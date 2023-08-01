2 день

Сплав до урочища Чувал

Подъем.

Умывание в реке.

Сегодня мы начнем сплав, а это значит, что нужен сытный завтрак!

Под руководством инструктора – сбор катамаранов, распределение снаряжения по экипажам, прохождение инструктажа по гребле.

Сплав 7 км до урочища Чувал.

Проходя мимо острова Робышевский, на правом берегу увидим любопытный источник, изливающийся на поверхность мощной струей.

Обед на поляне недалеко от тропы на хребет Чувал.

Полудневка.

Отдых перед восхождением на Чувал.

Завтра нас ждет трекинг в Уральские горы!

Сытный ужин.

Ночевка в палатках.