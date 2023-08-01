июн
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд до заповедника «Вишерский»
09:00 Отправление автобуса из Перми (Тополевый пер., 10).
Трансфер до Красновишерска (320 км, около 5 часов).
Обед.
Пересадка на транспорт повышенной проходимости и дорога до урочища 71 квартал (162 км), южной границы заповедника «Вишерский».
Уже пропадает связь, скоро ее не будет совсем на протяжении всего сплава.
Прохождение инструктажа по технике безопасности.
Совместно готовим ужин, ставим лагерь.
Ночевка в палатках.
Сплав до урочища Чувал
Подъем.
Умывание в реке.
Сегодня мы начнем сплав, а это значит, что нужен сытный завтрак!
Под руководством инструктора – сбор катамаранов, распределение снаряжения по экипажам, прохождение инструктажа по гребле.
Сплав 7 км до урочища Чувал.
Проходя мимо острова Робышевский, на правом берегу увидим любопытный источник, изливающийся на поверхность мощной струей.
Обед на поляне недалеко от тропы на хребет Чувал.
Полудневка.
Отдых перед восхождением на Чувал.
Завтра нас ждет трекинг в Уральские горы!
Сытный ужин.
Ночевка в палатках.
Восхождение на хребет Чувал
Ранний подъем.
Умывание в реке.
Совместно приготовленный завтрак.
Сборы в небольшой поход: берем с собой маленькие рюкзаки с водой и перекусом.
Прохождение инструктажа треккинга.
Прогулка в буферную зону Вишерского заповедника (трекинг туда-обратно 15 км).
Восхождение на хребет Чувал.
Для трека необходимы резиновые сапоги или треккинговые ботинки, т. к. на тропе много болотистых участков.
Перекус на вершине хребта или там, где меньше ветер.
В пути нас ждут невероятные пейзажи, альпийские луга, дремучие непроходимые чащи справа и слева от тропы, курумник и поля ягод (если сплав в конце июля-августе, то успевайте полакомиться).
Возвращение в лагерь.
Долгожданный ужин.
Посиделки у костра.
Делимся впечатлениями и поздравляем друг друга с горой, как принято у походников и альпинистов.
Ночевка в палатках.
Сплав до урочища Приисковое и острова Большой Медвежий
Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Соскучились по катамаранам?
Продолжаем сплав до урочища Приисковое.
Вокруг – красивейшая уральская природа, мало туристических групп, но зато есть рыба.
Если среди участников группы есть рыбаки, то есть много шансов кого-то поймать.
Остановка для обеда.
Сплав до острова Большой Медвежий.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Дневка
Дневка.
Организация туристической бани.
Будем строить каменку-печь на берегу Вишеры, заготавливать дрова, а потом долго-долго топить.
Поставим специальный тент и вечером побежим париться и купаться.
Днем рыбалка на хариуса.
Скорее всего, инструктор – не рыбак, поэтому при желании вам необходимо организовать для себя условия рыбалки самостоятельно.
Дневка может быть перенесена на другой день по желанию туристов или по обстоятельствам путешествия.
Ужин.
Ночевка в том же лагере.
Велсовская пещера
Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Погрузка снаряжения и сплав до поселка Велс.
При наличии желания и возможности посетим Велсовскую пещеру, протяженностью 220 метров.
Вкусный обед на красивой поляне.
Сплав до скалы Елменский камень.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Сплав до Улсовский камень
Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Сплав до скалы Улсовский камень.
По пути все та же великолепная природа, местами совсем не тронутая, чистая вода в Вишере, рыба и, конечно, до сих пор нет сотовой связи.
Обед.
Полудневка.
Отдых перед возвращением домой.
Если есть время и желание, организуем походную баню второй раз!
Заключительный ужин.
Посиделки у костра, возможность поделиться впечатлениями от сплава и обменяться контактами, обсудить совместные планы и поездки.
Ночевка в палатках.
Отъезд
Подъем.
Умывание в реке.
Заключительный завтрак.
Сплав до поселка Вая.
Разбор катамаранов.
Приготовление обеда.
Отъезд автобуса в Пермь.
Дорога домой быстрее, чем на сплав, да и на вахтовке, скорее всего (за исключением отдельных случаев), ехать не придется.
В пути смотрим фильмы, наслаждаемся плавным возвращением в цивилизацию, появлением сотовой связи и видами из окна.
22:00 Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 3-4-местных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в составе сборной группы – 20 450 рублей.
Внимание! Цена динамическая. Чтобы узнать стоимость сплава на конкретную дату, уточняйте у менеджера.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе тура
- Сопровождение опытным инструктором по водному туризму
- Отличное трехразовое питание - туристы готовят сами под руководством гида, включая: свежее мясосвежие овощи и фруктынатуральный кофе
- Свежее мясо
- Свежие овощи и фрукты
- Натуральный кофе
- Экскурсии: на скалыв пещерына природные и исторические достопримечательности по программе тура
- На скалы
- В пещеры
- На природные и исторические достопримечательности по программе тура
- Аренда туристического снаряжения: место на катамаранетентыкостровое снаряжениеместо в 4-местной палаткеспальный мешоктуристический коврикстраховочный жилет
- Место на катамаране
- Тенты
- Костровое снаряжение
- Место в 4-местной палатке
- Спальный мешок
- Туристический коврик
- Страховочный жилет
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Дополнительные услуги, не входящие в программу
- Баня для индивидуальных групп оплачивается отдельно
- Встреча гостей в аэропорту
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, удостоверяющие личность (при путешествии в другие регионы России);
- два комплекта вещей для спортивного отдыха;
- "хобу" (спецковрик, сидушка);
- ветрозащитный костюм;
- фонарик со сменными батарейками;
- также не забудьте взять с собой фотоаппарат или видеокамеру;
- купальные принадлежности;
- теплые вещи (свитер, шапочка для весенних и осенних сплавов)+ запасной комплект вещей на случай дождя или падения в воду;
- защита от солнца (панама, солнцезащитные очки и крем);
- нижнее белье (футболка, плавки, носки);
- две пары походной обуви (кроссовки и сланцы);
- полиэтиленовая накидка или куртка от дождя;
- гермомешок или большие полиэтиленовые пакеты для вещей на случай дождя;
- личный комплект посуды (тарелка, кружка, ложка);
- туалетные принадлежности (полотенце, мыло, зубная щётка, паста, губка) и предметы гигиены;
- нитяные перчатки, мазь от комаров, средство от клещей;
- для посещения пещеры: желательны резиновые сапоги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую ещё важную информацию мне нужно знать?
Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы.
Сплавы по рекам осуществляются на 4-х, 6-ти, 8-ми местных катамаранах. В качестве специального снаряжения туристам выдаются: спасжилеты.
Если Вы берете с собой фотоаппарат или видеокамеру, следует позаботиться о непромокаемой дополнительной упаковке.
Некоторые препятствия на реках при понижении уровня воды, становятся не доступными для прохождения, поэтому возможен провоз судна без пассажиров и даже без груза.
Во время движения по воде судном управляют сами участники похода под руководством опытного инструктора.
Требуются – некоторая выносливость и умение в сложных моментах прислушиваться к мнению более опытных гидов.
Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
Есть ли скидки в туре?
Детям 0-7 лет предоставляется скидка 4 800 рублей, детям 8-11 лет – 2 850 рублей.
Внимание! Скидка детям предоставляется в сборной группе, а также в индивидуальной группе, если число детей меньше или равно числу взрослых.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки. Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.
В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.
Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.
Обязательно наденьте головной убор.
Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей. Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.
Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.
Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.
Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час-полтора. Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!
Какая техника безопасности на маршруте?
Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.
Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их. Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне. Обязательно утилизируйте или берите с собой. Инструктор предоставит мусорные пакеты.
При сборе лагеря запрещается оставлять не затушенные костры, мусор, банки, стекло, проволоку, загрязненный источник воды.
С первой минуты путешествия Вы становитесь полноправным участником группы и должны согласовывать свои действия с инструктором. Уважайте окружающих Вас людей и себя.
Во время маршрута разрешается двигаться только в составе группы, не отставая и не отходя в сторону.
Не рекомендуем употреблять алкоголь во время похода и в автобусе.
Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не возбраняется, но неумеренное употребление алкоголя вечером может серьезно повлиять на ваше состояние утром!!!
Также рекомендуем заранее перелить алкогольные напитки из стекла в пластик, если Вы все же решили их взять. В дальнейшем его будет легче утилизировать.
Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.
При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.
Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению. Вы несете за него ответственность не меньше, чем инструктор.
ВНИМАТЕЛЬНО слушайте ВСЕ инструктажи инструктора перед каким-либо мероприятием, соблюдайте правило 3-х точек опоры при передвижении по наклонной местности (пеший подъем на гору, экскурсия на скалу, в пещеру, аномальную зону).
Одевайтесь тепло, но в то же время старайтесь не потеть, чтобы не замерзнуть в дальнейшем. Следите за состоянием обуви, она должна быть сухой.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Блестящая организация всего процесса, хорошо продуманный маршрут, отличная разнообразная кухня, твердая уверенность во всех решениях на пути маршрута. На сплаве не было связи и это оказалось плюсом. Вся команда участников и инструкторов погрузилась на 8 дней в жизнь общины, где каждый был важной и значимой её частью, получилась отличная команда!
Распорядок дня радовал каждого. А какая шикарная баня была на маршруте!
Особая благодарность нашим инструкторам, настоящим профессионалам своего дела: Дмитрию и Ирине - вы супер! Всё рассказали, показали, научили. Мы в восторге! Обязательно пойдём ещё в такие водные походы.