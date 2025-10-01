Коренные пермяки открывают город с неожиданных ракурсов. Экскурсия включает прогулку по историческим улицам и дегустацию местных блюд.
Гид расскажет о ключевых достопримечательностях, таких как арт-объект «Счастье не за горами» и Спасо-Преображенский собор. После прогулки гости насладятся блюдами коми-пермяцкой кухни в одном из лучших ресторанов города. Это уникальная возможность узнать Пермь через её вкусы и историю
Гид расскажет о ключевых достопримечательностях, таких как арт-объект «Счастье не за горами» и Спасо-Преображенский собор. После прогулки гости насладятся блюдами коми-пермяцкой кухни в одном из лучших ресторанов города. Это уникальная возможность узнать Пермь через её вкусы и историю
6 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Дегустация местных блюд
- 🏛️ Прогулка по историческим улицам
- 🗺️ Опытный гид-краевед
- 🎨 Арт-объекты и скульптуры
- 🕍 Посещение известных соборов
- 📚 Интересные истории о городе
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Арт-объект «Счастье не за горами»
- Скульптура «Пермяк - соленые уши»
- Спасо-Преображенский кафедральный собор
- Соборная площадь
- Дом пароходчика Мешкова
- Театральный сквер
- Памятник Борису Пастернаку
- Усадьба пароходчицы Любимовой
Описание экскурсии
Гуляем по городу
Я встречу вас в центре города и проведу по главным улицам — Покровской, Сибирской и Пермской. Этот прогулочный маршрут включает около 30 исторических и современных объектов, среди которых:
- Арт-объект «Счастье не за горами»
- Скульптура «Пермяк — соленые уши»
- Спасо-Преображенский кафедральный собор
- Соборная площадь
- Дом пароходчика Мешкова
- Театральный сквер
- Памятник Борису Пастернаку
- Усадьба пароходчицы Любимовой
Пробуем местную кухню
После прогулки обязательно зайдём в коми-пермяцкий ресторан, где вам подадут местные блюда на ваш выбор:
- сочные пирожки посикунчики
- черинянь (пирог с судаком)
- тшакнянь (пирог с грибами)
- вормоснянь (пирог с лосятиной)
- кулигу с черёмухой
- десерт из мочёной брусники с кедровыми орешками
В дополнение к закускам и сытным блюдам рекомендую попробовать настойку на шишках и традиционный напиток — коми-пермяцкий сур, который местные жители столетиями делают из ржаного солода. Так незабываемое послевкусие от поездки в Пермь будет обеспечено!
Организационные детали
Я заранее забронирую для вас стол в одном из лучших заведений города. Оплата заказанных блюд и напитков производится на месте по меню (от 700 ₽ с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Прикамье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 214 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Перми с рождения. Кандидат наук, работаю в Пермском государственном университете. Прогулки с путешественниками для меня — это прежде всего любимое хобби. И возможность показать гостям наш город таким, каким вижу его я: вкусным, неспешным, чистым, ухоженным, неповторимым.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
1 окт 2025
Побывать в Перьми и не попробовать посикуничики? Ну уж нет! БЛАГОдаря Андрею мы попробовали и посЕкунчики (те которые секут) и посИкунчики (которые «сикают»). Да,да, не улыбайтесь). Лично мне больше понравились
А
Александр
13 мар 2025
Не смотря на март и дождливую погоду, Андрей сумел влюбить в Пермь двух суровых питерцев и двух не менее суровых москвичей, которые приехали в командировку. Мы промокли до свитеров, но не остановились. И теперь можем представить какой бывает Пермь летом)) спасибо, Андрею!!!
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 10:00
11 ноя в 17:00
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: На Комсомольском проспекте
Завтра в 09:00
14 ноя в 08:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.