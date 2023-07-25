Маршрут будет проходить в средней части реки от поселка Вая до города Красновишерск, здесь почти нет цивилизации и сотовой связи. На пути нас ждут изумительные пейзажи. А также камни Гребешки, Боец, Дыроватый, Гремячевский, Источный, Говорливый и другие.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, ночной переезд до места начала тура
Сбор в 20:00 (время местное) на парковке у ТЦ “Старик Хоттабыч” (г. Ижевск, ул. Горького, 37).
По договоренности с менеджером возможно присоединиться к группе в городе Пермь (26.07.2023 примерно в 02:00-03:00 по местному времени).
Выезд в город Красновишерск, Пермский край.
Расстояние около 590 км.
Начало сплава по Вишере
Приезд в Красновишерск.
Завтрак.
Там мы пересаживаемся на внедорожный транспорт и продолжаем путь еще 100 км до п. Вая.
Сбор катамаранов, инструктаж.
Начало сплава по Вишере до камня Гребешки.
Протяженность водного маршрута: 15 км.
Разбивка лагеря.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Сплав до камня Писаный
После завтрака нас ждет сплав до камня Писаный, на него мы обязательно поднимемся.
Протяженность водного маршрута: 23 км.
Здесь поужинаем и заночуем.
Сплав мимо камней Столбы и Дыроватый
Завтрак.
Сплав мимо камней Столбы и Дыроватый до уютной полянки.
Протяженность водного маршрута: 28 км.
Вкусно ужинаем и ночуем в палатках.
Дневка
Дневка.
Отсыпаемся, рыбачим, купаемся и просто любуемся природой.
Вечером нас ждет горячая банька.
Сплав до урочища Долгое Плесо
Подъем.
Сплав до урочища Долгое Плесо.
Протяженность водного маршрута: 21 км.
Сплав мимо п. Вишерогорск
Сплав мимо п. Вишерогорск и камня Говорливый до места ночевки.
Протяженность водного маршрута: 16 км.
Сплав до камня Ветлан
Сплав до камня Ветлан, где нас ждут обалденные панорамные виды.
Протяженность водного маршрута: 12 км.
Отъезд
Завтрак.
При наличии свободного времени и по желанию группы – экскурсия на гору Полюд.
Выезд обратно домой.
Расстояние около 600 км.
Ориентировочное время прибытия в Ижевск – 20:00 (время местное).
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в туристических палатках по маршруту.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Заброска на внедорожном транспорте
- Туристическое питание на маршруте
- Всё необходимое групповое и костровое снаряжение (бензопила, котлы, кухонные принадлежности и т. д.)
- Аренда инвентаря для сплава (плавсредства, жилеты, весла)
- Палатки, спальники, коврики
- Работа инструктора-проводника
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Ижевск/г. Пермь и обратно
- Питание в кафе во время трансфера
- Страхование
- Место начала и завершения?
- г. Ижевск / г. Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- копии документов в герметичной упаковке: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, полис ОМС (при наличии полис ДМС, страховки);
- рюкзак или дорожная сумка;
- маленький рюкзачок;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- термос или бутылка для воды;
- портативное зарядное устройство – по желанию;
- сидушка туристическая (она же точка или хоба);
- налобный фонарь, запасной комплект батареек;
- крем от загара, солнцезащитные очки;
- упаковка плотных мусорных пакетов;
- индивидуальная аптечка;
- предметы гигиены, полотенце;
- хозяйственные или спортивные перчатки;
- средство от комаров и клещей;
- дождевик;
- купальник или плавки;
- головной убор;
- резиновые сапоги – при холодной погоде или если в программе тура есть пещеры;
- шлепки;
- кроссовки;
- одежда для сна;
- пара комплектов одежды по погоде;
- дополнительный комплект одежды (желательно болоневый костюм) – если в программе тура есть пещеры.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли скидки в туре?
Стоимость тура для детей от 8 до 15 лет – 19 600 руб.
Стоимость тура для детей до 7 лет – 17 150 руб.
Скидка для пенсионеров и ветеранов труда – 5%
Скидка действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения.
Скидка многодетным семьям – 5%
Скидка действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи.
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза – 5%
Скидка действует при предъявлении карты Профсоюзного дисконта Удмуртской Республики.
Скидка ветеранам радиационных аварий – 5%
Скидка действует при предъявлении ветеранского удостоверения.
Внимание! Скидки не суммируются с другими скидками и акциями (в том числе с ранним бронированием).
На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной.
Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.