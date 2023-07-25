Стоимость тура для детей от 8 до 15 лет – 19 600 руб.

Стоимость тура для детей до 7 лет – 17 150 руб.

Скидка для пенсионеров и ветеранов труда – 5%

Скидка действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения.

Скидка многодетным семьям – 5%

Скидка действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

Скидка по дисконтной карте члена профсоюза – 5%

Скидка действует при предъявлении карты Профсоюзного дисконта Удмуртской Республики.

Скидка ветеранам радиационных аварий – 5%

Скидка действует при предъявлении ветеранского удостоверения.

Внимание! Скидки не суммируются с другими скидками и акциями (в том числе с ранним бронированием).

На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной.

Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером.