Недельный сплав по реке Вишера

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Вишера одна из самых чистых рек Урала, именно так и переводится ее название. Известна неповторимой красотой своих гористых берегов, обрывистых скал и алмазных россыпей.

Маршрут будет проходить в средней части реки от поселка Вая до города Красновишерск, здесь почти нет цивилизации и сотовой связи. На пути нас ждут изумительные пейзажи. А также камни Гребешки, Боец, Дыроватый, Гремячевский, Источный, Говорливый и другие.
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Недельный сплав по реке Вишера
Ближайшие даты:
25
июл

Что вас ожидает:

Большой улов
Большой улов
Любители рыбалки останутся довольны – рыбы здесь достаточно много!
Наскальные рисунки
Наскальные рисунки
Попытаемся на свой лад расшифровать загадочные письмена предков манси
Горячая банька
Горячая банька
Попаримся в баньке на берегу и сразу искупаемся в прохладной реке

Программа тура по дням

1 день

Встреча, ночной переезд до места начала тура

Сбор в 20:00 (время местное) на парковке у ТЦ “Старик Хоттабыч” (г. Ижевск, ул. Горького, 37).

По договоренности с менеджером возможно присоединиться к группе в городе Пермь (26.07.2023 примерно в 02:00-03:00 по местному времени).

Выезд в город Красновишерск, Пермский край.

Расстояние около 590 км.

2 день

Начало сплава по Вишере

Приезд в Красновишерск.

Завтрак.

Там мы пересаживаемся на внедорожный транспорт и продолжаем путь еще 100 км до п. Вая.

Сбор катамаранов, инструктаж.

Начало сплава по Вишере до камня Гребешки.

Протяженность водного маршрута: 15 км.

Разбивка лагеря.

Ужин.

Ночевка в палатках.

Начало сплава по ВишереНачало сплава по ВишереНачало сплава по Вишере
3 день

Сплав до камня Писаный

После завтрака нас ждет сплав до камня Писаный, на него мы обязательно поднимемся.

Протяженность водного маршрута: 23 км.

Здесь поужинаем и заночуем.

Сплав до камня ПисаныйСплав до камня ПисаныйСплав до камня Писаный
4 день

Сплав мимо камней Столбы и Дыроватый

Завтрак.

Сплав мимо камней Столбы и Дыроватый до уютной полянки.

Протяженность водного маршрута: 28 км.

Вкусно ужинаем и ночуем в палатках.

Сплав мимо камней Столбы и ДыроватыйСплав мимо камней Столбы и ДыроватыйСплав мимо камней Столбы и Дыроватый
5 день

Дневка

Дневка.

Отсыпаемся, рыбачим, купаемся и просто любуемся природой.

Вечером нас ждет горячая банька.

ДневкаДневка
6 день

Сплав до урочища Долгое Плесо

Подъем.

Сплав до урочища Долгое Плесо.

Протяженность водного маршрута: 21 км.

Сплав до урочища Долгое ПлесоСплав до урочища Долгое ПлесоСплав до урочища Долгое ПлесоСплав до урочища Долгое Плесо
7 день

Сплав мимо п. Вишерогорск

Сплав мимо п. Вишерогорск и камня Говорливый до места ночевки.

Протяженность водного маршрута: 16 км.

Сплав мимо п. ВишерогорскСплав мимо п. ВишерогорскСплав мимо п. ВишерогорскСплав мимо п. Вишерогорск
8 день

Сплав до камня Ветлан

Сплав до камня Ветлан, где нас ждут обалденные панорамные виды.

Протяженность водного маршрута: 12 км.

Сплав до камня ВетланСплав до камня ВетланСплав до камня ВетланСплав до камня Ветлан
9 день

Отъезд

Завтрак.

При наличии свободного времени и по желанию группы – экскурсия на гору Полюд.

Выезд обратно домой.

Расстояние около 600 км.

Ориентировочное время прибытия в Ижевск – 20:00 (время местное).

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

8 ночей

Проживание в туристических палатках по маршруту.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Заброска на внедорожном транспорте
  • Туристическое питание на маршруте
  • Всё необходимое групповое и костровое снаряжение (бензопила, котлы, кухонные принадлежности и т. д.)
  • Аренда инвентаря для сплава (плавсредства, жилеты, весла)
  • Палатки, спальники, коврики
  • Работа инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ижевск/г. Пермь и обратно
  • Питание в кафе во время трансфера
  • Страхование
Место начала и завершения?
г. Ижевск / г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • копии документов в герметичной упаковке: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, полис ОМС (при наличии полис ДМС, страховки);
  • рюкзак или дорожная сумка;
  • маленький рюкзачок;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • термос или бутылка для воды;
  • портативное зарядное устройство – по желанию;
  • сидушка туристическая (она же точка или хоба);
  • налобный фонарь, запасной комплект батареек;
  • крем от загара, солнцезащитные очки;
  • упаковка плотных мусорных пакетов;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы гигиены, полотенце;
  • хозяйственные или спортивные перчатки;
  • средство от комаров и клещей;
  • дождевик;
  • купальник или плавки;
  • головной убор;
  • резиновые сапоги – при холодной погоде или если в программе тура есть пещеры;
  • шлепки;
  • кроссовки;
  • одежда для сна;
  • пара комплектов одежды по погоде;
  • дополнительный комплект одежды (желательно болоневый костюм) – если в программе тура есть пещеры.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Стоимость тура для детей от 8 до 15 лет – 19 600 руб.

Стоимость тура для детей до 7 лет – 17 150 руб.

Скидка для пенсионеров и ветеранов труда – 5%

Скидка действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения.

Скидка многодетным семьям – 5%

Скидка действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

Скидка по дисконтной карте члена профсоюза – 5%

Скидка действует при предъявлении карты Профсоюзного дисконта Удмуртской Республики.

Скидка ветеранам радиационных аварий – 5%

Скидка действует при предъявлении ветеранского удостоверения.

Внимание! Скидки не суммируются с другими скидками и акциями (в том числе с ранним бронированием).

На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной.

Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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