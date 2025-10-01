Коренные пермяки открывают город с неожиданных ракурсов. Экскурсия включает прогулку по историческим улицам и дегустацию местных блюд. Гид расскажет о ключевых достопримечательностях, таких как арт-объект «Счастье не за горами» и Спасо-Преображенский собор. После прогулки гости насладятся блюдами коми-пермяцкой кухни в одном из лучших ресторанов города. Это уникальная возможность узнать Пермь через её вкусы и историю

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–4 человек или 1900 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Гуляем по городу

Я встречу вас в центре города и проведу по главным улицам — Покровской, Сибирской и Пермской. Этот прогулочный маршрут включает около 30 исторических и современных объектов, среди которых:

Арт-объект «Счастье не за горами»

Скульптура «Пермяк — соленые уши»

Спасо-Преображенский кафедральный собор

Соборная площадь

Дом пароходчика Мешкова

Театральный сквер

Памятник Борису Пастернаку

Усадьба пароходчицы Любимовой

Пробуем местную кухню

После прогулки обязательно зайдём в коми-пермяцкий ресторан, где вам подадут местные блюда на ваш выбор:

сочные пирожки посикунчики

черинянь (пирог с судаком)

тшакнянь (пирог с грибами)

вормоснянь (пирог с лосятиной)

кулигу с черёмухой

десерт из мочёной брусники с кедровыми орешками

В дополнение к закускам и сытным блюдам рекомендую попробовать настойку на шишках и традиционный напиток — коми-пермяцкий сур, который местные жители столетиями делают из ржаного солода. Так незабываемое послевкусие от поездки в Пермь будет обеспечено!

Организационные детали

Я заранее забронирую для вас стол в одном из лучших заведений города. Оплата заказанных блюд и напитков производится на месте по меню (от 700 ₽ с человека)