий центр современного города, место проведения праздников и фестивалей

Вы узнаете:

  • Пермский период — много это или мало
  • Правда ли, что Пермь — Великая
  • Почему у пермяков солёные уши
  • Где находится счастье
  • Башня смерти — это точно страшно?
  • Кто лучше всех играет в баскетбол

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai (в машине нет детского кресла)
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • Уральская погода требовательна и изменчива — одевайтесь с запасом, лишнее всегда можно оставить в салоне авто
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
1
С
27 мая 2025
Замечательные люди! Лиана и Дмитрий, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Р
5 мая 2025
Хорошая, познавательная экскурсия. Скучно не было точно. Комфортно, интересно, остроумно. Всем рекомендуем.
Петров
9 апр 2025
Большое спасибо Лиане и Дмитрию за хорошо организованную, познавательную экскурсию. Всё было интересно: в меру серьезно и в меру весело, с учётом погоды и дорожных условий. Хорошо выстроен рассказ о
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развитии города, начиная от двух старинных заводов и до масштабов губернского города с предприятиями мирового значения. Показаны основные архитектурные памятники и малые скульптурные формы. Небольшое замечание: когда стоим в машине рядом со зданием-его не видно во всей красе….

Гравшина
19 янв 2025
Экскурсовод Лиана, пешеходно-автомобильая экскурсия. Грамотная речь, эрудиция, любовь к городу. Очень понравилось. Были в январе, много снега, но город чистят, везде можно проехать. Было немного холодно. Собираемся ещё летом, посмотреть на Каму. Спасибо, Лиана.

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